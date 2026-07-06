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6 July 2026

阿联酋商标描述的重要性 —— 细节虽小，影响重大

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在阿联酋提交商标申请时，商标描述这一看似简单的环节实际上直接影响着商标的保护范围与维权效力。当申请白色商标或黑底白字的艺术化文字
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在阿联酋提交商标申请时，最容易被忽视但却至关重要的一项内容，就是商标的描述。乍看之下，这似乎只是一项简单的工作 —— 描述图形商标或文字商标的外观即可。但事实上，商标的描述方式会直接影响其保护范围与后续维权效力

与许多司法辖区不同，阿联酋将清晰的商标描述列为主要申请材料之一。尽管商标局在审查阶段未必总会细致地审核描述内容，但在实务中，这些细节往往会在后续明确权利保护范围时发挥关键作用。

当申请白色商标，或采用黑底白字呈现的艺术化文字商标时，这一问题尤为关键。毕竟，若不使用对比底色，又如何清晰展示商标？这便引出了核心问题：背景是否构成商标的一部分？若不慎将背景纳入商标构成要素，保护范围可能会被无意中限定在该特定样式。反之，若未能准确描述商标的显著要素，则会削弱维权力度。因此，准确了解商标在商业中的实际使用方式，并充分听取客户意见，就显得至关重要。

这正是策略性指引能够发挥实质作用之处。作为知识产权顾问，我们不仅关注商标的图样本身，而会进一步考虑消费者会如何识别该商标，以及其在实际使用中的呈现方式。以阿联酋为例，以黑白样式提交申请可覆盖所有颜色变体，从而获得更广泛的保护。正如采用黑色字体的标准文字商标，并不意味着只能使用黑色，而是允许灵活使用各种颜色。

例如，商标描述可明确说明：

  • 商标的核心显著要素；
  • 该商标以黑白样式提交，以覆盖所有颜色变体；
  • 任何背景仅为增强对比度使用，不构成商标的组成部分。

最后一点往往被低估。在实务中，添加背景通常只是为了让商标要素（尤其是白色文字或标识）清晰可见。但如果未作明确说明，背景就可能被认定为商标的一部分。只需一句简明的声明即可保留使用的灵活性，避免不必要的限制。

在部分司法辖区，可通过在描述中加入弃权声明来支持这一点，例如美国。尽管中东地区对此尚未形成规范体系，但类似理念同样可以、也应当在商标描述中予以体现。例如：

  • 声明不主张颜色保护；
  • 说明某些要素仅为示意用途。

这一点对于位置商标或艺术化图形商标尤为重要，因为图样中常会加入额外元素，用于展示商标的位置或形成对比效果，而并非商标本身的组成部分。

归根结底，一份经过审慎斟酌的商标描述，其意义远不止满足申请材料要求。它界定了商标的权利边界，确保保护范围与实际使用相一致，避免无意的权利限制，并在异议或维权时强化权利地位。

看似只是起草中的细小问题，却可能对品牌未来的保护与后续执行产生长期而深远的影响。

中文校对：任晓凤，商标代理人，罗思国际

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