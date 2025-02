[Blog] Qu'est-ce que le « domain hack » ?

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.

Le hacking en informatique est une approche créative où les règles sont détournées pour explorer les limites des systèmes. Dans ce contexte, le "domain hack" est une pratique consistant à créer des noms de domaine originaux en jouant avec les extensions de pays (ccTLD) ou génériques (gTLD). Par exemple, "inter.net" utilise le ccTLD .net et "delicio.us" exploite le .us pour former un mot.

Ces hacks permettent de raccourcir les noms de domaine et de les rendre plus mémorables, en utilisant des ccTLD comme .ly (Libye), .it (Italie) ou .tv (Tuvalu), ainsi que des gTLD récents comme .shop ou .music.

A titre d'exemples, nous pouvons citer delicio.us, qui utilise le domaine .us afin de former le mot “delicious”, "goo.gl", utilisant le ccTLD du Groenland, "bit.ly", qui utilise le ccTLD libyen encore "youtu.be" qui fait usage du ccTLD belge.

L'un des principaux atouts des domain hacks est leur créativité, offrant aux entreprises une opportunité de branding unique et différenciée, particulièrement utile pour les startups en quête d'identité forte. De plus, ils permettent d'accéder à une plus grande disponibilité, car les extensions traditionnelles comme .com sont saturées.

Les domain hacks sont souvent moins coûteux, les TLD de niche étant plus abordables que les classiques .com ou .net. Cependant, ils présentent des inconvénients : ils peuvent poser des problèmes de SEO, car ces extensions sont moins reconnues par les moteurs de recherche, et générer une méfiance chez les utilisateurs qui ne connaissent pas ces TLD atypiques.

Enfin, il peut être difficile pour les internautes de retenir ou d'écrire correctement un nom de domaine inhabituel. Ainsi, bien que les domain hacks soient innovants et économiques, il est essentiel de peser les avantages et les risques avant de les adopter.

