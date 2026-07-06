同一名称衍生多种译写形式：规避泰国商标音译驳回风险

品牌所有人在泰国常会遇到一个高频问题：申请人名称的泰语音译拼写不统一。即便申请人为同一法律主体，若泰国商标局数据库中留存有该主体不同的泰文拼写，极易引发引证驳回审查意见、案件办理周期延长；若未能及时处理，甚至会导致商标申请被视为放弃。

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品牌所有人在泰国常会遇到一个高频问题：申请人名称的泰语音译拼写不统一。即便申请人为同一法律主体，若泰国商标局数据库中留存有该主体不同的泰文拼写，极易引发引证驳回审查意见、案件办理周期延长；若未能及时处理，甚至会导致商标申请被视为放弃。

该问题多出现于企业在一定时间内委托多家泰国商标代理机构或律所办理业务的情形，不同代理机构会对同一境外企业名称采用差异化泰语音译写法。此外，泰国商标局审查标准严苛，不同审查员的音译转换习惯存在差异，也会造成同一主体名称出现多种泰文拼写变体。

泰语音译拼写为何至关重要

依据《泰国商标法》规定，审查员必须核实新商标申请的权利人，与在先待审商标、已注册商标的权利人是否为同一主体。由于权利人信息均以泰文字样登记存档，审查员判定权属时完全依据登记的准确拼写。

外文名称在泰语中往往存在多种音译写法。即便发音完全一致，不同泰文拼写也会被审查员认定为不同权利主体。这种拼写不统一的情况，会导致同一法律主体在商标局数据库中被拆分为多个独立 “权利人” 记录。

由此引发的各类问题

引证驳回审查意见

若新商标申请中申请人名称的泰文拼写，与在先注册商标登记拼写不一致，即便实际权利人为同一主体，审查员也会将二者判定为不同所有人。

过时或错误的历史拼写

早年由其他商标代理、律所提交的申请，可能采用了有偏差或非标准化的泰语音译，致使后续新申请因被认定存在权属冲突而收到审查驳回意见。

审查标准严苛

即便仅因音译规则差异产生拼写区别，相同或近似商标也不允许分属不同泰文拼写的主体名下共存。

申请被视为放弃的风险

若未能在法定期限内消除引证驳回障碍，该商标申请将按放弃处理，后果影响重大：申请人需重新完整走一遍申请流程。

针对名称音译不统一问题，常用更正措施如下：

对音译有误的在先注册商标及商标申请，备案权利人名称的标准泰语音译写法；

提交权属说明函，证明新旧商标实际归属同一主体；

在统一泰文拼写后，申请撤销引证驳回意见；

必要时备案当前代理机构，完成全部变更手续。

重点提示：多数情形下，以现行权利人名义出具经公证的授权委托书，即可用于答复审查意见并办理各类变更备案；若有需要，该文件也可用于更正引证商标的登记信息。

如何提前规避此类问题

采用统一标准泰语音译：为申请人名称确定一套官方标准泰文拼写，所有商标申请均统一使用该拼写。

要求所有代理机构采用统一拼写：将审定标准音译明确告知所有代理及授权代表，严格遵照执行。

提交新申请前核查商标局存档记录：核对已有注册商标、待审申请中的登记拼写，保持前后一致。

梳理并更新历史商标档案：排查早年注册申请中过时、错误的音译，及时办理更正备案。

及时答复审查意见：在法定答复期限内完成答辩，避免申请被视为放弃，保全申请日。

小结

尽管实际权利人为同一主体，申请人名称的泰语音译哪怕仅存在细微差别，这种单纯的文字登记不符问题也会升级为完整的引证驳回意见。所有商标申请统一使用一套标准化泰语音译写法至关重要，可避免不必要的审查延误，妥善维护企业商标资产。

我们的团队可协助客户梳理、统一其泰国全部商标档案的音译拼写，全程保持登记信息一致，保障商标申请流程顺畅高效。

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