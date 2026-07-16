متى يجوز شطب العلامة التجارية في مصر؟

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يجوز شطب العلامة التجارية إذا ثبت عدم استعمالها، أو إذا تم تسجيلها بالمخالفة للقانون، أو إذا فقدت الشروط القانونية اللازمة لاستمرار حمايتها.

تُعد العلامة التجارية علامةً مميزة تُستخدم لتحديد وتمييز السلع أو الخدمات الخاصة بمنشأة معينة عن تلك التي تقدمها المنشآت الأخرى في السوق. وقد تتمثل في كلمات أو شعارات أو رموز أو ألوان أو مزيج من هذه العناصر، وتؤدي دورًا جوهريًا بوصفها أداة قانونية لترسيخ الهوية التجارية، وتعزيز ثقة المستهلكين، وحماية السمعة التجارية.

ويخضع تنظيم العلامات التجارية في مصر لأحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. ويمنح تسجيل العلامة مالكها حقًا استئثاريًا في استعمالها بالنسبة إلى السلع أو الخدمات التي سُجلت عنها، إلا أن هذا الحق ليس مطلقًا. إذ يجوز شطب العلامة التجارية المسجلة في حالات معينة، متى انتفت الشروط القانونية اللازمة لاستمرار الحماية، أو إذا شاب إجراءات تسجيلها عيبٌ قانوني يجعل التسجيل غير مشروع.

مفهوم العلامة التجارية

العلامة التجارية هي علامة تتمتع بالحماية القانونية وتُستخدم في المعاملات التجارية لتمييز منتجات أو خدمات منشأة معينة عن منتجات أو خدمات غيرها من المنشآت. وتتمثل وظيفتها الأساسية في بيان المصدر التجاري للسلع أو الخدمات، بما يتيح للمستهلكين التعرف على منشأها وربطها بجهة معينة بثقة ووضوح. ومن ثم، تؤدي العلامة التجارية دورًا مزدوجًا يتمثل في حماية المصالح التجارية لأصحابها، وتعزيز الشفافية والثقة في السوق.

وبموجب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، تُمنح الحماية للعلامات القابلة للإدراك والتمثيل والتي تتمتع بالصفة المميزة. إلا أن هذه الحماية ليست مطلقة، وإنما تظل مرهونة باستيفاء الشروط التي يقررها القانون، واستمرار مالك العلامة في الالتزام بالواجبات القانونية المرتبطة بها.

ملكية العلامة التجارية وأهمية الاستعمال الجدي

يربط القانون المصري حقوق العلامة التجارية بالاستعمال التجاري الجدي للعلامة، وليس بمجرد تسجيلها. فقد نصت المادة (٦٥) من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية على أن من قام بتسجيل العلامة يُعد مالكًا لها متى استعملها خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، وذلك ما لم يثبت شخص آخر أسبقية استعمالها. كما أجازت المادة ذاتها شطب التسجيل إذا ثبت أنه تم بسوء نية، دون التقيد في بعض الحالات بمدد زمنية محددة.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان أن تستند حقوق العلامات التجارية إلى وجود فعلي وحقيقي في السوق، لا إلى تسجيلات شكلية أو احتياطية تهدف إلى احتكار العلامات دون استخدامها. كما يكفل حماية أصحاب الاستعمال السابق، ويمنحهم الحق في الطعن على التسجيلات اللاحقة متى ثبت أن هويتهم التجارية قد استُغلت أو استولى عليها الغير بالمخالفة للقانون.

أهم أسباب شطب العلامة التجارية في مصر

الأسباب المطلقة لشطب العلامة التجارية

يجوز شطب العلامة التجارية إذا كانت لا تستوفي الشروط القانونية الأساسية اللازمة للتمتع بالحماية. فقد حظرت المادة (٦٧) من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية تسجيل العلامات التي تفتقر إلى الصفة المميزة، أو التي من شأنها تضليل الجمهور، أو التي تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة. كما حظرت تسجيل العلامات التي تتضمن شعارات أو رموزًا رسمية، أو رموزًا ذات طابع ديني، أو بيانات وإشارات تجارية كاذبة أو من شأنها خداع المستهلك.

وعمليًا، تُقام دعاوى شطب العلامات التجارية في كثير من الأحيان عندما تؤدي العلامة المسجلة إلى إحداث لبس مع علامة سابقة، أو تُعد تقليدًا لعلامة مشهورة، أو تتضمن بيانات مضللة بشأن طبيعة السلع أو الخدمات أو مصدرها الجغرافي. وتؤدي هذه العيوب إلى الإخلال بالغاية الأساسية من نظام العلامات التجارية، والمتمثلة في ضمان وضوح المعاملات التجارية وحماية المنافسة المشروعة داخل السوق.

شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال

يُعد عدم الاستعمال من أبرز أسباب شطب العلامة التجارية في القانون المصري. فقد أجازت المادة (٩١) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لكل ذي مصلحة طلب شطب العلامة إذا لم تُستعمل استعمالًا جديًا لمدة خمس سنوات متصلة دون وجود مبرر مشروع لهذا الامتناع.

ولا يعتد القانون بمجرد الاستعمال الشكلي أو الصوري، وإنما يشترط وجود استغلال تجاري حقيقي للعلامة. ويجري عادةً إثبات هذا الاستعمال من خلال المستندات التجارية، مثل الفواتير، والمواد الإعلانية، واتفاقيات التوزيع، وعبوات المنتجات، وغيرها من الأدلة التي تثبت تداول العلامة في السوق. فإذا عجز مالك العلامة عن إثبات هذا الاستعمال، جاز للمحكمة أن تقضي بشطب التسجيل كليًا أو جزئيًا، بحسب نطاق عدم الاستعمال.

