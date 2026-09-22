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22 September 2026

El principio de complementariedad relativa entre las normas que regulan la denominación de origen protegida y las que disciplinan la competencia desleal: aplicación del Código Civil

Gómez-Acebo & Pombo

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El Tribunal Supremo español establece un precedente crucial al permitir que los titulares de denominaciones de origen protegidas ejerzan acciones civiles directas contra usos indebidos de sus derechos de exclusiva.
Spain Intellectual Property
Reyes Palá

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1253/2026, de 21 de julio, permite el ejercicio de acciones civiles en defensa del derecho de exclusiva que confiere una denominación de origen protegida (D. O. P.) —o cualquier derecho de propiedad industrial— frente a un uso indebido de ésta, aunque no estén expresamente previstas en su normativa reguladora específica y sin tener que acudir a la Ley de Competencia Desleal.

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