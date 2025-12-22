[Blog] Argentine : Procédure d'enregistrement des marques

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.

L'INPI argentin a modifié la procédure d'examen des marques (Résolution 583/2025, 11 décembre 2025). Désormais, certains motifs de refus absolus et relatifs (similarité avec des marques antérieures, caractère trompeur, noms de personnes, désignations descriptives d'activités) ne seront plus examinés d'office, mais uniquement à la demande de tiers via la procédure d'opposition.

De plus, à compter du 1er mars 2026, l'examen de fond interviendra avant la publication, et seules les demandes jugées recevables seront publiées.

Cette réforme rapproche un peu plus la pratique argentine du système en vigueur dans l'Union européenne.

