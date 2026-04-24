[Blog] Qatar : Adoption officielle de la 13e édition de la classification de Nice

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Dans le cadre de la mise à jour de ses procédures et en cohérence avec les pratiques internationales en matière de marque, le Qatar a officiellement adopté la 13ᵉ édition de la Classification de Nice.

L’Office des marques du Qatar a précisé que toutes les demandes de marques doivent désormais être déposées conformément aux classes et à la terminologie de cette nouvelle édition.

À la suite de cette évolution, il est désormais possible de désigner la classe 33. À savoir, la classe 33 couvre les boissons alcoolisées, à l’exception de la bière.

En conséquence, l’ensemble des classes prévues par la 13e édition est désormais accessible pour les dépôts de marques.

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