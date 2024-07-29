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29 July 2024

Регистрация Товарного Знака В Странах GRATA International

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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Специалисты GRATA International подготовили новую публикацию...
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Специалисты GRATA International подготовили новую публикацию "Регистрация товарного знака в странах GRATA International", которая предлагает подробное руководство по регистрации, включая сроки стандартной и ускоренной процедуры, сроки действия и продления, условия использования товарного знака и эффективные методы защиты прав владельцев и другую важную информацию о процессе.

Читать брошюру:

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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