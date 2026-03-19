阿联酋商标局推出AI 智能标识生成器

阿联酋商标局（"TMO"）最近通过经济和旅游部（"MOET"）在官方商标门户网站上推出了一个新的人工智能"标识生成器"功能。

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阿联酋商标局（“TMO”）最近通过经济和旅游部（“MOET”）在官方商标门户网站上推出了一个新的人工智能“标识生成器”功能。由此访问：“العلامات التجارية | e-服务 经济和旅游部”。该服务 免费提供，是阿联酋商标生态体系引入人工智能工具的又一重要举措。

该计划主要面向本地企业、初创公司及中小企业，这些企业可能无法获得专业品牌机构或内部设计资源的支持。它为用户提供了一个机会，使其能够参考现有商标数据来探索生成的标识概念，同时鼓励用户在品牌打造过程中尽早考虑商标相关问题。

什么是标识生成器（Logo Generator）？

该标识生成器是一项 基于人工智能的功能， 允许用户通过简单的文字提示生成标识创意，并利用商标局（TMO）系统内现有的数据和记录。

从实务角度而言，该工具使申请人能够：

在设计初期 尝试各类标识创意 ；

； 在确定最终方案前 探索更多设计选项 ；

； 减少对知名商标的模仿依赖 ；

； 在无需立即承担设计成本的前提下，开发基础视觉形象。

这对于首次申请人或小型企业尤为有帮助，因为其在品牌开发过程中可能会较多依赖现有市场参考。标识生成后，系统会出具一份 标识报告。据称经济和旅游部（MOET）正考虑将该报告与提交申请的有效时限相挂钩。需要强调的是，该报告并不构成对商标申请的最终受理或核准。

有效使用标识生成器（Logo Generator）

用户在生成标识时应提交 清晰明确的提示词。指令可包含以下：

指令关键要素

文字

首字母

标识

颜色

风格

指令示例

生成一个标识，包含文字“Dubai Cafe”和棕榈树图标，极简风格，蓝白配色等……

生成一个圆形标识，带有文字 “AR”，深灰色……

系统还提供“修改”（ Amend）功能，支持用户重新生成或调整结果。但目前，修改由系统自动完成，用户无法指定具体变化（如颜色、字体、设计元素）。若能增设专门区域以支持用户的自主定义修改，将进一步提升该功能的有效性和可用性。

用户的关键注意事项

1. 与现有或知名商标的近似性

在实践中，用户可能会发现某些生成的标识似乎受到现有已注册商标或知名商标的启发，或在视觉上与其较为接近，尤其是在提示词包含常见行业关键词的情况下。

尽管平台提供了免责声明，非专业用户仍可能认为 AI 生成的结果天然“安全”或不存在冲突风险。这凸显了以下事项的重要性：

将生成的标识仅作为 概念性灵感参考 ；以及

；以及 在使用或申请生成标识前，进行充分的 在先检索与法律评估。

如不采取上述步骤，仍可能存在该标识日后被驳回或引发争议的风险。

2. 生成次数与系统性能

系统目前允许用户在同一会话中多次生成标识。由于标识生成需要一定时间，用户在完成探索前，会话可能已过期。

如能就使用限制、会话时长或尝试次数阈值提供更明确的指引，将有助于管理用户预期并提升整体体验。

3. 语言与可及性

尽管该服务由当地政府机构面向广泛用户推出，目前界面与免责声明 仅提供英文版本。

若能提供阿拉伯语和英语双语版本，尤其是免责声明，将提升服务可及性，确保用户充分理解使用 AI 生成标识的法律限制与风险。

4. 初步审查功能

系统速度已有所提升，但 初步受理（初步审查）功能目前对用户仍不可见，现阶段仅供审查员使用。

若该功能面向公众开放，需重点做到：

明确任何初步审查结果的 有效期限 ；以及

；以及 强调该结果不能替代正式提交商标申请和完整注册流程。

这对不熟悉商标程序的用户尤为重要，避免其将初步结果误判为最终核准。

重要免责声明与使用预期

阿联酋经济与旅游部已明确，该标识生成器 仅供参考指引之用。具体而言：

AI 生成的标识及初步输出 不构成最终受理或核准 。

。 不保证商标一定可注册。

遵守法律法规及不侵犯第三方权利的责任，由申请人自行承担。

最终受理或驳回仍以完整的法律与实质审查为准。

因此，申请人在决定采用或提交所生成标识的商标申请时， 不应仅依赖 AI 生成的输出结果。

结论 — 此项举措的重要意义

该举措体现了积极的推动方向：

鼓励 原创性与创造力 ；

； 提升品牌 早期阶段对商标因素的关注 ；

； 通过 易于获取的工具支持创新 ；

； 将人工智能定位为 辅助工具，而非专业意见的替代。

在合理使用的前提下，AI 驱动的标识生成器可在品牌开发的创意构思阶段提供有益的起点，为寻求灵感与基础品牌支持的企业带来帮助。但它 不能替代在先检索、法律评估和专业意见。

建议申请人及代理人仅将该工具 作为初步的创意辅助，同时确保所有商标申请 完全符合阿联酋法律要求与可注册性标准。如需相关协助， 罗思阿联酋团队可提供在先检索与法律意见。

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