[Blog] Égypte : Révision des taxes officielles et introduction de nouveaux services en propriété intellectuelle

L’autorité égyptienne de la propriété intellectuelle a adopté une révision de ses taxes officielles ainsi que l’introduction de nouveaux services administratifs. Ces changements sont entrés en...

Article Insights

Fidan Alakbarova’s articles from Novagraaf Group are most popular: in Middle East Novagraaf Group are most popular: within Employment and HR topic(s)

L’autorité égyptienne de la propriété intellectuelle a adopté une révision de ses taxes officielles ainsi que l’introduction de nouveaux services administratifs. Ces changements sont entrés en vigueur le 5 avril 2026.

Les principales évolutions sont les suivantes :

Mise en place d’un service de recherche spécialisée pour les sociétés pour un montant de 2000 EGP (32€) ;

Augmentation des taxes actuellement en vigueur de 500 EGP (8€), en matière de marques, noms commerciaux, dessins et modèles et indications géographiques;

Introduction d’un service permettant la délivrance de copies officielles de dossiers, moyennant le paiement de taxes de 5 000 EGP (82 €) pour les dossiers enregistrés jusqu’en 2024 et de 3 000 EGP (49 €) pour ceux enregistrés jusqu’en 2025, en sus des taxes applicables déjà en vigueur.

Cette réforme s’inscrit dans une mise à jour plus large de la structure tarifaire et des prestations proposées par l’autorité égyptienne de la propriété intellectuelle.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.