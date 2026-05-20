تسجيل العلامة التجارية في مصر | خطوات وحماية قانونية

Article Insights

Sadany & Partners Law Firm are most popular: within Intellectual Property, Employment and HR and Criminal Law topic(s)

in Middle East

with readers working within the Metals & Mining industries

هناك بعض الاستفسارات الشائعة حول تسجيل العلامات التجارية في مصر، منها:

تسجيل العلامات التجارية

ما هي العلامة التجارية وفقًا للقانون المصري؟

ما هي العلامات التجارية المحظورة وفقًا للقانون المصري؟

من له الحق في تسجيل علامة تجارية في مصر؟

هل يمكن للشخص الاعتباري (الشركة) تسجيل علامة تجارية في مصر أم يجب أن يكون شخصًا طبيعيًا؟

هل يمكن للأجنبي تقديم طلب التسجيل أم يجب أن يكون مصريًا؟

هل يمكن تسجيل علامة تجارية بدون وجود مقر أو فرع في مصر أم يجب أن يكون لديك واحد؟

هل يمكن تسجيل علامة تجارية جماعية؟

ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل علامة تجارية في مصر؟

سنجيب هنا على هذه الاستفسارات بالتفصيل.

يسعى أصحاب العلامات التجارية دائمًا إلى حماية علاماتهم التجارية وتسجيلها في جميع أنحاء العالم، وتأتي مصر على رأس القائمة نظرًا لكونها من أكبر دول المنطقة.

اهتم المشرع المصري بحماية العلامات التجارية من أي تعدٍّ عليها، فأصدر قانونًا خاصًا بها بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

خدمات العلامات التجارية

عرّف هذا القانون العلامات التجارية، حيث نصّت المادة 63 منه على أن "العلامة التجارية هي كل إشارة تُميّز السلع، سواءً كانت منتجات أو خدمات، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المرسومة بطريقة مميزة، والتوقيعات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والتصاميم، والرموز، واللافتات، والطوابع، والأختام، والرسوم، والنقوش، ومجموعة الألوان المميزة، وأي مزيج آخر من هذه العناصر، إذا استُخدمت أو أُريد استخدامها لتمييز منتجات صناعة معينة، أو مشروع زراعي، أو غابي، أو تعديني، أو أي سلعة، أو للدلالة على مصدر المنتجات أو السلع، أو جودتها، أو صنفها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها، أو للدلالة على تقديم أي خدمة. وفي جميع الأحوال، تُعدّ العلامة التجارية إشارةً قابلةً للتمييز بمجرد النظر إليها".

حظر القانون تسجيل العلامات التالية كعلامات تجارية أو مكونات لها:

(1) العلامات الخالية من أي صفة مميزة، أو المكونة من إشارات أو بيانات تشير إلى المنتجات، أو التي تكون صورتها أو صورتها العادية.

(2) أي علامة مخالفة للنظام العام أو الآداب.

(3) الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الشعارات الخاصة بالدولة أو أي دولة أخرى أو منظمة إقليمية أو دولية، وكذلك أي تقليد لها.

(4) العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الطابع الديني.

(5) رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، أو أي شعار آخر من نفس الطابع، وكذلك أي تقليد لها.

(6) صورة شخص أو شعاراته، إلا بموافقته.

(7) ألقاب الدرجات الفخرية التي لا يستطيع طالب التسجيل إثبات حقه فيها. (8) العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه أو التي تتضمن أوصافاً كاذبة عن مصدر المنتجات، سواء كانت سلعاً أو خدمات، أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تتضمن دلالة على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.

يجوز لأي فرد أو كيان قانوني تسجيل علامته التجارية في مصر، سواءً كان مصريًا أو أجنبيًا، وسواءً كان نشاطه في دولة أو كيان عضو في منظمة التجارة العالمية أو يُطبق مبدأ المعاملة بالمثل مع مصر.

وتؤكد المادة 66 من القانون رقم 108/2011 الأحكام المذكورة أعلاه. المادة 82 بشأن الملكية الفكرية التي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري، مصري أو أجنبي، ينتمي أو يوجد مقره الرئيسي في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل مصر بالمثل، أن يسجل علامته التجارية لدى مصلحة السجل التجاري في مصر، مع ضمان الحقوق وفقًا لأحكام هذا القانون.

يستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لمواطني أي دولة، ما لم تكن هذه الميزة أو التفضيل أو الحصانة مستمدة من:

اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القانون ذات الطابع العام؛

الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية التي دخلت حيز النفاذ قبل 1 يناير 1995.

قانون الملكية الفكرية

علاوة على ذلك، يسمح قانون الملكية الفكرية المصري بتسجيل العلامة التجارية الجماعية المملوكة لكيان مثل (CA) لتمييز المحاسبين القانونيين و(CPA) لتمييز المحاسبين العموميين المعتمدين. المحاسبون،... إلخ. يُقدَّم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية من قِبَل ممثل الكيان المذكور.

تنص المادة 69 من القانون رقم 82 على أن "تُستخدم العلامات التجارية الجماعية لتمييز منتج مجموعة أشخاص ينتمون إلى كيان معين، حتى لو لم يكن لهذا الكيان مشروع صناعي أو تجاري خاص به. ويُقدَّم طلب تسجيل العلامة التجارية الجماعية من قِبَل ممثل هذا الكيان".

قانون حقوق الطبع والنشر

يسعى مالك العلامة التجارية دائمًا إلى تسجيل علامته التجارية لضمان حقه الحصري في استخدامها وتجنب أي منافسة غير عادلة من أطراف ثالثة، لذلك يُرجى الاطلاع أدناه على المستندات المطلوبة لتسجيل علامتك التجارية في مصر على النحو التالي:

توكيل رسمي موثق من كاتب العدل المختص في بلد مالك العلامة التجارية، ثم يُصدَّق عليه من القنصلية المصرية.

عقد التأسيس أو السجل التجاري للشركة المراد توثيقه من القنصلية المصرية.

صورة من العلامة التجارية.

فئة/فئات العلامة التجارية.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.