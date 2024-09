FAQ: IE-Audits

Identificeer uw intellectuele eigendomsrechten en versterk uw IE-portefeuille en bedrijfsresultaten. Lees nu onze handleiding voor IE-audits.

Merken zijn waardevolle bedrijfsassets, maar hoe weet u zeker dat uw merken goed zijn beschermd in alle relevante landen en voor alle belangrijke producten en diensten? Daarvoor kan een Intellectueel Eigendom (IE) audit van onschatbare waarde zijn. Of u nu één of meerdere merken heeft, een IE audit helpt u de risico's in uw merkenportefeuille op te sporen en uw merkbescherming te optimaliseren.

Maar wat houdt een IE audit in? Wanneer is het verstandig om een audit te laten uitvoeren, en welke voordelen levert het op? Onze FAQ-sectie biedt antwoord op al deze vragen en meer!

Een IE audit is alleen voor grote, bekende merken.

NIET WAAR: Een IE audit is nuttig voor elke merkhouder, groot of klein. Tijdens een audit wordt beoordeeld of uw merk in alle relevante landen voldoende is beschermd. Ook als u slechts één of enkele merken bezit, kan een IE audit u waardevolle inzichten geven om uw merkenstrategie te versterken en uw merkbescherming te optimaliseren.

Een IE audit kost veel tijd.

NIET WAAR: Een IE audit is doorgaans binnen enkele dagen afgerond. Het enige wat u als merkhouder hoeft te doen, is in een gesprek met onze experts de relevante merken en landen door te nemen. Wij doen de rest. Het eindresultaat geeft u een up-to-date overzicht van uw merkenportefeuille en identificeert de mogelijke hiaten in uw merkbescherming. Dit bespaart u tijd en verhoogt de kwaliteit van beslissingen over uw merken.

Een IE audit is duur.

INTEGENDEEL: Bij ons is de uitvoering van een IE audit kosteloos voor onze klanten. De audit zelf biedt niet alleen een helder overzicht van de bescherming van uw merken, maar helpt ook bij het identificeren van gebieden waar u mogelijk teveel betaalt voor merkregistraties, waar aanvullende bescherming nodig is of waar handhaving van registraties niet langer nodig is. Dit kan op lange termijn leiden tot aanzienlijke besparingen, zowel in kosten als in juridische risico's.

Wat is precies het doel van een IE audit?

Het doel van een IE audit is om een grondige analyse te maken van uw huidige merkenportfolio. Hierbij wordt gekeken naar mogelijke risico's, ongedekte gebieden, verouderde merkregistraties die mogelijk kunnen vervallen. Een audit helpt u ook om potentiële juridische conflicten te vermijden door uw merkbescherming proactief te beoordelen en waar nodig aan te passen aan uw bedrijfsdoelen.

Wat als ik mijn merken niet gebruik in alle geregistreerde landen?

In veel landen geldt een gebruiksplicht voor geregistreerde merken. Als u uw merk niet binnen een bepaalde periode na registratie gebruikt (in de meeste landen een periode van vijf jaar in somigge landen drie jaar) kan het merk voor doorhaling vatbaar zijn. Een IE audit kan helpen om te identificeren welke merken mogelijk niet in gebruik zijn en waar actie nodig is om uw merkregistratie te behouden. Het kan ook adviseren over het strategisch schrappen van merken of landen waar het merk niet wordt gebruikt, om kosten te besparen.

Kunnen IE audits ook handelsnamen en domeinnamen omvatten?

JA: een volledige IE audit kan ook handelsnamen en domeinnamen in kaart brengen. Handelsnamen en domeinnamen zijn nauw verbonden met uw merk en dienen in het verlengde van onderzoek naar het merk ook te worden beoordeeld.

Wanneer moet ik een IE audit laten uitvoeren?

Het is raadzaam om een audit periodiek uit te voeren, niet alleen bij grote veranderingen binnen uw bedrijf. Dit kan zijn bij uitbreiding naar nieuwe markten, een rebranding, of de introductie van nieuwe producten en diensten. Ook bij fusies en overnames kan een IE audit essentieel zijn om te controleren of alle merken en rechten goed zijn vastgelegd.

Wat zijn de voordelen van een IE audit op lange termijn?

Een IE audit biedt niet alleen direct inzicht, maar helpt ook bij het plannen van uw merkenstrategie voor de toekomst.

