阿联酋商标：休眠申请缘何仍会阻碍新商标申请

阿联酋商标体系存在一个独特难题：已受理但未完成注册的商标申请可能长期留存于官方记录中，持续阻碍后续申请人获得商标保护。这些休眠申

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阿联酋商标体系中有一个较少被提及的难题：一些商标申请虽已被商标局受理，但因申请人未完成后续公告、缴纳注册费等流程，导致这些申请多年无法完成注册。

这类申请虽尚未获准注册，却会持续留存于商标局记录中，对后续申请构成在先权利障碍，阻碍其他申请人获得商标保护。

在某些情况下，多年前提交的申请尽管在注册方面没有取得明显进展，但在登记档案中仍会保留其记录。

该现象产生的原因

《阿联酋商标法》并未明文设立清晰的行政机制，对受理后长期未完成的商标申请予以自动清除。

与此同时，现行官方收费细则规定对公告费和注册费引入了逾期缴费罚金机制。该罚金在 10 个月内逐月累积，且可循环续计。因此，至少在实践中，申请人即使在经过相当长时间后，仍可通过缴纳累计罚金后继续推进申请程序。

因此，一件搁置数年的休眠申请理论上仍可能被恢复并最终完成注册程序。这就形成了一种特殊局面：一份申请虽未完成注册、申请人也未积极推进，却长期留存于官方登记系统中，并可能对后续申请产生影响。

对商标权利人的影响

由此产生的后果可能相当重大。

新的商标申请可能会因一件在先申请而被驳回，而该在先申请：

多年前已提交；

迄今未完成公告、注册程序；

尚未取得有效的注册商标权；

申请人可能已有较长时间未继续推进该申请。

对于计划推出新产品、进入阿联酋市场、扩大经营、招商引资或打造品牌价值的企业而言，这可能会带来极大的不确定性。

从法律与商业双重角度，这引出了一个重要问题：

一件搁置多年、始终未完成的休眠申请，是否应当继续阻碍在后申请的审查？

现行立法并未对此作出明文规定，但随着涉及长期未完成在先申请的案件不断增多，该问题的现实影响愈发凸显。

法律状态与商业现实之间的差距

实务中的难点在于，商标申请的法律状态与其所处的的商业现实之间往往存在显著差异。

从法律层面看，该申请仍处于待审状态，并且理论上仍有可能完成注册；但现实情况是，申请人可能多年来未采取任何实质性行动推进，甚至早已不再有取得该商标注册的真实意愿。

由于现行法规未明确规定商标受理后的法定审理期限，且逾期罚金可按年循环累计，因此就导致申请长期留存于官方记录中，进而给申请人和审查员均带来不确定性。

受影响的商标申请可采取的应对方案

若一件新申请因上述在先权利而被驳回时，可结合实际情况考虑多种应对方案：

1. 与商标局沟通协商

实务中，权利人可以直接向阿联酋商标局提出该问题，并说明在先未完成申请的相关情况。商标局已意识到该类案件造成的实操困境，在某些情形下，会进行个案酌情处理。

尽管无法保证能达成预期结果，但与商标局进行沟通有助于澄清在先申请的状态，判断是否适宜采取进一步举措。

2. 针对驳回提起复审

新申请人通常应在法定期限内对驳回决定提起复审以维护自身权利。此举可确保在沟通处理在先未完成申请的期间，受影响的商标申请维持有效状态。

3. 启动撤销程序

部分情形下也可选择撤销程序作为应对方案。但撤销程序的适用前提是在先商标已取得注册商标权。若该在先申请始终处于待审状态而未完成注册，撤销机制通常无法作为直接的解决方案。

这就造成了一种程序上的空白：在先权利虽尚未注册，却仍能阻碍后续商标申请。

改革是否有望落地？

该问题在商标从业人士中早已众所周知，近年来业内也持续与阿联酋商标局就此展开沟通研讨。

值得注意的是，商标局在处理此类案件时秉持着务实且积极主动的态度。商标局充分认识到长期未完成申请所带来的实际困难，并在适当情况下，根据个案具体情况进行审慎考量，同时与申请人合作，在现有法律框架内探索切实可行的解决方案。在更广泛的监管层面问题仍在持续评估的同时，该做法在一定程度上缓解了部分未完成申请所造成的影响。

随着阿联酋持续推进其知识产权制度现代化，并不断巩固其作为区域领先知识产权司法辖区的地位，若能进一步明确长期未完成申请的处理方式，将有助于为权利人提供更大的确定性，并保障商标注册簿的完整性与公信力。

可供参考的改革方案包括：

对商标受理后逾期罚金设定固定期限；

限定商标申请可处于未完成状态的最长周期；

增设可清理休眠申请的行政机制；

要求申请人在长期搁置申请后确认其是否有继续推进申请的意图；

就如何处理基于长期未完成申请而作出的驳回决定，制定更清晰的指引。

无论是通过立法修订、出台实施细则还是调整行政审查实践，提高确定性既能惠及广大商标权利人，也能维护商标注册簿的完整性。

未来展望

依托于商标局一贯在知识产权保护方面展现出的务实且以商业为导向的做法，阿联酋商标体系仍然是本地区最先进、最具活力的制度之一。

尽管对于长期未完成申请的处理规则仍有待进一步细化明晰，但商标局愿意与各相关利益方沟通，并结合个案具体情况进行考量，以在现有申请人与后续商标权利人之间寻求权利平衡。

与此同时，因长期休眠或未完成申请而遭遇驳回的企业，应审慎评估其可采取的应对方案，必要时通过提起复审以维护自身权利，并与商标局开展建设性沟通，结合个案情况探索可行的解决路径。

随着阿联酋持续加强并推进其知识产权制度现代化，该领域后续有望出台细化指引或优化配套流程。未来相关配套举措将进一步提升法律确定性、增强市场对商标注册簿的信任度，巩固阿联酋作为创新、投资与品牌保护核心高地的优势地位。

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