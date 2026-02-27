CRAVE NO MORE : un slogan publicitaire qui réclame plus de distinctivité

Le Tribunal de l'Union Européenne a confirmé le refus de l'EUIPO pour défaut de caractère distinctif de la marque figurative CRAVE NO MORE en classes...

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.

Article Insights

Novagraaf Group’s articles from Novagraaf Group are most popular: in European Union

Le Tribunal de l'Union Européenne a confirmé le refus de l'EUIPO pour défaut de caractère distinctif de la marque figurative CRAVE NO MORE en classes 1, 5, 29, 30 et 32 (désignant notamment les extraits de plantes, compléments alimentaires, lait et produits laitiers, boissons non alcooliques, etc…). Dans cette décision du 24 septembre 2025, le Tribunal considère que l'expression « CRAVE NO MORE » qui se traduit par « ne désirez plus » ou « ne réclamez plus » en

français, est perçue comme un slogan publicitaire, qui ne permet pas au consommateur d'identifier clairement l'origine commerciale des produits.

Avec sa signification, ce slogan sera compréhensible sans autre réflexion par le public anglophone de l'Union Européenne et sera susceptible d'indiquer un message valorisant selon lequel les produits satisferaient voire combleraient les désirs ou les besoins des consommateurs.

Cette décision rappelle une fois encore les exigences de la distinctivité en matière de slogan pour permettre leur enregistrement à titre de marque. Source

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.