Van olympisch goud naar merkbescherming: de naam Johannes Høsflot Klæbo als commercieel merk

De superster van de afgelopen Olympische winterspelen is de Noorse langlaufer Johannes Høsflot Klæbo. Hij behaalde maar liefst 9 medailles waaronder 6 gouden. Bij de Olympische spelen in Peking in 2022 won hij 2x goud en in Pyongyang in 2018 ook al eens 3x goud. Een ware gouddelver.

De commerciële waarde van de naam Klæbo

Uiteraard is zo’n sportman interessant als naamgever voor bijvoorbeeld (langlauf)ski’s, maar ook voor veel andere producten. De naam Johannes Høsflot Klæbo kwalificeert als een commercieel exploiteerbare naam, mede gezien zijn sportieve prestaties en bekendheid.

In 2017 registreerde de succesvolle sportman zijn naam als merk in Noorwegen. Met het steeds groter wordende succes doet Klæbo er goed aan om de rechten op het merk ook veilig te stellen in andere landen. Hij zou zijn naam kunnen verbinden aan ski’s, skibrillen, skistokken en skikleding

Opvallend is dat Hans Tettli, een grote fan van Klaebo en voorzitter van diens Fanclub op 19 januari jl. ook een aanvrage in Noorwegen heeft ingediend voor de merknaam Fanclub Johannes H. Klaebo.

De vraag is of Klaebo deze aanvrage moet accepteren. Naar mijn mening niet. Hoewel goed bedoeld van Tettli kan deze aanvrage Klaebo in de weg zitten bij onderhandelingen over het exclusieve gebruik van zijn naam.

De voor- en nadelen van deze aanvrage voor Klaebo

Voordelen

Loyaliteit en goodwill bij fans.

Het accepteren van de aanvraag kan worden gezien als een blijk van waardering richting een toegewijde fan en fanclubvoorzitter. Dit kan de relatie met de fanclub versterken en bijdragen aan een positief imago van Johannes Høsflot Klæbo.

Geen directe commerciële overlap (op korte termijn).

Als de registratie strikt beperkt blijft tot fanclubdiensten, is er mogelijk geen directe botsing met commerciële exploitatie zoals ski’s, kleding of sportartikelen. In dat geval lijkt het risico op korte termijn beperkt.

Beperking van ongecontroleerd gebruik door derden.

Een formele fanclub met een geregistreerde merknaam kan helpen om wildgroei aan onofficiële fanclubs of misleidend gebruik van de merknaam tegen te gaan, mits er goede afspraken zijn gemaakt en zo nodig handhavend wordt opgetreden tegen anderen die de naam zonder geldige reden gaan gebruiken.

Nadelen

Beperking van exclusieve zeggenschap over de eigen merknaam.

De naam van Johannes Høsflot Klæbo is een essentieel commercieel en persoonlijk asset. Door een derde toe te staan een (bijna identieke) naam als merk te registreren, verliest Klaebo (gedeeltelijk) controle over het gebruik daarvan.

Belemmering bij toekomstige commerciële onderhandelingen.

Zoals al aangegeven, kan de registratie door Hans Tettli een obstakel vormen bij toekomstige onderhandelingen over exclusief gebruik van de naam, bijvoorbeeld met sponsors, fabrikanten of mediapartners. Dit kan de onderhandelingspositie van Klæbo verzwakken.

Risico op verwarring bij het publiek.

Voor het publiek kan het onduidelijk zijn of bepaalde activiteiten, uitingen of diensten officieel door Klæbo zelf worden ondersteund, wat merkschade en merkverwatering kan opleveren.

Juridische complicaties op langere termijn.

Zelfs als de intenties van Tettli nu goed zijn, kan de situatie in de toekomst veranderen (bijvoorbeeld bij een bestuurswissel van de fanclub). Dan kan handhaving of terugvordering van rechten complex en kostbaar worden.

Hoewel het accepteren van de aanvraag sympathiek lijkt, wegen de strategische en juridische nadelen zwaarder dan de voordelen. Met name het verlies aan controle over de eigen merknaam en de mogelijke belemmering van toekomstige commerciële exploitatie maken acceptatie onwenselijk.

Uiteraard geldt dit niet alleen voor Klaebo maar voor ieder beroemd persoon sporter en artiest.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.