2025年坦桑尼亚商标制度最新动向

一、概述

为促进坦桑尼亚的贸易和工业化发展，推动经济增长，坦桑尼亚联合共和国政府对2003年《国家贸易政策》（National Trade Policy of 2003，简称"NTP 2003"）进行了修订审议，旨在顺应国内外形势的发展变化，促进国民经济的工业化发展，推动坦桑尼亚贸易发展重新定位，激励科技创新，促进创造力；同时顺应数字互联普及并推动数字经济、电子商务等领域发展 1。

2023至2025年间，坦桑尼亚商业注册与许可局（BRELA）、坦桑尼亚公平竞争委员会（FCC）、非洲区域知识产权组织（ARIPO）先后发布了三件文件，对坦桑尼亚商标保护制度带来很大的影响。

二、《商标与服务标志法》2023修订

2024年7月30日，修改后的2023版本《国家贸易政策》（NTP 2023）正式施行。而要使贸易蓬勃发展，就需要一个让相关方确信其利益将受到保护的环境，而知识产权的保护在其中尤为重要。然而，坦桑尼亚于1986年施行的商标法《商标与服务标志法》已施行多年，未曾修订。综合考虑全球经济的快速增长和技术的进步以及海内外企业主体知识产权保护的需要，坦桑尼亚于2023年修订审议《国家贸易政策》之际，对《商标与服务标志法》进行了新一轮的修订，具体内容如下 2。

(一) 第5(4)条对电子印章的认可

修订前的旧法中，仅实体文件上加盖的实物印章才能在司法上获得认可并可作为证据采纳。在修订后的法案中，增加了一个条款，将电子印章也纳入可采纳范围，前提是该印章由商标与服务标志局的授权官员加盖并签署:

5. (4) Where a document is required to be sealed, it may be sealed and signed electronically by an authorised officer.（凡要求加盖印章的文件，可由授权官员以电子方式加盖印章并签署。）

(二) 第7(2)条允许电子方式送达文件

旧法仅关注纸质文件及其经核证副本方可作为证据使用，即先行《商标与服务标志法》第7(1)条的原第7条。新增的第7(2)条还允许与注册官往来的电子文件在本法下作为证据使用：

7. (2) It shall be sufficient evidence for any requirement of the Act as to the

a) delivery of a document to the Registrar;

b) delivery of documents in the prescribed form; or

c) issuance of any document by the Registrar,

Where communication of such document is done in any nonpaper form in such a manner as may be prescribed by the Registrar or in regulations made by the Minister.（凡此类文件的传达，以非书面形式进行时，须依照注册官规定的方式或部长制定的条例办理。）

(三) 修订第57(1)条关于虚假陈述的处罚

在旧法中，对商标或服务标志进行虚假陈述的罪行，可处五万先令（约142人民币）的罚款或不超过七年监禁，或两者并罚。修正案将此金额提高至罚款一千万先令以上但不超过五千万先令（约2万8千到14万人民币），或监禁不少于四年且不超过十五年，或两者并罚。

57. (1) A person who makes representation

a) with respect to a trade mark or service mark not being a registered trade or service mark to the effect that it is a registered trade or service mark;

b) with respect to a part of a registered trade or service mark not being a part separately registered as a trade or service mark to the effect that it is so registered;

c) to the effect that a registered trade or service mark is registered in respect of any goods or services in respect of which it is not registered; or

d) to the effect that the registration of a trade or service

e) mark gives an exclusive right to its use in any circumstances in which, have regard to limitations entered in the Register the registration does not give that right,

commits an offence and on conviction, shall be liable to a fine of not less than ten million shillings but not exceeding fifty million shillings or to imprisonment of not less than four years and not more than fifteen years or to both.（任何人作出如上陈述，即属犯罪，一经定罪，可处以不少于一千万先令但不超过五千万先令的罚款，或处以不少于四年但不超过十五年的监禁，或两者并罚。）

(四) 修订第59条关于欺骗注册官或官员的处罚

在旧法中，对于欺骗注册官或商标与服务标志局任何其他官员执行本法规定职责的行为，可处以不超过一万先令（约142人民币）的罚款或不超过三年的监禁，或两者并罚。在2023年的修订案中，金额提高到罚款不少于一千万先令但不超过五千万先令（约2万8千到14万人民币），或监禁不少于四年且不超过十五年，或两者并罚。

Save where otherwise provided in this Act, a person who commits an offence under this Act, on conviction, shall be liable to a fine of not less than ten million shillings but not exceeding fifty million shillings or to imprisonment of not less than four years and not more than fifteen years or to both.（除本法另有规定外，任何人犯下本法所列罪行，经定罪后，可处以不少于一千万先令且不超过五千万先令的罚款，或不少于四年且不超过十五年的监禁，或两者并处。）

(五) 分析与启示

总而言之，坦桑尼亚2023年修订《商标与服务标志法》主要是在原有法律基础上进行的增补。一方面，BRELA承认电子印章与电子文件，将加快商标注册与维权流程，降低企业时间与物流成本；特别是对电子方式送达文件的采纳，能够为企业在复杂的异议等案件中节省大量的文件准备手续和时间。企业应研读修订内容，特别是电子化提交流程与证据要求，避免因形式问题影响申请或维权。

