El principio de complementariedad relativa entre las normas que regulan la denominación de origen protegida y las que disciplinan la competencia desleal: aplicación del Código Civil

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1253/2026, de 21 de julio, permite el ejercicio de acciones civiles en defensa del derecho de exclusiva que confiere una denominación de origen protegida (D. O. P.) —o cualquier derecho de propiedad industrial— frente a un uso indebido de ésta, aunque no estén expresamente previstas en su normativa reguladora específica y sin tener que acudir a la Ley de Competencia Desleal.

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