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21 April 2026

阿联酋延长商标认证文件提交期限

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阿联酋经济与旅游部发布2026年第2号行政决定，针对商标申请中授权委托书提交困难的情况，推出灵活的临时延期措施。该政策允许申请人在90天期限&
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经济与旅游部（ “MOET”）发布 2026 年第 2 号行政决定，旨在支持企业持续运营并优化商标流程服务。该决定为无法在规定期限内获得所需认证文件的申请人，针对部分商标服务推出了临时延期措施。

本次新规内容

本次新规仅适用于商标申请：若需提交授权委托书但无法在首次 90 天期限内完成提交，商标局将采取更为灵活的处理方式。此前，若90天期限到期后仍未提交授权书，申请将被驳回且无权复审；现规定，自该期限到期后，商标局将予以申请人每月一次的延期。

此举旨在为申请人提供额外时间，以便其在所需文件备妥后补交。对于海外申请人，需提交经公证及认证的授权书；对于本地申请人，则提交经公证的授权书即可。

延期申请方式

申请人或其代理人须在当前获批的期限到期前，以书面形式向商标局申请额外30天的延期。

费用与合规要求

延期申请不收取任何额外的官方费用。申请人仍需在获取相关文件后尽快提交，确保符合商标申请的提交要求。

罗思迪拜办公室将持续关注相关事态进展，为客户提供最新操作指南，助力客户最有效、最灵活地运用相关延期政策。若需要进一步协助，请联系tmgdubai@rouse.com。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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