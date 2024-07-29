Специалисты GRATA International подготовили новую публикацию "Регистрация товарного знака в странах GRATA International", которая предлагает подробное руководство по регистрации, включая сроки стандартной и ускоренной процедуры, сроки действия и продления, условия использования товарного знака и эффективные методы защиты прав владельцев и другую важную информацию о процессе.

Читать брошюру:

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.