[Blog] Singapour : Reprise de la procédure d’examen accéléré en matière de marques

En mai 2025, l’Office singapourien avait mis en place une procédure d’examen accéléré en matière de marque, qui avait ensuite été suspendue depuis le 4 janvier 2026.

En mai 2025, l’Office singapourien avait mis en place une procédure d’examen accéléré en matière de marque, qui avait ensuite été suspendue depuis le 4 janvier 2026.

Cette procédure est désormais disponible pour toutes les marques déposées à partir du 1er septembre 2026. Elle doit être sollicitée au moment du dépôt et est soumise au paiement d’une taxe additionnelle.

Elle devrait permettre d’obtenir le premier rapport d’examen ou la notification d’acceptation provisoire de la marque dans un délai de 3 à 6 semaines suivant la date de dépôt, contre 4 à 6 mois dans le cadre de la procédure normale.

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