Sacs Birkin : L’Humour Peut-Il Constituer Une Contrefaçon De Marque ? L’Affaire Hermès

Hermès a fermement réagi aux détournements « humoristiques » de ses célèbres sacs Birkin et Kelly, rappelant aux imitateurs potentiels que l’humour et la parodie ne constituent pas une autorisation de porter atteinte à une marque, comme l’explique Niké Mion.

Un sac Hermès, et notamment un Birkin ou un Kelly, n’est pas à la portée de tout le monde. Outre son prix élevé, il faut également faire preuve de patience : les listes d’attente sont longues, sans garantie de pouvoir réellement acquérir le modèle convoité.

Sherine Orient a pensé tirer parti de cette situation en commercialisant des sacs ressemblant aux sacs Hermès. Elle a apposé sur ces sacs les inscriptions « En attendant mon Birkin » et « Mon Hermès est à la maison ».

Si ces inscriptions pouvaient être perçues comme humoristiques, Hermès n’a pas apprécié la plaisanterie et s’est opposé à leur utilisation. Sherine Orient a refusé de cesser ces pratiques, mais cette « plaisanterie » lui a finalement coûté cher.

Cette affaire montre que l’humour ne constitue pas un blanc-seing pour l’utilisation commerciale d’une marque connue. Même lorsque les consommateurs comprennent qu’un produit ne provient pas du titulaire de la marque, son utilisation peut néanmoins constituer une contrefaçon.