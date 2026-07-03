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3 July 2026

知识产权欺诈：网络诈骗链条的知产与品牌灰色交易模式

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Rouse

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东南亚诈骗园区正从传统的杀猪盘转向知识产权与品牌欺诈，通过冒充新闻媒体、零售商家、消费品牌及金融机构，制作高度仿真的数字仿冒品来
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东南亚（尤以柬埔寨为代表）的诈骗园区以杀猪盘和情感骗局闻名，专门向毫无防备的受害者骗取钱财。如今，又一个新兴诈骗领域正在兴起：知识产权与品牌欺诈。此类团伙既侵害受害人权益，也严重损害品牌方的全球商誉。

诈骗集团通过冒充新闻媒体、零售商家、消费品牌及金融机构，制作线上“数字仿冒品”，借助各类骗局误导、欺骗消费者。

品牌仿冒的运作模式

诈骗园区采用类似企业化的精密运作模式，通常分设多个部门：招聘部、信息技术与技术支持部，以及一线行骗人员。在品牌欺诈场景中，其技术团队会在网站或社交媒体上，搭建正规企业身份的数字分身

域名 typosquatting（形近域名抢注）

通过注册与正规品牌域名几乎一致的域名实施仿冒，例如以 wellsfargo-secure.com 冒充 wellsfargo.com。形近域名抢注指刻意注册与知名品牌视觉高度相似的域名，通常通过改动、增加或删减细微字符实现。此类域名多在执法协作薄弱的司法辖区，经由隐私保护型域名注册商（隐藏域名持有人真实身份的机构）完成注册，且每 48 至 72 小时就轮换一批，速度远超常规下架处理流程。（Staff, 2025）

视觉镜像仿冒

盗用目标品牌官网的高分辨率标志、CSS 样式表（决定网页外观的代码）及法律声明，搭建足以以假乱真的仿冒站点。如今，自动化网站克隆工具（可复制网站全部视觉与功能元素的软件）愈发普及，可在一小时内完整复刻品牌官网的版面、图片及下单流程。（Smart, 2026）对普通消费者而言，这类站点常常难以分辨真伪。

媒体洗白造势

在社交媒体投放广告，盗用权威新闻机构标识为诈骗内容做 “背书认证”。媒体洗白造势，是指借用知名媒体或品牌的公信力，让欺诈广告看起来合法可信。这类广告通过被盗用或虚假注册的广告账户投放，这使得平台很难从资金流向追溯至幕后运营团伙。

底层基础设施支撑

这类诈骗团伙之所以难以被击破，不在于前端仿冒内容，而在于背后的底层基础设施

运营者专门使用防弹主机服务商（即故意对恶意或非法活动视而不见的服务商）、身份核验门槛极低且可批量注册的域名注册商，以及设在合规标准宽松或执法流于形式地区的支付处理机构

若执法行动仅局限于关停网站、下架社交媒体页面，无异于治标不治本。诈骗团伙只需数小时就能快速重建替代站点，且往往手握数百个预先注册的域名库存，随时可投入使用。（Piscitello, 2024）

案例示例

1. 假借新闻媒体背书（美国有线电视新闻网 CNN、英国广播公司 BBC、消费者新闻与商业频道 CNBC

2025 年末至 2026 年初，网络安全研究人员发现一起大规模诈骗活动：诈骗园区搭建了 17000 个诱导性虚假新闻网站（引自《诱饵陷阱：全球超 17000 个假新闻网站为投资诈骗推波助澜》，2025）。

这些网站高度仿冒 BBC、CNN、CNBC 的品牌形象。诈骗分子在脸书、谷歌投放广告，宣称某位当地名人发现了 “财富致富捷径”。用户点击广告后，会跳转至仿冒的 BBC 或 CNN 页面上的虚假新闻文章。

由于受众对权威新闻品牌存在信任心理，他们更容易主动填写个人信息参与所谓 “投资项目”，而这实则是诈骗团伙“招揽”受害者的入口。

2. 奢侈品零售及 “清仓特卖” 骗局

全球打击跨国有组织犯罪倡议组织发布的报告指出，缅甸、柬埔寨存在专门从事虚假电商诈骗的团伙（引自《园区犯罪：东南亚网络诈骗运作模式》，2025）。

此类团伙会为路易威登、劳力士、北面等奢侈品牌搭建临时清仓特卖仿冒网站。受害者看到使用官方宣传图和商标、号称全场低至两折的仓库特卖广告后，往往会立即下单付款。

受害者最终要么收到从独立物流枢纽寄出的劣质仿冒品，更常见的情况则是付款后一无所获；与此同时，诈骗分子还会盗取受害人信用卡信息，进而实施账号盗用诈骗。

这类诈骗背后的物流链条，有时与成熟的实体假货分销网络相互重叠。这意味着一次执法行动，便可同时打击网络诈骗与实体假冒产销两条黑色产业链（引自《全球执法机构携手元宇宙平台 Meta，捣毁东南亚大型犯罪诈骗网络》，2026）。

3. 金融机构钓鱼诈骗

国际刑警组织《2026 年全球金融欺诈评估报告》指出，诈骗中心正越来越多地利用智能自主型人工智能（可独立执行复杂任务并自主决策的人工智能系统）冒充银行客服人员（引自《国际刑警组织报告警示全球金融欺诈手段日趋精密》，2026）。

