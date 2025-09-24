[Blog] Les investissements dans les actifs incorporels dopés par l'intelligence artificielle

En 2024, les investissements dans les actifs incorporels — tels que les brevets les marques, les logiciels et le savoir-faire — ont augmenté trois fois plus vite que ceux dans les actifs physiques...

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.

En 2024, les investissements dans les actifs incorporels — tels que les brevets les marques, les logiciels et le savoir-faire — ont augmenté trois fois plus vite que ceux dans les actifs physiques comme les machines et les bâtiments, stagnants face à des taux d'intérêt élevés et une croissance économique modérée. Selon un rapport de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et de la Luiss Business School, ces investissements ont atteint 7 600 milliards de dollars, représentant près de 14 % du PIB mondial. Les États-Unis dominent en valeur absolue, tandis que la Suède conserve la plus forte intensité d'investissement en proportion de son PIB.

Cette dynamique est fortement portée par l'essor de l'intelligence artificielle (IA), qui stimule, dans un premier temps, les investissements dans les infrastructures matérielles — puces, serveurs, centres de données — et, dans un second temps, la transformation des processus opérationnels des entreprises. Aux États-Unis, les dépenses liées aux infrastructures IA ont augmenté de plus de 4 % entre 2023 et 2024, tandis que dans d'autres pays, cette tendance commence tout juste à se développer. Le rapport met également en lumière la croissance rapide des logiciels et des bases de données, en lien direct avec cette révolution technologique.

Ces évolutions témoignent d'un changement structurel dans les économies mondiales, où la compétitivité et la productivité reposent de plus en plus sur les actifs incorporels et l'innovation technologique. Selon ce rapport, les pays qui sauront encourager ces investissements seront mieux armés pour prospérer dans un environnement économique toujours plus axé sur le numérique, la propriété intellectuelle et l'intelligence artificielle.

Pour en savoir plus, cliquez ici !

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.