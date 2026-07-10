ASICS et Novagraaf : un partenariat de confiance fondé sur la clarté et le pragmatisme

Depuis plus de 20 ans, Novagraaf accompagne ASICS dans la gestion et la protection de ses portefeuilles de marques et de dessins & modèles en Europe. En tant que marque mondiale de sport dotée...

Article Insights

Novagraaf Group’s articles from Novagraaf Group are most popular: with readers working within the Retail & Leisure industries Novagraaf Group are most popular: within Privacy topic(s)

in European Union

Voir le témoignage vidéo

Depuis plus de 20 ans, Novagraaf accompagne ASICS dans la gestion et la protection de ses portefeuilles de marques et de dessins & modèles en Europe. En tant que marque mondiale de sport dotée d’un fort héritage et d’un portefeuille distinctif, ASICS s’appuie sur des conseils en propriété intellectuelle clairs, pragmatiques et orientés business pour protéger ses actifs dans l’Union européenne. Pour notre dernier témoignage client, nous avons rencontré Marielle Schaar, Responsable de l’équipe Marques et Protection des Marques chez ASICS Corporation, afin de comprendre les clés de ce partenariat durable.

ASICS Corporation est une entreprise japonaise spécialisée dans les articles de sport, reconnue dans le monde entier pour ses chaussures de performance, ses vêtements et ses équipements sportifs. Sa philosophie de marque, « Un esprit sain dans un corps sain » (Sound Mind, Sound Body), reflète son engagement en faveur du mouvement, du bien-être et de l’innovation.

Un partenariat en propriété intellectuelle fondé sur la confiance et l’engagement

En Europe, Novagraaf accompagne ASICS sur un large éventail de sujets liés aux marques et aux dessins & modèles, notamment les dépôts et enregistrements dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, les renouvellements, la gestion de portefeuille, les litiges et les procédures de défense des droits.

Novagraaf conseille également ASICS dans l’enregistrement de ses marques et dessins & modèles, intervient dans certaines négociations précontentieuses et gère différentes procédures, notamment la préparation et la soumission d’arguments et de preuves.

Novagraaf accompagne ainsi ASICS dans la gestion et la protection d’un portefeuille européen comprenant des marques emblématiques telles que ASICS, ASICS Stripe Design, GEL, Onitsuka Tiger et SOUND MIND, SOUND BODY.

Grâce à Novagraaf Royaume-Uni, ASICS bénéficie également d’un accompagnement dédié sur les questions relatives au marché britannique, garantissant une continuité et une cohérence de gestion sur l’ensemble de ses marchés européens stratégiques.

Dans notre vidéo témoignage, Marielle Schaar, Responsable de l’équipe Marques et Protection des Marques chez ASICS Corporation, décrit Novagraaf comme un partenaire pragmatique et de confiance :

“Ils fournissent des conseils pragmatiques et sans détour. Ils sont transparents, honnêtes, et leurs tarifs sont raisonnables.” Marielle Schaar ASICS Responsable de l’équipe Marques et Protection des Marques

Elle souligne également la valeur de l’approche pragmatique de Novagraaf, notamment dans des dossiers où des marques descriptives ont finalement pu être enregistrées au bénéfice d’ASICS.

Pour ASICS, le partenariat avec Novagraaf repose sur la confiance, la transparence et une volonté commune de trouver des solutions concrètes et adaptées aux enjeux de l’entreprise. Le rôle de Novagraaf ne se limite pas à la protection des droits de propriété intellectuelle : il consiste également à fournir un accompagnement stratégique permettant de soutenir les besoins de protection des marques d’Asics sur le long terme en Europe.

FAQs

Comment Novagraaf accompagne-t-il ASICS dans la gestion de son portefeuille de marques en Europe ?

Novagraaf accompagne ASICS dans la gestion et la protection de son portefeuille européen de marques et de dessins & modèles. Cet accompagnement couvre notamment les dépôts, les renouvellements, la gestion de portefeuille, les litiges ainsi que les questions liées à la défense et à la protection des droits dans l'ensemble de l'Union européenne.

Quelles sont les marques d’ASICS que Novagraaf contribue à protéger ?

Novagraaf accompagne ASICS dans la gestion et la protection d’un portefeuille européen comprenant plusieurs marques emblématiques, notamment ASICS, ASICS Stripe Design, GEL, Onitsuka Tiger et SOUND MIND, SOUND BODY.

Quel est le rôle de Novagraaf dans l’enregistrement des marques et dessins & modèles d’ASICS ?

Novagraaf conseille ASICS dans l’enregistrement de ses marques et dessins & modèles en Europe, notamment en matière de stratégie de dépôt, d’évaluation de l’enregistrabilité et de renouvellement des droits.

ASICS réalise ses propres recherches d’antériorités, tandis que Novagraaf intervient dans les étapes suivantes du processus de protection afin d’assurer la sécurisation et la valorisation du portefeuille de propriété intellectuelle.

Comment Novagraaf accompagne-t-il ASICS dans les litiges ?

Novagraaf représente ASICS dans certains litiges relatifs aux marques et aux dessins & modèles au sein de l’Union européenne. Cet accompagnement comprend notamment la conduite de négociations, la définition de la stratégie procédurale ainsi que la préparation et la soumission des arguments et éléments de preuve nécessaires à la défense des droits d’ASICS.

Pourquoi ASICS fait-il confiance à Novagraaf depuis plus de 20 ans ?

Ce partenariat de longue date repose sur la confiance, la transparence et la qualité des conseils apportés. ASICS apprécie particulièrement l’approche pragmatique de Novagraaf, sa franchise dans les recommandations formulées et sa capacité à proposer des solutions concrètes et efficaces face à des problématiques complexes de propriété intellectuelle

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.