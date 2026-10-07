Infografía | Red flags de una marca

Registrar una marca sin realizar una búsqueda previa de antecedentes, elegir las clases incorrectas en la Clasificación de Niza, o perder el control de dominios y redes sociales durante reestructuraciones...

Red flag 1

Nunca verificaste si el signo estaba disponible

Antes de registrar, hay que buscar antecedentes marcarios ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Sin esa búsqueda previa, cualquier similitud con una marca ya solicitada o registrada puede convertirse en una oposición o, peor, en la negación de la marca.

Red flag 2

Otra empresa ya tiene un signo similar

La Decisión 486 de la Comunidad Andina no exige identidad para negar un registro: basta con que el signo se asemeje a una marca previa para los mismos productos o servicios, o relacionados, si eso genera riesgo de confusión o de asociación en el consumidor (artículo 136, literal a). «Parecido» también cuenta.

Red flag 3

Registraste la marca, pero en las clases equivocadas

En el registro marcario, la protección se delimita según las clases seleccionadas de la Clasificación de Niza. Si tu marca fue solicitada únicamente en la clase 35, pero tu negocio realmente opera en la 25 o la 41, tu registro no te protege donde importa.

Y la norma es clara: las clases no determinan por sí solas si dos productos o servicios son similares o no (artículo 151), así que la elección de clases exige criterio estratégico, no solo un trámite.

Red flag 4

Dejaste vencer el registro

El registro dura diez años, renovables por periodos iguales (artículo 152). Hay seis meses antes del vencimiento para renovar, y otros seis de gracia después (con recargo) antes de que la marca caduque de pleno derecho (artículos 153 y 174).

Pasado ese plazo, no hay marcha atrás: cualquiera puede solicitar el signo que dejaste caducar.

Red flag 5

Tu socio se quedó con el dominio y las redes

El registro de marca, el nombre de dominio y las cuentas en redes son activos independientes. En la salida de un socio o en una reestructuración, asumir que la marca «incluye todo» es un error común:

Mientras que la transferencia de la marca exige escritura o contrato suscrito e inscrito ante la SIC para ser oponible a terceros (artículo 161), los activos digitales requieren su propio traspaso técnico y contractual.

Sin una negociación integral, podrías conservar el registro marcario pero perder el control de los canales directos con tu audiencia.

En el amor, las red flags se ignoran bajo tu propio riesgo. En Propiedad Intelectual, ignorarlas puede costarle mucho a tu negocio.

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