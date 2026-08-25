Регулирование искусственного интеллекта и судебная практика

I Введение

Настоящее исследование представляет собой сравнительный анализ правового регулирования искусственного интеллекта («ИИ») с акцентом на судебную практику в трёх государствах постсоветского пространства — России, Беларуси и Казахстане.

Россия Беларусь Казахстан Рамочный закон о поддержке развития технологий ИИ принят в июле 2026 года; комплексное регулирование остаётся на уровне законопроекта. Первый прецедент судебной санкции за «ИИ-галлюцинации». Специального закона нет; регулирование опирается на отраслевые акты. Законопроект разрабатывается на базе Типового закона СНГ об ИИ. Единственная из трёх стран со специальным законом об ИИ, действующим с января 2026 года. ИИ-инструменты внедрены во все суды страны.

I I Сравнительная таблица: ключевые параметры регулирования

С Х О Д С Т В А Т Р Ё Х Ю Р И С Д И К Ц И Й

Общее ядро: пять принципов, единых для России, Беларуси и Казахстана