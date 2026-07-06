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6 July 2026

泰国为电商品牌推出 “4 个月加急进阶通道（Fast Track 4 Month Plus+）”

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Thailand's Department of Intellectual Property introduces a specialized 4-month expedited trademark examination track designed exclusively for e-commerce operators.
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泰国持续优化商标申请体系，推出全新加速审查通道

自 2026 年 1 月 1 日起，泰国知识产权局（DIP）正式上线 “4 个月加急进阶通道（Fast Track 4 Month Plus+）”，该通道专为电商经营者设立，满足其急需注册商标并在电商平台投入使用的需求。

此项新通道在现有 6 个月、4 个月加急通道的基础上，新增电商实际使用作为加急申请的准入条件。符合资质的商标申请，自提交之日起个月内即可收到首次审查意见。

适用主体范围

“4 个月加急进阶通道（Fast Track 4 Month Plus+）” 适用于以下对象：

  • 通过线上平台从事电商经营的个人或企业；
  • 仅申请商品商标服务商标的申请人；证明商标集体商标不在适用范围内。

可申请的商标类型包括：标识图案、图形元素、文字、名称及数字。

不含颜色组合商标、三维立体商标及声音商标。

核心申请要求

欲通过本加急通道办理申请，须满足多项严格条件：

  1. 仅限电子申请—— 须通过泰国知识产权局在线系统提交申请。
  2. 仅限单一类别申请—— 限一个商品 / 服务类别，且商品或服务项目不超过 10 项。
  3. 采用标准商品服务名称—— 商品及服务项目必须采用泰国商标局公布的标准商品服务名称。
  4. 不得进行任何变更修改—— 但凡作出修改，例如调整商品服务项目、办理转让、变更名称或地址等，申请将自动转入普通审查通道。
  5. 具备注册紧迫需求—— 申请人须说明急需注册商标用于电商平台线上经营的理由，可附上商业计划、营销方案等佐证材料。
  6. 必须完成在先检索—— 需提交在三大数据库的在先检索证明：泰国商标局数据库、TMview 商标检索数据库、世界知识产权组织全球品牌数据库。
  7. 申请时材料须一次性齐备—— 包含委托书在内的所有证明文件须随申请一并提交，不允许延期补交

办理时限

若满足全部申请条件：

  • 商标申请将在个月内完成审查；
  • 审查通过后，进入异议公告期
  • 个月异议期内无人提出异议，商标将获准注册；
  • 缴纳官方费用后，通常个月内核发商标注册证。

申请人可期待的整体办理周期约6–7 个月

重要限制条件

  • 本加急通道不适用于通过马德里体系提交的商标申请。
  • 若第三方依据海外在先申请成功主张在先优先权日，审查员有权驳回该申请或注销已注册的商标。申请人提交申请时，须同意接受该条款约束。

结语

个月加急进阶通道（Fast Track 4 Month Plus+为需要在泰国快速获得商标保护的电商企业提供了宝贵途径。该通道审查周期更快，但配套要求严格、灵活空间有限。申请人须提前充分准备，采用官方核定的标准商品服务名称，并在提交申请时一次性备齐全部文件。

对于已有清晰品牌布局、且有紧迫线上平台入市计划、需凭商标注册开展经营的企业而言，该通道可大幅缩短注册耗时。而对于复杂或后续可能需要修改信息的注册申请，选择普通常规通道仍是更稳妥的做法。

总体而言，此项新举措体现了泰国扶持数字经济企业、适配电商行业快节奏发展而优化商标制度的积极尝试。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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