Boon Beton vertilt zich aan LEGO-betonblokken

The Lego Group is eigenaar van het bekende merk LEGO en bezit wereldwijd een groot aantal merkregistraties.

Boon Beton gebruikte de termen “betonnen legoblokken” en “legoblokken van beton” veelvuldig op haar website. Volgens Boon Beton deed zij dat om beter vindbaar te zijn op internet. Lego merkte het gebruik van haar merk op en sommeerde Boon Beton om het gebruik van het merk LEGO op haar website te staken. Na deze sommatie verwijderde Boon Beton de termen grotendeels van haar website, maar zij betwistte dat sprake was van merkinbreuk. Volgens Boon Beton is de term “legoblokken” al meer dan 45 jaar een gangbare beschrijving in de bouwsector voor een bepaald soort stapelbare betonsteen. The Lego Group liet het daar niet bij en stapte naar de rechter.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank oordeelt dat LEGO een bekend merk is en daardoor extra bescherming geniet. Daarnaast vindt de rechtbank dat de door Boon Beton gebruikte termen overeenstemmen met het LEGO-merk. Volgens de rechtbank trekt Boon Beton ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie en bekendheid van LEGO. Daarbij speelt mee dat Boon Beton zelf had aangegeven dat zij zonder het woord “Lego” minder goed vindbaar zou zijn en dat concurrenten de term ook gebruiken. De rechter ziet dat als duidelijk bewijs van meeliften op de reputatie en bekendheid van LEGO.

Verder oordeelt de rechtbank dat LEGO, ondanks het feit dat de term in de volksmond vaak wordt geassocieerd met stapelbare blokken, geen beschrijvende term is voor betonblokken. Een eenmalige vergelijking, bijvoorbeeld “zoals legoblokjes”, zou wellicht mogelijk zijn. Boon Beton gebruikte de term echter overvloedig en commercieel op haar website. Dat anderen het merk LEGO ook gebruiken, maakt het merk nog niet tot soortnaam. Daarbij speelt ook mee dat The Lego Group inbreukmakers actief aanpakt.

Uitspraak

De rechtbank bepaalt dat Boon Beton merkinbreuk heeft gepleegd op het bekende merk LEGO door termen als “lego betonblokken” en “legoblokken van beton” op haar website te gebruiken. Boon Beton moet het gebruik van de gewraakte termen in de gehele Europese Unie staken. Daarnaast moet zij een schadevergoeding betalen, waarvan de hoogte nog nader wordt bepaald. Ook wordt Boon Beton veroordeeld in de proces- en advocaatkosten van The Lego Group van ruim € 22.000.

Commentaar

De rechtbank bevestigt opnieuw dat het gebruik van “lego” voor andere producten, in dit geval betonblokken, merkinbreuk kan opleveren. Dat geldt ook wanneer een sector het woord al jaren informeel gebruikt. Beschrijvend gebruik van een merk van een ander kent strikte grenzen. Zeker wanneer een bekend merk veelvuldig en commercieel wordt ingezet, is het risico op merkinbreuk groot. Belangrijk is ook dat Boon Beton het merk gebruikte om beter vindbaar te zijn op Google. Dat werd door de rechtbank gezien als bewijs van meeliften op de bekendheid en reputatie van LEGO, ook wel free-riding genoemd. De zaak laat daarmee zien dat bedrijven voorzichtig moeten zijn met het gebruik van bekende merken in productomschrijvingen, online teksten en SEO-content. Een merk van een ander gebruiken als zoekterm of categorieaanduiding kan aantrekkelijk lijken voor online vindbaarheid, maar kan juridische risico’s opleveren.

Dit artikel is geschreven door: Theo Visser. Bron: Rechtbank Den Haag.