诈骗分子在精心伪造的邮件与短信钓鱼信息中，盗用汇丰银行、摩根大通等大型银行的品牌标识，引导用户跳转至与官方页面高度一致的仿冒登录门户，进而窃取用户账号密码等凭证。

人工智能在此类诈骗中的作用至关重要：它可批量生成高度定制化的钓鱼内容，灵活适配目标市场的语言、语气乃至本地银行业专业术语；而在以往，这需要在各辖区配备母语为当地语言的工作人员才能完成。

4. 知识产权欺诈：诈骗活动的效能倍增器

对诈骗分子而言，知识产权欺诈是一种提升行骗效率的工具。从零建立信任需要数周时间，而盗用既有品牌的信誉只需短短数秒。

诸多骗局均假借品牌名义，向受害者许诺各类权益：免费礼品、专属折扣或是所谓正品。借助人工智能搭建的虚假线上门店，足以迷惑普通消费者，毕竟很少有人能拒绝“免费”。

尽管相关诈骗园区已遭到多起高调执法打击，尤以柬埔寨为重点，但这反而促使诈骗团伙走向去中心化运作。如今的诈骗网络无需再强迫大量人员为其工作，便可规模化开展知识产权及品牌仿冒欺诈活动。

只需一名具备专业技术能力的操作人员，手握所需软件工具与网络托管资源，就能同时运营数十个虚假品牌仿冒站点，令这类欺诈行为更难被侦测，也更难溯源追查幕后源头。

知识产权权利人的实操应对措施

设有信息安全团队的金融机构对此类风险本就高度重视，而其他知识产权权利人则未必有所防范。

首先需要明确：这是一项涉及情报研判、知识产权保护与反欺诈的复合型问题。要有效应对这一问题，需组建一个横跨安全、知产、法务的跨职能团队，并多渠道系统化采集、分析网络品牌滥用数据。

仅下架可见的链接与广告无法根除诈骗，只会迫使不法分子切换至预先备好的备用基础设施。关键在于锁定诈骗网络的核心控制点：即其赖以运作的域名注册商、网络托管服务商、支付处理机构及广告账号体系。关停单一网站相对容易，但打击上述核心节点难度更高，这能形成长效震慑作用，避免诈骗站点快速死灰复燃。

通常有必要开展复杂的线上溯源调查，追踪整个诈骗网络。部分刑事执法机关具备相应能力且有查办意愿，另有一些机构则需要先掌握初步情报与佐证证据，才会介入处理。调查策略与法律策略同等重要：零散、被动的下架处置往往难以溯源追责；而以情报为导向的协同行动，可一举揪出多起诈骗活动背后的整套基础设施。

从法律层面来看，此类行为同时构成知识产权侵权犯罪与金融犯罪，为权利人维权提供多重救济路径。部分司法辖区对金融犯罪处罚更重、执法响应更快；另有地区同时从知识产权犯罪与金融犯罪双维度追责，威慑效果更强。选择何种法律途径，应以在当地能取得最大实操成效为首要原则，而非由内部法务团队随意择案处理。

参考文献

Staff. (July 31, 2025). Due Process in the DNS: Are 48-Hour Suspension Policies Fair to Registrants?. DN.org. https://dn.org/due-process-in-the-dns-are-48-hour-suspension-policies-fair-to-registrants/ 

Smart, J. (February 12, 2026). The Clone Wars: How AI Website Builders Have Become the Scammer’s Most Powerful Weapon Against Trusted Brands. WebProNews. https://www.webpronews.com/the-clone-wars-how-ai-website-builders-have-become-the-scammers-most-powerful-weapon-against-trusted-brands/ 

Piscitello, D. (2024). Cybercrime Supply Chain 2025: Measurements and Assessments of Cyber Attack Resources and Where Criminals Acquire Them. Interisle Consulting Group. https://interisle.net/insights/cybercrimesupplychain2025 

(July 8, 2025). BaitTrap: Over 17,000 Fake News Websites Caught Fueling Investment Fraud Globally. CTM360. https://www.ctm360.com/media/ 

(2025). Compound crime: Cyber scam operations in Southeast Asia. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. https://globalinitiative.net/analysis/compound-crime-cyber-scam-operations-in-southeast-asia/ 

(March 11, 2026). Global Law Enforcement Agencies, With Support From Meta, Disrupt Major Criminal Scam Networks Based in Southeast Asia. Meta. https://about.fb.com/news/2026/03/meta-global-law-enforcement-disrupt-major-southeast-asia-criminal-scam-networks/ 

(March 16, 2026). INTERPOL report warns of increasingly sophisticated global financial fraud threat. INTERPOL. https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2026/INTERPOL-report-warns-of-increasingly-sophisticated-global-financial-fraud-threat 

(Svistunova), O. A. (2025). Telegram scams in 2025. Kaspersky official blog. https://www.kaspersky.com/blog/phishing-and-scam-in-telegram-2025/54090/ 

Mularski, K. (August 25, 2025). Why Attribution Matters: Knowing Your Adversary in Cybersecurity. Pittsburgh Technology Council. https://www.pghtech.org/news-and-publications/Attribution 

中文校对：李清，运营经理，罗思国际，邮箱：qli@rouse.com

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