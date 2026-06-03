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CNIPA 2025年度商標行政保護の典型的事例が発表され、人工知能、アパレルなど多分野を網羅

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商標行政事件の処理の質と効率を持続的に向上させ、知的財産権の法的な保障を強化するため、国家知的財...