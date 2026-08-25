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25 August 2026

Регулирование искусственного интеллекта и судебная практика

KP
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KP Disputes is Kazakhstan’s first boutique law firm fully dedicated to resolving tax and customs disputes. We handle complex cases daily, staying on top of emerging court trends to secure a competitive edge for our clients. Our Partners actively manage high-stakes matters, supported by a dedicated legal team
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Настоящее исследование представляет собой...
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I Введение

Настоящее исследование представляет собой сравнительный анализ правового регулирования искусственного интеллекта («ИИ») с акцентом на судебную практику в трёх государствах постсоветского пространства — России, Беларуси и Казахстане.

Россия Беларусь Казахстан
Рамочный закон о поддержке развития технологий ИИ принят в июле 2026 года; комплексное регулирование остаётся на уровне законопроекта. Первый прецедент судебной санкции за «ИИ-галлюцинации». Специального закона нет; регулирование опирается на отраслевые акты. Законопроект разрабатывается на базе Типового закона СНГ об ИИ. Единственная из трёх стран со специальным законом об ИИ, действующим с января 2026 года. ИИ-инструменты внедрены во все суды страны.

I I Сравнительная таблица: ключевые параметры регулирования

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С Х О Д С Т В А Т Р Ё Х Ю Р И С Д И К Ц И Й

Общее ядро: пять принципов, единых для России, Беларуси и Казахстана

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Различается инструментарий и уровень формализации — не ценностная основа. Именно это общее ядро определяет ожидаемое направление развития регулирования в трёх юрисдикциях.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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