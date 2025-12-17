马尔代夫通过首部商标法，将于 2026 年11月正式实施

一、概述

2025 年 11 月 11 日，马尔代夫总统穆伊兹（Dr. Mohamed Muizzu）正式批准并公布《商标法》（Trademark Act，Law No. 19/2025）。这是马尔代夫首部系统性规范商标注册与保护的法律，标志着该国商标保护从长期依赖"警示性公告"（Cautionary Notices）的非正式制度，向正式的注册制度全面过渡。

根据官方公告，《商标法》将于2026年11月11日生效。法律生效后，现有依赖"警示性公告"的权利人将有 12 个月过渡期办理商标重新注册，以确保权利延续。该法的配套实施细则预计将在法案生效后六个月（约2027年5月）发布。与此同时，《马尔代夫知识产权局法》（Maldives Intellectual Property Office Act，Law No. 12/2025）将于2026年1月1日生效，正式设立马尔代夫知识产权局（MIPO），负责包括商标在内的知识产权管理工作。

二、新商标制度关键规则

1. 接受作为商标注册的范围广泛

包括名字、字母、数字、具象元素、符号、形状、图案及上述元素组合的标志均可被注册为商标。

2. 申请在先（First-to-file）原则

注册商标的权利归属将以申请日为准。审查将包括绝对理由、相对理由，驰名商标可获得特别保护。商标公告异议期为3个月。

3.注册期限与续展

商标注册有效期为10年，可按10年一周期续展，并提供了6个月的宽展期。

4.商标的不使用撤销

如果商标在注册后连续5年内未在马尔代夫进行真实使用，则该商标将因未被有效使用而被撤销。

5.后续待完善细则

后续实施细则出台后，将进一步明确商标注册流程、形式与实质审查要点、异议程序、撤销及无效程序等事项。

三、企业行动建议

对于此前仅基于"警示性公告"的权利人，拥有12个月过渡期（2026年11月11日至2027年11月11日）允许他们提交正式申请，以便保留早期权利。这一过渡的实际影响尚待后续法规中进一步澄清。随着正式注册制度的到来，早期规划和及时提交申请对于确保独家权利和避免系统投入运营后发生冲突至关重要。

因此，随着马尔代夫自2026年起进入注册制时代，我们建议在马尔代夫有业务、运营、供应链或品牌曝光的企业尽快做好准备：

1. 审查现有品牌资产。梳理在马尔代夫市场使用或计划使用的商标，对已在或计划进入马尔代夫市场的品牌进行全面盘点和风险评估。需要重点关注的内容包括：当前依赖"警示性公告"保护的商标；已实际使用但未进行任何声明的商标；未来1-3年计划投入市场的品牌与子品牌。建议结合计划使用的商品及服务类别、市场优先级建立商标申请清单。

2. 提前规划申请方案。目前仅依靠"警示性公告"来维持权利的状态已面临根本性转变。鉴于新法采纳"申请在先"原则且过渡期规则尚不明朗，最为稳妥的策略是在2026年11月新法生效后，尽快利用12个月过渡期，将核心商标提交正式注册申请，并提前备妥历史使用证据。注册体系采用"申请在先"原则，越早申请越有利于抢占权利基础。

3. 调整内部流程。根据新制度更新商标监测、维权及续展策略。此外，还应设立使用证据归档制度，确保注册后能持续满足"真实使用"要求，避免5年后因不使用被撤销。

4. 关注实施规则发布。在筹划申请的同时，企业须将关注重心投向将于2027年出台的配套实施细则，这份文件将最终决定新制度的实际运行规则。其中，官方的申请文件要求、是否采用国际通行的尼斯分类、审查的具体标准与流程，以及异议、无效和撤销案件的操作细节，都需待细则明确。建议随时关注当地法律法规实施进展，确保能在第一时间获取信息并调整申请策略，使品牌布局精准符合马尔代夫的最新实践要求。

四、总结

马尔代夫首部《商标法》将于2026年11月11日生效，标志着该国商标保护迎来里程碑式变革——从传统的"警示性公告"正式进入注册制时代。新制度采用"申请在先"原则，并设立了12个月过渡期，提醒依赖原有方式保护商标的权利人及时提交正式注册，以在新的法律框架下确保品牌权利。

我们将持续关注马尔代夫商标制度的后续法规进展，包括申请程序、资格要求、实施细则发布等动态，并及时提供更新。

