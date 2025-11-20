تأسيس شركات التقنية وتكنولوجيا المعلومات في مصر: الإطار القانوني وحوافز ITIDA

يشهد العالم اليوم سباقاً متسارعاً نحو التحول الرقمي، ولم تعد التكنولوجيا مجرد أداة م&

يشهد العالم اليوم سباقاً متسارعاً نحو التحول الرقمي، ولم تعد التكنولوجيا مجرد أداة مساعدة، بل أصبحت جوهر الإقتصاد الحديث ومحرك التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، برزت شركات التقنية وتكنولوجيا المعلومات كعنصر أساسي في بناء المستقبل، لما تقدمه من حلول رقمية مبتكرة تسهم في تطوير قطاعات الدولة المختلفة.

وفي مصر، أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتشجيع الإستثمار في هذا القطاع الحيوي، من خلال إصدار تشريعات حديثة وتأسيس مناطق تكنولوجية وحوافز استثمارية، مما جعل تأسيس الشركات العاملة في مجال التقنية فرصة استراتيجية للمستثمرين ورواد الأعمال.

غير أن هذا النجاح لا يتحقق إلا إذا تم تأسيس الشركة وفق إطار قانوني دقيق يضمن الإمتثال والتوسع الآمن، خاصة في ظل الطبيعة الخاصة للنشاط التقني الذي يتقاطع مع قوانين حماية البيانات، والملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية، والإستثمار.

ومن هنا تبرز أهمية توضيح كيفية تأسيس شركة تعمل في تقنية المعلومات والحصول علي تراخيص لمزاولة النشاط، فيما يلي:

تقنية المعلومات أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تُستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب وتنظيم ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المُستخدمة سلكياً أو لاسلكياً.

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) هي الجهة المختصة بتنظيم وإصدار التراخيص لمقدمي خدمات التوقيع الإلكتروني.

ولقد سن المشرع المصري القانون رقم 17 لسنة 2017 لجذب المستثمر في كافة القطاعات وعلي الأخص قطاع تكنولوجيا المعلومات، كما حدد للمستثمر عدة أنشطة تندرج ضمن مجال تقنية وتكنولوجيا المعلومات،

ومن أهم تلك الأنشطة:

1- صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي.

2- تصميم وإنتاج البرامج.

- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.

- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.

- إنتاج المحتوي الإلكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات.

- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية.

3- تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية:

- أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.

- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.

4- تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية للمعلومات والإتصالات:

- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.

- تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.

5- الإتصالات وخدمات الإنترنت.

6- المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الإختراع والنماذج والرسوم الصناعية.

7- إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية، ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.

8- إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الإتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية ولا يشمل ذلك الإذاعة والتليفزيون.

9- مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والإستشعار عن بُعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.

10- إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.

11- إنشاء وإدارة مراكز الإستشارات والدراسات المتخصصة في مجالات المعلومات والإتصالات وتطويرها.

12- حاضنات الأعمال التكنولوجية ودعم ريادة الأعمال.

13- الأنشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلمي والثقافي والفني.

كيف يمكنك تأسيس شركة تعمل في مجال تقنية وتكنولوجيا المعلومات.

تتم عملية التأسيس عن طريق الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وبعد إستيفاء الإشتراطات المطلوبة للتأسيس، وتتمثل في:

1- تحديد الشكل القانوني الأمثل للشركة، لبيان مدي إمكانية مزاولة نشاط تقنية المعلومات وتسجيل التطبيقات الإلكترونية دون قيود.

2- تحديد الإسم التجاري للشركة، وكذلك تحديد الأنشطة التي سيتم مزاولتها بدقة، لمعرفة التراخيص التي سيتم الحصول عليها.

3- تقديم المستندات للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وإعداد عقد التأسيس مع المحامي الموظف المختص.

4- بعد صدور القرار بالموافقة علي التأسيس يتم قيد الشركة وشهرها بالسجل التجاري، وكذلك قيد البطاقة الضريبية.

5- التسجيل لدي هيئة ITIDA للحصول علي الإعتماد كمُقدم للخدمات التكنولوجية.

6- إستخراج جميع التراخيص اللازمة لتقديم خدمات تقنية وتكنولوجيا المعلومات (مثل: أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية).

تنظيم تراخيص أنشطة تكنولوجيا المعلومات.

تُتيح هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) تشجيعاً للإستثمار والمستثمرين خدمة إصدار تراخيص لمزاولة بعض الأنشطة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وذلك بهدف دعم نمو السوق التكنولوجي وتحفيز بيئة الأعمال الرقمية.

وتصدر تلك التراخيص لبعض الأنشطة التكنولوجية، وتتمثل في:

1- خدمات تصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات.

