La Porcelaine de Limoges : première indication géographique artisanale et industrielle européenne

Longtemps protégée par des outils juridiques insuffisants, la porcelaine de Limoges bénéficie désormais d’une reconnaissance renforcée grâce à l’indication géographique européenne. Laetitia Cardi revient sur les étapes clés de cette consécration, de la loi Hamon de 2014 à l’obtention du premier statut d’IG artisanale européenne en 2026.

Le 18 mai 2026 constitue une étape importante dans l’histoire du droit de la propriété intellectuelle européen : la « Porcelaine de Limoges » est devenue la première indication géographique (IG) reconnue au niveau de l’Union européenne pour un produit artisanal et industriel.

Cette reconnaissance a été rendue possible par l’entrée en vigueur en date du 1er décembre 2025 du règlement européen relatif aux indications géographiques des produits artisanaux et industriels, qui représente une avancée juridique majeure en ce qu’elle consacre l’extension à des productions manufacturières, d’un mécanisme initialement réservé au secteur agroalimentaire.

La porcelaine de Limoges est donc le tout premier produit à bénéficier d’une protection au niveau de l’Union européenne (UE), de manière à le protéger plus largement des imitations et usages abusifs dans un contexte de mondialisation.

Comme nous allons le voir ci-après, l’IG « Porcelaine de Limoges » illustre successivement l’apparition du dispositif en droit français en 2014, sa consolidation au niveau national en 2017, et enfin sa consécration au niveau européen en 2026.

Les origines de la porcelaine de Limoges, un savoir-faire local ancien (18e siècle)

La porcelaine de Limoges trouve son origine au 18e siècle avec la découverte en 1768 au sud de la ville d’un gisement de la matière première indispensable à la fabrication de la porcelaine : le kaolin.

Le kaolin a permis l’essor d’une production reconnue aujourd’hui à l’internationale et réputée pour ses qualités et la noblesse de ses matériaux.

La porcelaine de Limoges couvre l'ensemble des produits en porcelaine manufacturée dont toutes les étapes de production sont réalisées dans le département de la Haute-Vienne (87), suivant un cahier des charges rigoureux.

La filière représente aujourd'hui près de 1200 emplois et un chiffre d'affaires estimé à plus de 100 millions d'euros, dont la moitié réalisée à l'export.

Les limites et insuffisances des mécanismes de protection classiques

Avant l’obtention de l’IG, la protection de l’appellation « Limoges » reposait essentiellement sur le droit des marques, la concurrence déloyale et le parasitisme, ou encore sur des actions ponctuelles des organisations professionnelles.

Cependant, ces outils se montraient très souvent insuffisants pour protéger efficacement un nom géographique contre son appropriation par des tiers.

Il n’était donc pas rare pour des fabricants étrangers d’utiliser la dénomination « porcelaine de Limoges » sans respecter les conditions de fabrication locales.

Les professionnels de la porcelaine ont donc œuvré dès les années 2000 pour obtenir la création d’un dispositif permettant de renforcer la protection.

La création du cadre juridique en France : création des IG pour les produits industriels par la loi du 17 mars 2014

Une première étape majeure intervient avec la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon), qui introduit en droit français un régime d’indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux.

Ce dispositif a pour objectif de protéger les dénominations géographiques contre les usages abusifs, de valoriser les savoir‑faire locaux, et d’offrir une alternative au droit des marques pour les collectivités et filières professionnelles.

Il implique la mise en place :

d’un cahier des charges,

d’une aire géographique délimitée,

d’un organisme de défense et de gestion,

d’un système de contrôle et de certification.

Grâce à cette avancée majeure, les professionnels de la porcelaine ont créé une association chargée de faire reconnaitre la porcelaine de Limoges en tant qu’IG en France.

La reconnaissance nationale : l’IG « Porcelaine de Limoges » (2017)

Au terme d’un long processus, l’enregistrement de l’IG « Porcelaine de Limoges » est obtenu en France le 1er décembre 2017.

L’ensemble des professionnels souhaitant utiliser l’appellation « Porcelaine de Limoges » doivent alors respecter certaines exigences :

réalisation de toutes les étapes de fabrication (coulage, calibrage, cuisson, décoration) sur le territoire de la Haute‑Vienne,

respect d’un cahier des charges strict garantissant la qualité et l’authenticité,

un système de certification individuel des opérateurs, garantissant la traçabilité.

Le périmètre géographique et matériel est dès lors précisément défini : seules les porcelaines dont toutes les étapes de fabrication sont réalisées en Haute-Vienne (87) peuvent revendiquer l’appellation.

L’IG « Porcelaine de Limoges » devient ainsi en 2017 l’un des premiers exemples d’application du nouveau régime français.

Pourtant, au-delà de cette première victoire, cette protection, strictement nationale, montrait ses limites dans un contexte de commerce international et d’usages abusifs hors du territoire français.

La transition vers un modèle européen : le règlement de 2025

Une nouvelle étape majeure intervient alors avec l’adoption du règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023, entré en vigueur en 2025, créant un système harmonisé de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels avec un titre de propriété intellectuelle autonome, reposant sur trois conditions, analogues aux IG agricoles :

origine géographique déterminée,

lien entre qualité/réputation et origine,

réalisation d’au moins une étape de production dans le territoire défini.

Cette procédure d’enregistrement d’un IG européenne est centralisée auprès de l’EUIPO qui devient l’autorité compétente pour son enregistrement.

Une procédure simplifiée de transformation d’une IG nationale en IG européenne a également été instaurée, dont a pu bénéficier la porcelaine de Limoges, se caractérisant notamment par l’absence d’une nouvelle phase d’opposition au niveau de l’Union européenne.

La consécration européenne : l’IG « Porcelaine de Limoges », première IG artisanale de l’UE (2026)

La porcelaine de Limoges est devenue en date du 18 mai 2026, la première indication géographique protégée (IGP) européenne pour un produit artisanal et industriel.

L’appellation est désormais protégée dans les 27 États membres, et permet d’agir contre toute utilisation abusive ou trompeuse.

Il s’agit ici d’une consécration juridique par le système européen du lien entre le savoir‑faire, la réputation et l’origine géographique.

Conclusion

Nous ne pouvons qu’affirmer que l’obtention en 2026 de l’indication géographique européenne par la porcelaine de Limoges constitue une avancée majeure du droit de la propriété intellectuelle.

À ce jour seuls les fabricants de porcelaine ayant obtenu une certification peuvent utiliser le logo officiel « Indication géographique protégée » et apposer « porcelaine de Limoges » sur leurs produits.

Outre la protection du patrimoine immatériel européen, cette nouvelle IG va permettre de renforcer l’image des produits portant la mention « porcelaine de Limoges » auprès des consommateurs.

Nul doute que cette reconnaissance d’un savoir-faire artisanal et local au niveau de l’UE ouvrira la voie à d’autres demandes d’enregistrement d’IG nationales, et notamment françaises, en IG européennes, pour des produits industriels et artisanaux.