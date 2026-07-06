新法令下，越南知识产权局成为核心执法机构

越南新颁布的第186/2026号法令从根本上重塑了知识产权执法格局：该法令将核心行政权力移交给越南知识产权局（IP Vietnam），并引入了网站屏蔽措施。

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新颁布第 186/2026号法令的主要修订要点

2026 年 5 月 26 日，越南颁布第 186/2026/ND-CP 号政府法令（下称《186 号法令》）1，对规范工业产权（专利、商标、工业设计外观和地理标志）领域行政处罚的第 99/2013/ND-CP 号政府法令（下称《99 号法令》）作出修订与补充。

《186 号法令》自 2026 年 7 月 15 日起施行，该法令对知识产权执法权限做出了调整，并补充了网站屏蔽、对个体户字号侵权给与行政处罚等侵权治理措施。本次修订最重要的变化在于越南知识产权执法职责的重新分配：越南知识产权局（IP Vietnam）将承担核心执法职能。本文梳理本次修订的主要内容，为计划或已经在越南进行知识产权布局的企业提供实务指引。

一、各执法机关职能明确，越南知识产权局执法权限范围扩大

新法令授予越南知识产权局和省级科学与技术厅厅长知识产权执法权。值得重点关注的是，越南知识产权局将取代科技部稽查局，成为主要行政执法机构。2越南知识产权局下属的审理与执法局将成为处置各类知识产权侵权案件的核心部门，该部门现已着手对内部工作人员开展专项培训，以匹配新增的执法职能。 公安系统的执法管辖范围扩大到网络侵权。《186 号法令》明确赋予公安部门下属的网络安全与高科技犯罪侦查队伍执法权限，这将有利于对线上知识产权侵权案件实现协同办案。3 新法令对公安、海关、市场监管等执法机关的职权表述做出了调整，反映越南 2025 年开展行政机构改革后，各执法单位的组织架构和层级状况。 调整了执法单位不同级别人员的罚款核定权限，但各类违法行为的最高处罚上限维持不变。4

二、新增侵权治理措施：网站屏蔽、个体工商户字号规制

1. 网站域名屏蔽

《186 号法令》新增了对侵犯工业产权的域名采取屏蔽的救济手段。电信运营商收到屏蔽决定书后，须在 5 日内屏蔽侵权域名；收到撤销屏蔽决定书的，应在 3 日内恢复域名访问，此外，运营商要在处置完成后 10 日内上报处置报告。旧法令仅规定可以对侵权域名采取临时保全措施，本次新法令则规定电信运营商可以强制屏蔽域名，体现了执法力度的加强。5

2. 个体工商户字号规制

新法令将侵权行为的个体范围认定从公司扩大到了公司和个体工商户，明确行政机关可责令企业、个体工商户修改或删除字号中的侵权要素，实现对全部类型侵权主体的规制。

新法令修订的启示

新法令主要体现了以下几个特点：

1. 执法手段进一步扩充

《186 号法令》扩充了执法主体队伍、厘清了各执法机关职权划分，并针对网络和数字化侵权补充了执法工具。此次法令最重要的看点是确定了越南知识产权局（IP Vietnam）的核心执法职能，有望推动知识产权行政执法更全面、高效地得到落实。

2. 新增维权救济手段

新法令实施后，权利人可以申请对侵权域名实施屏蔽，也可以对个体工商户侵权发起行动，权利人的维权渠道进一步扩宽。网络服务提供商需要做好准备，在收到正式通知后，积极配合采取对应的强制措施。

3. 实务观察

新救济措施在实践中的具体适用方式，尤其是针对线上侵权案件，有待执法机关通过新法令框架下的实务案例进一步明确。我们建议企业持续关注实务案例动态，及时评估新增的各种措施是否适用于您在越南所面临的侵权问题。

脚注：

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.