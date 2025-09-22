ARTICLE
22 September 2025

[Blog] Lybie : suspension temporaire de l'activité de l'Office des marques

NG
Novagraaf Group

Contributor

Novagraaf Group logo
Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.
Explore Firm Details
Suite à une récente décision du Conseil des ministres, les pouvoirs de l'Office des marques lybien ont été transférés au Registre du commerce.
Libya Intellectual Property
Pauline Pilaudeau
Your Author LinkedIn Connections

Suite à une récente décision du Conseil des ministres, les pouvoirs de l'Office des marques lybien ont été transférés au Registre du commerce. Bien que l'Office des marques reste sous la tutelle du ministère de l'Économie et du Commerce et qu'aucun changement réglementaire n'ait été annoncé, la transition administrative nécessite du temps et entraîne, en conséquence, une suspension temporaire de l'activité de l'Office, notamment pour ce qui concerne l'examen des nouvelles demandes de marques, ainsi que les demandes de renouvellement.

Le calendrier du transfert reste incertain, mais devrait prendre quelques semaines.

Pendant cette période, les délais en cours ne sont pas officiellement suspendus. Néanmoins, les réponses/formalités qui auront été effectuées, pendant la période de suspension, mais après les échéances dues seront considérées comme valables, et seront prises en compte à la reprise de l'activité.

Cela étant, afin d'éviter tout doute quant à la validité d'une démarche, nous recommandons de soumettre toute réponse avant l'expiration du délai qui lui est attribué.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Pauline Pilaudeau
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More