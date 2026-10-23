Investeringer i Grønland: Det betyder den nye aftale

Begrænsninger for investorer uden for EU, NATO og NATO’s partnerkreds

Aftalens artikel X retter sig mod stater og investorer fra stater uden for EU, NATO og NATO's partnerkreds. De skal som udgangspunkt ikke kunne opnå kontrol, betydelig indflydelse eller adgang til ikke-offentlig information inden for ”særligt følsomme sektorer eller aktiviteter” i Grønland, hvis det kan udgøre en trussel mod national sikkerhed eller offentlig orden. Kritisk infrastruktur og udvinding af ressourcer er blandt de nævnte områder, men den nærmere afgrænsning er endnu ikke endeligt fastlagt. En konkret investering kan dog gennemføres, hvis Grønland, Danmark og USA i fællesskab vurderer, at den ikke udgør en sådan trussel.

Aftalen indfører altså ikke et generelt forbud mod udenlandske investeringer i Grønland. Begrænsningen retter sig mod investorer fra stater uden for EU, NATO og NATO's partnerkreds og investeringer i særligt følsomme sektorer eller aktiviteter. Om en konkret investering kan gennemføres, afhænger også af sikkerhedsvurderingen.

Begrænsningen er ikke knyttet til en bestemt ejerandel i et grønlandsk selskab eller en grønlandsk aktivitet. Også investeringer uden erhvervelse af ejerandele kan være omfattet, hvis de giver investoren kontrol, betydelig indflydelse eller adgang til ikke-offentlig information.

Samspil med kommende grønlandsk FDI-regulering

Aftalen fastlægger ikke en detaljeret screeningsprocedure. I stedet lægger den op til, at Grønlands kommende investeringsscreeningslovgivning håndterer begrænsningerne i tæt samarbejde med danske myndigheder. De danske myndigheder skal samtidig konsultere relevante amerikanske myndigheder og andre partnere. Den kommende lovgivning vil afgøre, om og hvornår en konkret investering skal anmeldes.

Grønland har endnu ikke en investeringsscreeningslov. Et forslag til en Inatsisartutlov om screening af visse udenlandske investeringer blev behandlet i 2025, men trukket fra forårssamlingen 2026. Forslaget lagde blandt andet op til krav til forudgående tilladelse til investeringer i særligt følsomme sektorer, frivillig anmeldelse af øvrige investeringer og mulighed for at undersøge visse investeringer, der ikke var anmeldt.

Aftalen forventes at få betydning for udformningen af den kommende grønlandske FDI-regulering. Den fremtidige lovgivning kan dog komme til at omfatte mere end begrænsningerne i artikel X. For investorer bliver det især vigtigt at følge, hvilke sektorer og aktiviteter der omfattes, hvilke investeringer der skal screenes, og hvordan ”kontrol” og ”betydelig indflydelse” skal vurderes.

Det nye forslag til en Inatsisartutlov om screening af visse udenlandske investeringer er sat til førstebehandling den 10. november 2026.

Planlægger I udenlandske investeringer?

Hvis I planlægger udenlandske investeringer i grønlandske selskaber eller aktiviteter, bør I allerede tidligt i processen vurdere:

investorens hjemland og den ultimative ejerstruktur,

om selskabet opererer inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet, og

hvilken kontrol, indflydelse eller adgang til ikke-offentlig information transaktionen giver investoren.

Særligt ved komplekse ejerstrukturer og investeringer fra stater uden for EU, NATO og NATO's partnerkreds kan vurderingen få betydning for transaktionsstrukturen, tidsplanen og eventuelle betingelser for gennemførelse.

Artikel X retter ikke den samme særlige begrænsning mod investorer fra EU- eller NATO-lande eller NATO's partnerkreds. Det betyder dog ikke, at deres investeringer nødvendigvis vil være undtaget fra en fremtidig grønlandsk screeningsordning. Det afhænger af den kommende lovgivnings udformning.

Aftalen er endnu ikke trådt i kraft og skal først gennem de nødvendige parlamentariske procedurer i Danmark og Grønland.

Vi følger lovprocessen. Overvejer du en investering i Grønland hjælper vi dig gerne med at vurdere investorforhold, aktiviteter og mulige konsekvenser for transaktionens struktur og tidsplan.

Opdatering

Naalakkersuisut har den 13. oktober genfremsat forslaget til en grønlandsk lov om screening af visse udenlandske investeringer. Læs mere her.

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