2- خدمات تصميم وتطوير وإنتاج وتوريد وتشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

3- خدمات المواقع والمنصات والمعاملات الإلكترونية بإستخدام شبكة الإنترنت.

4- خدمات تصميم وتطوير الإلكترونيات والأنظمة المدمجة، وإنتاج الإلكترونيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

5- خدمات رقمنة المحتوي التقليدي بإستخدام تكنولوجيا المعلومات.

6- خدمات مراكز الإتصال وإدارة الأعمال بإستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

7- خدمات الإستشارات والبحوث والتطوير وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

8- خدمات التدريب والتعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص مزاولة النشاط، تتمثل في:

1- السجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية للشركة، ومُثبت بهم مقر الشركة الرئيسي.

2- النظام الأساسي أو عقد التأسيس للشركة.

3- الهوية الشخصية للممثل القانوني للشركة أو المدير المُخول بالإدارة والتوقيع (بطاقة الرقم القومي – جواز السفر).

4- تقديم النموذج المُعد من هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، سواء تقديمه ورقياً أو إلكترونياً، ويتم تقديمه بموجب توكيل من الممثل القانوني للشركة للموكل، أو تفويض من الممثل القانوني للشركة لشخص آخر بالتعامل مع هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ومختوماً بختم الشركة وختم البنكي.

5- تقديم بيان بوصف النشاط، أي تقديم وصف واضح للتطبيق الإلكتروني أو الخدمة الرقمية التي سيتم تسجيلها والبيانات الفنية الأساسية.

6- إذا كان التطبيق يتعامل مع بيانات شخصية أو خدمات مالية (مدفوعات)، فيمكن طلب تقديم سياسات حماية البيانات أو شهادة الإمتثال ذات الصلة(مثل: إشعار حماية البيانات).

7- توقيع الممثل القانوني علي المستندات والخدمات، سواء كان التوقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني.

8- دفع الرسوم المطلوبة أو تقديم طلب إعفاء إن كان مؤهلاً لذلك.

9- يجب التأكد من أن الشركة مُسجلة بقاعدة البيانات لدي هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وفي بعض الحالات قد تتطلب الهيئة تقديم مستندات إضافية حسب نوع الخدمة الرقمية وحجم الشركة أو نوع البيانات التي تتعامل معها.

فرص النمو الرقمي في مصر ودعم الدولة المصرية.

تتبني مصر رؤية واضحة للتحول الرقمي، وتشجيع الإستثمار في مجال التقنية من خلال:

• إنشاء المناطق التكنولوجية في مختلف المحافظات(مثل: برج العرب وأسيوط وبني سويف لتوطين صناعة البرمجيات).

• إطلاق مبادرات لدعم التحول الرقمي وتنمية الكوادر البشرية (مثل: منصة مصر الرقمية – رواد تكنولوجيا المستقبل).

• دعم حاضنات الإبتكار والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة العاملة في مجال التكنولوجيا من خلال هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ITIDA.

• تقديم الحوافز الضريبية والجمركية للشركات العاملة في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.

• تقديم مبادرات التعاون الرقمي لجميع الشركات المصرية والعربية والأجنبية.

دور مكتب السعدني للمحاماة والإستشارات القانونية في تأسيس شركات التقنية في مصر.

يُعد مكتب السعدني للمحاماة والإستشارات القانونية من المكاتب الرائدة في مجال القانون التجاري والتقني، حيث يقوم بتقديم خدمات متكاملة تشمل:

- تأسيس شركات التقنية وفقاً للقانون المصري.

- تسجيل الملكية الفكرية للبرامج والعلامات التجارية.

- صياغة العقود التقنية وحماية البيانات.

- تمثيل الشركات أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ITIDA.

- تقديم الإستشارات القانونية لرواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا.

وفي الختام، فإنه في ظل التحول الرقمي السريع الذي تشهده مصر والمنطقة، لم يعد تأسيس شركة تقنية مجرد خطوة ريادية، بل أصبح قراراً إستراتيجياً يتطلب تأسيساً قانونياً مُحكماً يضمن استدامة المشروع وحمايته وفق متطلبات القوانين المنظمة، خاصة ما يتعلق بحماية البيانات، والملكية الفكرية، والتعاملات الإلكترونية.

ومن هنا، تُبرز أهمية الشراكة مع مستشار قانوني متخصص يمتلك الخبرة في المنظومة التشريعية لقطاع التكنولوجيا، ويكون علي عِلم ودراية بطبيعة النشاط الرقمي ومتطلباته التنظيمية.

إن مكتب السعدني للمحاماه والإستشارات القانونية يضع بين يديك خبرته القانونية المتكاملة في تأسيس شركات التقنية وتسجيل التطبيقات الإلكترونية وحماية حقوقك الرقمية، بما يضمن انطلاقة آمنة واستثماراً مستداماً في قطاع التقنية.

