Hoe om te gaan met kostenbeslissingen van BOIP en EUIPO

Beslissingen van het Europese merkenbureau (EUIPO) en BOIP (het Benelux-bureau) in oppositieprocedures en nietigheidsprocedures bevatten bepalingen waarbij de in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld tot het vergoeden van de kosten van de winnende partij. We lichtten toe welke mogelijkheden de winnende partij heeft wanneer de verliezende partij weigert deze kosten te betalen.

In procedures tussen partijen geldt in beginsel dat de partij die in het ongelijk wordt gesteld, de door de wederpartij voorgeschoten kosten moet dragen.

Zowel het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) als het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BOIP) nemen beslissingen over de kosten in oppositieprocedures en in de procedures tot nietigverklaring of vervallenverklaring van een merk.

De beslissing bij procedures tot nietig- of vervallenverklaring wordt door het BOIP schriftelijk medegedeeld en wordt definitief zodra er geen rechtsmiddel meer openstaat. Dit volgt uit artikel 2.30ter van het Benelux-verdrag intellectuele eigendom.

Wanneer een beslissing een kostenveroordeling bevat, heeft de winnende partij het recht om vergoeding van deze kosten te vorderen van de verliezende partij, zoals in de beslissing is vastgelegd.

Doorgaans neemt de winnende partij contact op met de wederpartij, rechtstreeks of via haar gemachtigde, met het verzoek tot betaling. De verliezende partij kan hiermee instemmen of betaling weigeren.

Indien de verliezende partij niet betaalt, kan de winnende partij ervoor kiezen de zaak te laten rusten, of besluiten de kostenveroordeling daadwerkelijk ten uitvoer te leggen. Daarbij moet wel worden bedacht dat tenuitvoerlegging ook kosten met zich kan meebrengen.

Voorwaarden voor het afdwingen van een kostenveroordeling

Een gunstige beslissing alleen is niet voldoende om betaling af te dwingen. Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

De beslissing moet een expliciete vaststelling bevatten van het bedrag aan kosten. In de Benelux zijn de kosten vastgesteld volgens het Uitvoeringsreglement (UR) en gemaximeerd tot het basisrecht van de doorhalingsprocedure (1.420 euro) of het basisrecht van de oppositieprocedure (1.045 euro). De beslissing moet definitief zijn. Dit is het geval op het moment dat de beslissing van het BBIE niet langer vatbaar is voor enig rechtsmiddel.

In de Benelux zijn de kosten niet verschuldigd indien de doorhaling of oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen. De beslissing moet uitvoerbaar zijn.

Hoe een kostenbeslissing ten uitvoer leggen

De procedure voor tenuitvoerlegging verschilt afhankelijk van de instantie die de beslissing heeft genomen.

De beslissingen van het EUIPO vormen geen executoriale titel. De winnende partij moet voor beslissingen van EUIPO de bevoegde nationale autoriteit verzoeken om eerst het exequatur te verlenen.

De handhavingsprocedure moet worden gestart via de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaat waar de beslissing moet worden uitgevoerd, doorgaans het land waar de verliezende partij is gevestigd.

De beslissing van BOIP inzake vaststelling van de kosten vormt wel een executoriale titel. Dat betekent dat een deurwaarder beslissingen van BOIP ten uitvoer mag leggen en namens de winnende partij de betaling kan innen.

De handhavingsprocedure moet worden gestart via de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaat waar de beslissing moet worden uitgevoerd, doorgaans het land waar de verliezende partij is gevestigd.

In Nederland kan de deurwaarder de kostenbeslissing in de vorm van een exploot aan de verliezende partij betekenen. Zonder de betekening van het de kostenbeslissing is het niet mogelijk om de beslissing ten uitvoer te leggen.

Praktijk

In de praktijk dient rekening te worden gehouden met de hoogte van de kostenveroordeling en de kosten van incasso. Omdat de hoogte van de kostenveroordeling is gemaximeerd, kunnen de incassokosten de kosten van de kostenveroordeling overstijgen. Per geval dient een aan afweging te worden gemaakt.

Onze consultants adviseren u graag over het incasseren van kostenveroordeling op basis van beslissingen van BOIP of EUIPO. Wilt u meer weten, neem dan contact op met uw Novagraaf-expert.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.