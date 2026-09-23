ARTICLE
23 September 2026

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el alcance de la regularización del régimen FEAC y limita la eliminación automática del diferimiento de las plusvalías latentes

Gómez-Acebo & Pombo

Contributor

Gómez-Acebo & Pombo logo
Explore Firm Details
El Tribunal Supremo de España ha emitido una sentencia crucial sobre la interpretación de la cláusula antiabuso en el Impuesto sobre Sociedades, estableciendo límites claros a las regularizaciones fiscales.
Spain Tax
Saturnina Moreno and Luis Cuesta

El Tribunal Supremo establece que la cláusula antiabuso del artículo 96.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades debe interpretarse conforme al principio de proporcionalidad. Confirmada la existencia de ventajas fiscales abusivas, la regularización debe dirigirse a la eliminación de tales ventajas, que deben estar identificadas en la liquidación. La regularización sólo podrá afectar al diferimiento de las plusvalías latentes cuando la Administración acredite, mediante una motivación reforzada, que éste es el principal objetivo perseguido con la operación.

Descargar documento en pdf

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Saturnina Moreno
Saturnina Moreno
Person photo placeholder
Luis Cuesta
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More