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23 September 2026

Primer Caso De Nulidad De Registro Sanitario En Panamá

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Icaza Gonzalez-Ruiz & Aleman

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La obtención de registros sanitarios para productos que reproducen o imitan marcas registradas plantea nuevos desafíos para las empresas. Un reciente precedente judicial abre una nueva vía en el país.
Panama Intellectual Property
Moises Ivan Rivera A.
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La obtención de registros sanitarios para productos que reproducen o imitan marcas registradas plantea nuevos desafíos para las empresas. Un reciente precedente judicial abre una nueva vía en el país.

La evolución vertiginosa de los mercados regionales y globales ha generado nuevas y sofisticadas formas de aprovechamiento indebido de marcas. Entre ellas, una práctica que ha cobrado especial relevancia en Panamá: la obtención de registros sanitarios de productos que reproducen o son confusamente similares a marcas previamente registradas, con el evidente propósito de aprovechar el prestigio y reconocimiento que sus legítimos titulares han construido a lo largo de los años.   

Esta práctica no es producto de la casualidad, ni de una mera falta de atención. Se trata de un aprovechamiento deliberado que vulnera los derechos de propiedad industrial, y que atenta contra el esfuerzo legítimo de las empresas que dedican sus recursos a posicionar sus marcas en el mercado.  

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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