ويهدف هذا التنظيم إلى منع احتكار العلامات التجارية دون استخدامها فعليًا، وضمان أن يعكس سجل العلامات التجارية واقع النشاط التجاري في السوق، بما يحقق التوازن بين حماية أصحاب الحقوق وإتاحة الفرصة أمام الغير لتسجيل العلامات التي لم تعد مستغلة.

شطب العلامة التجارية بسبب عدم تجديد التسجيل

تقتصر مدة الحماية القانونية للعلامة التجارية في مصر على عشر سنوات قابلة للتجديد، وذلك وفقًا للمادة (٩٠) من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. ويتعين على مالك العلامة تقديم طلب التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، مع منحه مهلة إضافية قدرها ستة أشهر بعد انتهاء التسجيل، مقابل سداد الرسوم المقررة.

ويترتب على عدم تجديد التسجيل خلال المدة القانونية شطب العلامة التجارية من السجل الرسمي، وزوال الحماية المقررة لها. وبعد الشطب، تصبح العلامة قابلة للتسجيل من قبل الغير، وذلك مع مراعاة ما قد يرد عليها من قيود قانونية أو حقوق سابقة تتمتع بالحماية.

ويجسد هذا التنظيم مبدأً أساسيًا في قانون العلامات التجارية، مؤداه أن الحماية ليست دائمة، وإنما ترتبط باستمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة عليها.

شطب العلامة التجارية بسبب التسجيل بسوء نية أو الإخلال بالأولوية

يجوز أيضًا شطب العلامة التجارية إذا ثبت أن تسجيلها تم بسوء نية أو بالمخالفة للحقوق السابقة للغير. فقد أجازت المادة (٦٥) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لصاحب الاستعمال السابق للعلامة الطعن في التسجيل اللاحق متى تمكن من إثبات أسبقية استعماله لها بصورة فعلية ومستمرة.

وتتجسد حالات سوء النية، على سبيل المثال، في قيام شخص بتسجيل علامة تجارية مشهورة مع علمه المسبق بوجودها، أو استغلال إجراءات التسجيل بقصد منع المالك الحقيقي للعلامة من دخول السوق أو ممارسة نشاطه التجاري. وتعتبر المحاكم المصرية مثل هذا السلوك إساءة لاستعمال الحقوق التي يقررها نظام العلامات التجارية، ويجوز لها الحكم بشطب التسجيل متى ثبت توافر سوء النية، ولو كان التسجيل قد اكتسب صفته الرسمية.

ويهدف هذا النهج إلى ضمان عدم استغلال نظام تسجيل العلامات التجارية كوسيلة للمنافسة غير المشروعة أو للاستيلاء على السمعة التجارية والرصيد المعنوي الذي اكتسبته علامات الغير نتيجة استعمالها في السوق.

شطب العلامة التجارية من خلال المعارضة والرقابة القضائية

قد يتم شطب العلامة التجارية أيضًا في إطار إجراءات تسجيلها من خلال نظام المعارضة. فبعد نشر طلب التسجيل المقبول، يجوز لكل ذي مصلحة تقديم معارضة خلال المدة التي يحددها القانون، مستندًا إلى أسباب قانونية أو واقعية تحول دون تسجيل العلامة.

كما تخضع القرارات الإدارية الصادرة بشأن العلامات التجارية لرقابة القضاء، إذ يجوز لأصحاب الشأن الطعن عليها أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. ويضمن هذا النظام المتدرج إمكانية التصدي للعلامات المخالفة للقانون سواء قبل تسجيلها أو بعد إتمام التسجيل، بما يحافظ على سلامة سجل العلامات التجارية ويكفل استقرار المعاملات التجارية.

الخاتمة

يعكس نظام شطب العلامات التجارية في مصر توازنًا بين حماية الحقوق المشروعة لأصحاب العلامات التجارية وضمان نزاهة المنافسة داخل السوق. فبرغم أن تسجيل العلامة يمنح صاحبها حقًا استئثاريًا في استخدامها، فإن هذا الحق يظل مشروطًا بالاستعمال الجدي للعلامة، والمحافظة على تسجيلها، واكتسابها بوسائل مشروعة تتفق مع أحكام القانون.

وبموجب القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، يجوز شطب العلامة التجارية في حالات متعددة، من بينها عدم الاستعمال، وعدم تجديد التسجيل، والتسجيل بسوء نية، أو تخلف الشروط الموضوعية اللازمة للحماية القانونية. ومن ثم، فإن حماية العلامة التجارية لا تُعد إجراءً إداريًا يُستكمل بمجرد التسجيل، وإنما تمثل التزامًا قانونيًا مستمرًا يتطلب المحافظة على العلامة واستيفاء متطلبات الحماية طوال مدة سريانها.

وبالنسبة للشركات وأصحاب الأعمال، فإن الإدارة الفعالة للعلامات التجارية تقتضي متابعة استخدامها بصورة مستمرة، والاحتفاظ بالأدلة التي تثبت الاستعمال الفعلي، وتجديد التسجيل في المواعيد القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق عند التعرض لأي اعتداء أو تسجيل مخالف، بما يضمن استمرار التمتع بالحماية القانونية الكاملة للعلامة التجارية في مصر.

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