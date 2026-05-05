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5 May 2026

[Blog] Égypte : Révision des taxes officielles et introduction de nouveaux services en propriété intellectuelle

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Egypt Intellectual Property
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L’autorité égyptienne de la propriété intellectuelle a adopté une révision de ses taxes officielles ainsi que l’introduction de nouveaux services administratifs. Ces changements sont entrés en vigueur le 5 avril 2026.

Les principales évolutions sont les suivantes :

  • Mise en place d’un service de recherche spécialisée pour les sociétés pour un montant de 2000 EGP (32€) ;
  • Augmentation des taxes actuellement en vigueur de 500 EGP (8€), en matière de marques, noms commerciaux, dessins et modèles et indications géographiques;
  • Introduction d’un service permettant la délivrance de copies officielles de dossiers, moyennant le paiement de taxes de 5 000 EGP (82 €) pour les dossiers enregistrés jusqu’en 2024 et de 3 000 EGP (49 €) pour ceux enregistrés jusqu’en 2025, en sus des taxes applicables déjà en vigueur.

Cette réforme s’inscrit dans une mise à jour plus large de la structure tarifaire et des prestations proposées par l’autorité égyptienne de la propriété intellectuelle.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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