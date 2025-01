IP-licenties In De Praktijk: Strategieën Voor Succes

Een effectieve strategie voor IP-licenties kan bedrijven een extra (of kern-) inkomstenstroom opleveren, hen helpen om merkbekendheid te vergroten, de reputatie te verbeteren, en merken uit te breiden naar nieuwe markten en geografische gebieden.

Echter, als het eigendom of de geldigheid van intellectueel eigendom (IP) onduidelijk is, kan dit aanzienlijke financiële en zakelijke risico's met zich meebrengen. Een IP-licentie is een overeenkomst tussen de eigenaar van een specifiek IP-recht en een derde partij, waarbij de IP-eigenaar (licentiegever) de derde partij (licentienemer) het recht verleent om (een deel van) zijn IP-rechten te gebruiken voor een beperkte tijd, voor bepaalde producten, in een omschreven geografisch gebied.

Hoe bereidt u uw IP-licentiestrategie voor?

Stap 1: Identificeer uw activa

Voordat u een merk kunt exploiteren, moet u eerst uw IP-rechten definiëren.

Wie bezit de merkrechten?

Wat is geregistreerd (woordmerken, beeldmerken, woord-/beeldmerken, zwart-wit, kleur, lay-out, vormen, slogans, etc.)?

Waarvoor (goederen, diensten, standaardspecificatie, brede specificatie, beperkte specificatie, relevant nu en/of in de toekomst, eigen goederen/diensten)?

Waar zijn de merken geregistreerd (welke gebieden, landen van primaire (A), secundaire (B) en tertiaire (C) interesse, relevant nu en/of in de toekomst)?

Regelmatige audits zorgen ervoor dat uw IP-portfolio in goede staat verkeert om uw rechten te kunnen exploiteren, en bieden u inzicht om merken te identificeren die kunnen worden verkocht of in licentie gegeven. Meestal houdt dit in dat merken worden gegroepeerd in 'kern'- en 'niet-kern'-categorieën, waarbij kernrechten de rechten zijn die de sleutelproducten en markten van een bedrijf beschermen, en niet-kernrechten betrekking hebben op secundaire producten en markten, of weinig worden gebruikt.

De experts van Novagraaf kunnen u helpen om uw huidige portfolio te auditen en een IP-licentiestrategie te ontwikkelen die in lijn is met uw algemene bedrijfsplan. Download onze whitepaper 'IE-Audits: Een handleiding' voor meer informatie.

Stap 2: Creëer, registreer, beheer en exploiteer

Vervolgens dient u een strategie te ontwikkelen voor IP-licenties en/of exploitatie in het algemeen. U kunt echter niet simpelweg rechten registreren en verwachten daarmee eenvoudig een IP-licentieprogramma te creëren.

Bedrijven benaderen ons meestal nadat ze nieuwe merken hebben gecreëerd die IP-bescherming nodig hebben. Dit zou ook andersom kunnen worden ingestoken; door te starten met een IP-strategie die vervolgens leidt tot de creatie, bescherming en, mogelijk, toekomstige licentieverlening van een nieuw merk.

Het ideale proces kan er als volgt uitzien:

Creëer: De bedrijfsstrategie en merkrichtlijnen moeten keuzes sturen over handelsnamen, branding opties, merkenarchitectuur, geografische reikwijdte, indieningsstrategie, risico en budgetten;

Registreren: Merken dienen te worden geregistreerd en afwijzingen/bezwaren moeten efficiënt worden afgehandeld binnen het vastgestelde budget;

Beheren: Administratie van rechten dient actief te worden beheerd om de geldigheid en het onderhoud van het portfolio te waarborgen, inclusief eigendomswijzigingen en vernieuwingen, evenals toezicht houden op inbreuken en handhaving van IP-rechten bij inbreuk; en

Exploiteren: Zodra dit allemaal op zijn plaats is, kunnen commerciële kansen worden geëvalueerd, zoals het verstrekken van licenties, verkoop, spin-offs en joint ventures. Voor ongebruikte of ongewenste rechten biedt verkoop een korte- en snelle oplossing, terwijl spin-offs en joint ventures doorgaans meer tijd en een groter risico met zich meebrengen. Licenties, brengen daarentegen over het algemeen een beperkt risico en kleinere investeringen met zich mee.

Stap 3: Evalueer IP-licentie kansen

IP-licenties zijn een logische volgende stap zodra een bedrijf zijn portfolio op orde heeft en zijn merken goed heeft gevestigd. Opnieuw zou het bedrijfsplan kunnen helpen bij het nemen van beslissingen over welke rechten (of producten/bedrijfslijnen) moeten worden gelicentieerd en in welke markten.

Kies uw licentienemers zorgvuldig; idealiter kiest u voor betrouwbare partners die:

Ervaring hebben in het vakgebied – controleer hun trackrecord;

Uw bedrijf, uw kernwaarden begrijpen en verdedigen; en

Uw lange termijn doelen delen.

Elke IP-licentieovereenkomst is uniek. Er bestaat niet zoiets als een standaard licentiemodel. Voordat u een samenwerking begint, dienen de volgende punten worden besproken en overeengekomen:

de rechten die worden gedekt;

gebieden;

exclusiviteit;

sublicentie mogelijkheden;

inkomstenmodel (royalty of eenmalige som);

richtlijnen/handboek voor bedrijfsidentiteit; en

rapportagevereisten.

U dient ook parameters voor succes vast te stellen; bijvoorbeeld, de royaltyopbrengst van merkwaardering is een effectieve methode voor het waarderen van inkomsten. Houd er rekening mee dat effectieve IP-licenties een langdurige samenwerking vereisen met uw partners en vertrouwen is de sleutel tot succes.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.