另一方面，针对商标注册和使用方面虚假陈述，以及欺骗相关官员的罚金和刑期大幅提高，显示坦桑尼亚对知识产权侵权行为的打击力度加强，有利于维护正当商标权利人的利益，为在坦桑尼亚市场活跃或计划进入的企业维权提供了强力的保障。企业应当利用当地商标公告系统或第三方监测服务，尽可能及时发现侵权行为，并依法采取警告、异议或诉讼等措施进行打击。

三、进口商品强制性商标备案制度

坦桑尼亚公平竞争委员会（FCC）于2025年9月1日发布公告，规定自2025年12月1日起，凡向坦桑尼亚输入商品的相关主体，须将其所有关联商标在该委员会进行备案。无论商标是否已在坦桑尼亚或其他地区注册，均须事先向商品标志首席检察官办理备案手续，商品方可获准进入坦桑尼亚境内。如未遵守上述规定，带有该商标的商品可能在边境被予以拦截、没收，且相关责任方可能面临罚款及其他行政处罚 34。关于本备案制度的详细介绍，请见2025年9月29日发布于《贸促专商》的详细文章。

简而言之，坦桑尼亚引入的进口商品强制性商标备案制度是与2023版本《国家贸易政策》相配套的"组合拳"，更是与2023年修订《商标与服务标志法》相呼应。此举有助于在坦桑尼亚当地营造公平、可靠、健康的市场环境，进一步吸引外资流入，促进坦桑尼亚当地经济的可持续性发展以及与国际市场的接轨。另一方面，对于已经或者准备进入坦桑尼亚市场的中国企业来说，应当梳理所有拟进口商品使用的商标清单，并尽快委托坦桑尼亚当地代理机构完成备案，避免影响后续产品的准入和销售。

四、ARIPO 班珠尔体系下的注册商标在坦桑尼亚境内不具备法律效力

2025年9月18日，坦桑尼亚上诉法院（Court of Appeal）在Lakairo Industries Group Co. Limited等诉Kenafrica Group Co. Limited等案（2022年民事上诉第593号）中的判决中确认坦桑尼亚尚未将《班珠尔议定书》（以下简称《议定书》）纳入国内法体系，因此通过ARIPO班珠尔体系注册的商标在坦桑尼亚法律下不具法律效力 5。

(一) 判决详情

在判决书中6，法院就ARIPO商标权的地域适用性这一长期争议作出裁决。法院认定商标权具有固有的地域性，仅在根据2023年修订《商标与服务标志法》完成注册后方能产生效力。尽管坦桑尼亚系ARIPO成员国，法院重申ARIPO的《商标议定书》从未被纳入坦桑尼亚国内法体系。因此，ARIPO商标注册在该国境内既不可强制执行，亦不能作为侵权或撤销诉讼的依据。法院援引《巴黎公约》下的国际原则及相关法条规定，强调外国或区域性申请不能替代国家注册，此类规定旨在保障国家商标权的独立性。据此，法院驳回了基于ARIPO及外国注册提出的诉讼请求，重申可强制执行的权利必须源自国家层面的注册申请。

ARIPO随后于2023年10月23日发布ARIPO_BP/2025/1号文件 7，暂停坦桑尼亚的指定资格，此举使法院确认的立场得以落实。

(二) 分析与启示

上述裁定极大地影响了坦桑尼亚当地商标注册制度，意味着当前通过ARIPO指定坦桑尼亚的既存商标，在当地的法律保护已经失效；而新申请的商标，将无法再通过ARIPO指定坦桑尼亚。目前，寻求在坦桑尼亚获得保护的品牌所有者等企业应继续依据《商标与服务标志法》直接向BRELA提交坦桑尼亚当地的商标注册申请。确保商标在坦桑尼亚当地获得直接的保护，避免权利悬空。

五、结语

坦桑尼亚近年来的商标制度变革，体现出其在知识产权保护领域的立法强化、程序现代化与执法严格化的明确趋势。从《商标与服务标志法》的修订、进口商标的强制备案，到ARIPO商标效力的司法否定，一系列举措共同构建了一个更规范、透明且具执行力的商标保护环境。对企业而言，这意味着：1）注册策略必须本土化：无论品牌知名度如何，在坦桑尼亚直接进行国家注册是获得法律保护的唯一可靠途径；2）合规要求前置化：进口商标备案成为清关必要条件，企业需将知识产权管理纳入供应链合规体系；3）维权手段电子化与严格化：法律支持电子化流程，同时大幅提高侵权成本，为企业提供了更高效的维权工具与更有力的法律后盾。

面对这些变化，建议企业主动调整知识产权布局策略，加强与当地专业机构的合作，建立从注册、备案到监测、维权的全周期管理体系，以在坦桑尼亚市场稳健发展，有效防控法律与商业风险。

作者：张舒言

