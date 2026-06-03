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商標行政事件の処理の質と効率を持続的に向上させ、知的財産権の法的な保障を強化するため、国家知的財産局は毎年、商標行政保護の典型事例の選定を継続して実施しています。厳正な選考、オンライン投票、および専門家による審査を経て、2025年度の商標行政保護の典型事例が正式に発表されました。これらは人工知能、アパレル、玩具、農業など多岐にわたる分野を網羅しており、社会的関心、業界への影響力、そして模範的・先導的な意義を兼ね備えています。
皆様のご参考まで、これら典型事例の日本語仮訳を作成しました。
詳細は CNIPA 2025年度商標行政保護の典型的事例が発表され、人工知能、アパレルなど多分野を網羅.pdfをご参照ください。
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