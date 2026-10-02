¿Más impuestos? Sector financiero cuestiona aumento del ICA

Una propuesta de reforma tributaria en Bogotá plantea aumentar la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el sector financiero de 14 a 21 por mil. Los gremios bancarios y fintech cuestionan el incremento, argumentando que podría trasladarse a los costos de productos financieros y afectar el acceso al crédito, mientras la Secretaría Distrital de Hacienda defiende el ajuste como una medida de capacidad contributiva.

Una propuesta de reforma tributaria en Bogotá ha abierto una discusión sobre cuánto debería pagar el sector financiero por concepto de ICA y quién podría terminar asumiendo ese mayor costo. El proyecto inicialmente planteó aumentar la tarifa de 14 a 21 por mil.

Los gremios del sector bancario y fintech han pedido mantener la tarifa actúal (14×1000). Su principal preocupación es que el aumento pueda trasladarse al costo de los productos financieros y, con ello, afectar el acceso al crédito para hogares, empresas y emprendimientos. También han advertido que una mayor carga tributaria podría restar atractivo a Bogotá para nuevas inversiones y llevar parte de las operaciones y del talento financiero y tecnológico hacia otras ciudades.

Frente a estas preocupaciones, la Secretaría Distrital de Hacienda sostiene que el ajuste responde a criterios de capacidad contributiva y que, incluso con la nueva tarifa, la tributación efectiva del sector financiero seguiría por debajo del promedio de las actividades económicas de Bogotá.

La reforma ya fue aprobada en primer debate y continúa su trámite ante el Concejo de Bogotá, por lo que la discusión sobre el impacto de la medida sigue abierta. Seguiremos monitoreando el desarrollo de esta noticia.

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