泰国知识产权厅公布 2026 年知识产权申请数据概览 —— 商标与版权篇

泰国知识产权厅公布了 2026 年上半年知识产权申请数据。第一部分聚焦于商标与版权领域。

泰国知识产权厅（简称 DIP）于 2026 年 7 月 21 日通过其官方脸书主页（https://www.facebook.com/share/p/195YtEgr3K/）发布了 2026 年上半年（1 月 —6 月）的知识产权申请数据。本文为两篇系列报道的第一篇，内容涵盖商标与版权领域。整体数据显示，各类知识产权的申请量与注册量均较上年同期实现增长。

核心要点

品牌保护需求持续增强：2026 年上半年共提交商标申请28507 件，较 2025 年同期增长 01%；

泰国知识产权厅的审查注册工作保持稳定推进：核准商标注册 22189 件，同比增长 91%；

本土与国际主体的参与度均处于较高水平：泰国本土申请人占商标申请总量的 56%，外国申请人占 44%；

版权登记服务的使用率正快速提升：版权作品登记量达 9069 件，同比增长 62%；

本土创作在版权登记中占主导地位：版权登记中，文学作品以 3675 件位居首位，其后依次为艺术作品 2576 件、音乐作品 2024 件；泰国本土权利人占全部登记量的 99%；

总体而言， 2026 年上半年泰国商标与版权领域的申请、登记数据实现全面增长，标志着泰国知识产权生态日趋活跃。

商标

与上年同期相比，商标申请量与注册量均有所增长。

指标 数值 较上年同期变化 商标申请总量 28,507 +8.01% 核准商标注册量 22,189 +5.91% 注册量占申请量比重 ~ 77.8%

尽管当期提交的申请与当期核准的注册并非完全对应同一批申请，但上述数据表明，在本报告所述期间内，商标审查与注册业务的体量较大。

申请人来源

泰国本土申请人占申请人总量的 56%，略占多数；外国主体的参与度同样可观，占比为 44%。

虽然本土申请人占据多数，但外国申请人占比接近半数，参与度依然很高，表明在泰国开展品牌保护的国际需求仍持续强劲。

排名前五的商标申请人

商标申请量排名前五的申请人如下：

福克斯配方有限公司（Fox Formulate Co., Ltd.） 盾泰科技有限公司（Domtech Co., Ltd.） 博恩农业科学有限公司（Born Agroscience Co., Ltd.） STM 国际贸易有限公司（STM Intertrade Co., Ltd.） 马斯特农业科技有限公司（Master Agrotech Co., Ltd.）

排名前五的申请人均为泰国本土企业，且全部从事农业行业。这一特征与本土申请人占比更高的整体趋势相呼应，也反映出泰国乡村地区农业产业实力雄厚。

排名前五的商品 / 服务类别

商标申请量最高的商品 / 服务类别如下：

健康与消费相关领域的商标申请最为活跃，零售与营销服务紧随其后。美妆与清洁产品始终是品牌布局的核心赛道，电子设备领域的商标申请量也保持较高水平。植物基与草本产品同样需求强劲，体现出了市场对食品、草本及农产品的商业布局热度持续不减。

结论——商标领域

2026 年上半年，泰国商标活动持续增长的同时，申请量与注册量均同比上升。这一趋势与泰国增长最快的商业赛道高度契合，尤其是数字化转型、人工智能落地应用、医疗健康以及老龄化社会需求驱动的相关领域。

泰国本土申请人占申请总量的比例略超一半，外国申请人占申请总量的 44%。这一稳定的占比结构凸显出泰国作为创新、消费产品及科技赋能服务市场的吸引力。

数据显示，随着企业纷纷进入高速增长赛道，泰国商标领域的竞争日趋激烈。品牌方应采取更为主动的策略，在新产品或服务推出之前，提前做好商标风险排查与核心品牌的保护工作。

除商标注册布局之外，品牌方还应主动监控实体市场与在线市场，排查潜在冲突申请、未经授权的使用行为以及各类新增侵权风险。随着差异化品牌的竞争日趋激烈，提前规划布局、主动开展品牌组合管理并持续落实维权工作，能够有效守护高价值品牌资产，降低高成本纠纷的风险，同时避免产品上市延期或品牌重塑的情况。

版权

在泰国，根据《版权法》（佛历 2537 年，即1994 年），作品自动受版权保护，无需办理版权登记；这与《伯尔尼公约》、《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）等国际条约的相关规定保持一致。尽管如此，泰国知识产权厅（DIP）仍设有版权登记通知制度，供权利人自愿办理作品登记。版权保护不以登记为前提，也并非因办理登记才产生。

因此，使用版权登记服务的主体绝大多数为本土创作者，占比高达 99%。较上年同期，本期版权登记量增长 33%，同比增幅显著，体现出版权登记服务的认知度与使用率正不断提升。

登记量排名前五的主体

登记量排名前五的主体均为泰国高校，分别为：孔敬大学（159 件）、玛希隆大学（143 件）、他信大学（129 件）、伊森皇家理工大学（71 件）、披汶颂堪皇家大学（70 件）。这一数据反映出泰国高等教育领域中的学术作品、教学资料、研究出版物、艺术内容及其他受版权保护的作品创作活跃。

登记量排名前五的作品类别

在各类作品中，文学作品的登记量占比最大（3675 件），涵盖书籍、学术出版物、研究成果、书面材料、软件相关的文字作品及其他文字类内容。艺术作品位列第二（2576 件），体现出视觉艺术、平面设计、插画及相关领域的创作活跃度较高。音乐作品（2024 件）、视听作品（ 394 件）与录音制品（240 件）则反映出媒体与娱乐行业的持续创作活力。

结论——版权领域

2026 年上半年，泰国共完成 9069 件作品版权登记，较上年同期大幅增长 33.62%。登记量排名前三的类别分别为文学作品（3675 件）、艺术作品（2576 件）和音乐作品（2024 件）。泰国本土权利人占登记总量的 99%，体现出国内权利人在作品保护方面的参与度和积极性持续提升。

结语

综合来看，2026 年上半年的数据表明，泰国知识产权格局不仅持续拓展，而且其对于国内外权利人的战略重要性也在日益提升。商标业务量的增长反映出差异化品牌的市场竞争日趋激烈，而版权登记数据则体现出泰国创作者与学术机构对创意资产价值的认知不断加深。对于计划进入或拓展泰国市场的企业而言，这些趋势凸显出：应将知识产权保护列为商业布局前期的核心要务，而非事后补做的合规事项。若读者希望进一步了解上述行业动态对自身品牌、品牌组合策略或维权方式的影响，可深入研究相关数据，如有疑问也可与本报告的作者联系。

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