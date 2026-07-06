越南开展全国知识产权侵权专项整治行动

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内容摘要

越南已于 2026 年 5 月 7 日至 5 月 30 日开展全国知识产权侵权专项执法行动，各部委及地方部门联动协同、从严整治各类知识产权侵权行为。

此次行动与美国贸易代表办公室（USTR）在知识产权评估中指出越南存在相关短板、并将其列入重点关注名单有关。本次行动核心目标是提升执法效能，重点打击网络盗版与假冒伪劣行为。依托 2025 年修订版《知识产权法》，并结合全民知识产权普法力度加大，本次整治有望大幅提升越南知识产权保护水平，也为权利人对接执法部门维权创造有利条件。

本次行动堪称越南史上规模最大的知识产权执法专项活动，既定整治成效目标较 2025 年 5 月同期成果提升至少两成。

2026 年 5 月知识产权专项整治行动概况

2026 年 5 月 5 日，越南政府下发第 38/CĐ-TTg1 号正式通知，宣告全国知识产权侵权专项集中整治行动正式启动。本次行动为期 2026 年 5 月 7 日至 5 月 30 日，要求中央各部委、各行业主管部门及地方政府统一联动、同步行动，防范并查处各类知识产权侵权行为。越南总理明确要求执法从严，对侵权行为“零容忍”。

此次迅速且力度十足的专项行动，彰显越南政府持续强化知识产权保护与执法力度、优化国内营商环境的决心。本次整治行动开展之际，正值美国贸易代表办公室在《2026 年特别 301 报告》中将越南列入重点观察国家名单。2

这是十三年来首次有国家被列入该类别，该名单专门收录知识产权保护存在严重缺失的经济体。美方指出越南存在多项突出问题：网络盗版与假冒商品泛滥、边境知识产权执法力度不足、非法软件使用整治不到位，且针对有线及卫星信号盗用行为缺乏有效的刑事措施。

美方虽认可越南此前开展的系列执法举措，包括关停 HiAnime.to、TVE-4U、VCTVEGroup、Ebookvie 等多个网络盗版平台，但也直言过往多以缓刑、小额罚款为主的刑事处罚震慑力度严重不足。

官方通知核心重点

本次行动除常规查处商标、地理标志侵权行为外，还重点聚焦以下整治领域：

版权侵权

重点整治领域涵盖越南本土及外文（尤以英文为主）盗版影视、音乐、手游及电视节目。由公安部牵头联合相关主管部门，集中查处流量高的侵权网站及运营主体。

强化执法协同 提升整治效能

各部门须加大知识产权侵权行为的巡查、摸排与查处力度。越南科技部作为技术主管牵头部门，负责在工业产权侵权案件处置中出具专业意见与认定结论。

该通知明确多项整治工作办案量目标，要求相较 2025 年 5 月同期至少提升 20%，具体分工如下：

由文化体育旅游部牵头，监督企业内部软件许可合规情况，严查影视、音乐、手游、电视节目类版权侵权行为，同步加大知识产权普法宣传力度。 由工贸部联合地方人民委员会及相关主管部门，主导查处工业产权侵权与商标假冒违法行为。 财政部下属海关部门主动开展查验工作，依法查扣涉嫌商标假冒、盗版侵权的涉案货物。

工作汇报与国际沟通对接

本次专项行动实行多部门高度协同联动。外交部负责向国际相关方通报越南知识产权执法整治成果。

各相关部委及主管单位需按期报送工作进展，最终总结报告须于 2026 年 5 月 31 日前提交完毕。

集中专项整治结束后，常态化执法工作仍将持续推进，并结合本次行动成效与实际情况，进一步完善后续监管与配套措施。

对各方主体的影响

越南政府此番主动开展执法行动，叠加 2026 年 4 月 1 日正式施行的 2025 年修订版《知识产权法》及其配套实施细则，有望成为该国知识产权执法工作的重要转折点，尤其在长期备受权利人诟病的版权保护领域将迎来明显改善。

这份官方通知，可视作越南针对《2026 年特别 301 报告》作出的迅速且明确的应对举措。知识产权权利人可借此专项行动契机，进一步深化与越南执法部门的协作对接。

企业需确保自身在越南布局的知识产权均完成合规登记且信息及时更新；同时加强市场监测，并与主管机关保持沟通，尤其在 2026 年 5 月 7 日至 30 日整治窗口期更需重点留意。

Footnotes

1 Official Telegram No. 38/CĐ-TTg dated 5 May 2026 available at 2026 年 5 月 5 日印发的第 38/CĐ-TTg 号政府正式通知现已发布 https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217999

2 Special 301 Report can be found here《特别 301 报告》可在此处查阅 https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/press-releases/2026/april/ustr-releases-2026-special-301-report-intellectual-property-protection-and-enforcement

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