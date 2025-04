Résolution des litiges relatifs aux noms de domaine au-delà des principes UDRP : quelles sont les autres procédures ?

Pour en savoir plus sur la procédure de résolution de litige et sur la manière de déposer une plainte UDRP, visionnez notre webinaire sur la gestion de portefeuille de noms de domaine et le règlement des litiges.

De l'URS à l'UKDRS, il existe plusieurs procédures de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine, en fonction du domaine de premier niveau concerné. Marc-Emmanuel Mellet présente les différentes procédures et explique quand elles s'appliquent.

Quels sont les propositions faites en vue d'améliorer la procédure UDRP :

1. Extension du champ d'application de la procédure UDRP à d'autres droits que les seules marques

Actuellement, la procédure UDRP est principalement conçue pour traiter les litiges relatifs aux noms de domaine en lien avec des marques déposées (consulter notre guide de gestion des litiges UDRP), Certaines propositions suggèrent d'étendre cette procédure à d'autres types de droits de propriété intellectuelle, tels que les droits d'auteur ou les indications géographiques, ou encore un nom commercial. Cependant, une telle extension pourrait complexifier la procédure et nécessiter des ajustements significatifs pour prendre en compte les spécificités de ces autres droits.

2. Prévoir un mécanisme d'appel

La mise en place d'un mécanisme d'appel interne aux centres administrant les procédures UDRP a été proposée. Actuellement, les décisions rendues dans le cadre de l'UDRP sont définitives, sauf si l'une des parties engage une procédure judiciaire. Un mécanisme d'appel offrirait une voie supplémentaire pour contester une décision sans recourir aux tribunaux, mais pourrait également allonger la durée et augmenter les coûts de la procédure.

3. Double critère d'enregistrement et d'usage de mauvaise foi

La procédure UDRP exige actuellement que le requérant prouve que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Certaines propositions visent à modifier cette exigence en ne requérant que l'un des deux critères, c'est-à-dire soit l'enregistrement, soit l'utilisation de mauvaise foi. Cette modification pourrait faciliter la tâche des requérants, mais pourrait également soulever des préoccupations concernant les droits des détenteurs de noms de domaine.

4. Ajustement tarifaire

Des ajustements tarifaires pourraient être envisagés pour rendre la procédure plus accessible, notamment pour les petites entreprises ou les particuliers. Toutefois, il est essentiel de trouver un équilibre afin de garantir la qualité et l'efficacité de la procédure.

5. Introduction de sanctions financières contre les défendeurs reconnus coupables de cybersquattage

L'idée d'introduire des sanctions financières contre les défendeurs reconnus coupables de cybersquattage vise à renforcer l'effet dissuasif de la procédure UDRP. Cependant, l'introduction de telles sanctions pourrait complexifier le processus, nécessiter des mécanismes supplémentaires pour l'évaluation et la perception des amendes, et soulever des questions juridiques concernant la compétence et l'exécution. Ces propositions de réforme reflètent le besoin d'adapter la procédure UDRP aux évolutions du paysage numérique et aux défis actuels en matière de protection des droits de propriété intellectuelle. Toute modification devra être soigneusement évaluée pour équilibrer les intérêts des titulaires de droits et des détenteurs de noms de domaine, tout en préservant l'efficacité et l'équité de la procédure.

Il existe plusieurs procédures alternatives à l'UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) pour résoudre les litiges relatifs aux noms de domaine, adaptées aux extensions locales (ccTLDs) ou à des contextes spécifiques. Ces mécanismes offrent des solutions rapides et économiques pour les titulaires de marques confrontés à des enregistrements abusifs ou frauduleux de noms de domaine. Parmi elles, on trouve les procédures de l'OMPI pour les ccTLDs, l'URS (Uniform Rapid Suspension) pour les nouveaux gTLDs, ainsi que des procédures locales comme le UKDRS au Royaume-Uni, la Syreli en France, ou encore des alternatives régionales en Europe (.EU ADR), au Canada (.CA), en Inde (.IN), à Hong Kong (.HK) et en Chine (.CN). Chaque système présente des particularités adaptées à son marché local, tout en partageant certains principes avec l'UDRP :