Régimen De Sustancia Económica Para Grupos Multinacionales

Panamá aprobó la Ley 526 de 2026, que introduce requisitos de sustancia económica para entidades panameñas integrantes de grupos multinacionales que obtengan rentas pasivas de fuente extranjera. La norma, vigente a partir del período fiscal 2027, no aplica de manera general a todas las sociedades o fundaciones panameñas, sino únicamente a aquellas que cumplan los supuestos específicos previstos en la ley.

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Ámbito de aplicación y principales efectos de la Ley 526 de 28 de mayo de 2026

Panamá aprobó la Ley 526 de 2026, que introduce requisitos de sustancia económica para entidades panameñas integrantes de grupos multinacionales que obtengan rentas pasivas de fuente extranjera. La norma, vigente a partir del período fiscal 2027, no aplica de manera general a todas las sociedades o fundaciones panameñas, sino únicamente a aquellas que cumplan los supuestos específicos previstos en la ley.

Introducción

La República de Panamá aprobó la Ley No. 526 de 28 de mayo de 2026, mediante la cual se introducen nuevas reglas de sustancia económica aplicables a determinadas entidades panameñas que formen parte de grupos multinacionales y que obtengan rentas pasivas de fuente extranjera. La normativa, que entrará en vigencia a partir del período fiscal 2027, representa un desarrollo relevante dentro del marco tributario panameño, particularmente para estructuras corporativas y patrimoniales con componentes transfronterizos.

Aunque Panamá mantiene como principio rector de su sistema fiscal el criterio de territorialidad conforme al cual las rentas de fuente extranjera no se encuentran sujetas al impuesto sobre la renta en Panamá, la nueva ley introduce una condición específica para ciertos contribuyentes: cuando una entidad panameña forme parte de lo que se denomina un grupo multinacional y reciba rentas pasivas de fuente extranjera, deberá acreditar sustancia económica real en el país para preservar el tratamiento fiscal aplicable a dichas rentas.

Un régimen de aplicación limitada, no general

Uno de los aspectos más importantes de la Ley 526 es que su ámbito de aplicación no es universal. La norma no alcanza automáticamente a todas las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, fundaciones de interés privado u otras entidades constituidas en Panamá. Su aplicación se limita a entidades que cumplan simultáneamente con tres condiciones: que hayan sido constituidas o estén domiciliadas en Panamá, que formen parte de un grupo multinacional y que obtengan rentas pasivas de fuente extranjera.

En ese sentido, una sociedad o fundación panameña que opere de manera independiente, sin estar vinculada por propiedad o control común con entidades residentes fiscales en otras jurisdicciones, no queda comprendida dentro del régimen, aun cuando reciba ingresos o mantenga activos en el extranjero. Este punto es particularmente relevante para estructuras patrimoniales privadas, vehículos de tenencia de activos o fundaciones panameñas que no formen parte de un grupo multinacional en los términos de la ley.

La ley define grupo multinacional como un grupo de dos o más entidades, vinculadas por propiedad o control, residentes fiscales en diferentes jurisdicciones, incluyendo su casa matriz, sus subsidiarias y sus establecimientos permanentes. Además, se considera relevante si la entidad está incluida en los estados financieros consolidados del grupo o si, aun estando excluida, debió haber sido incluida en ellos.

Esta precisión resulta clave, pues el hecho de que una entidad panameña posea activos extranjeros, sociedades extranjeras, cuentas bancarias o inversiones internacionales no implica, por sí solo, que forme parte de un grupo multinacional. La condición determinante es la existencia de una vinculación por propiedad o control entre entidades con residencia fiscal en distintas (dos o más) jurisdicciones.

Rentas pasivas de fuente extranjera comprendidas

La Ley 526 se enfoca en rentas pasivas de fuente extranjera. De acuerdo con el régimen descrito, se consideran dentro de esta categoría los dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, rentas inmobiliarias y otras rentas de capital mobiliario de fuente extranjera.

Por tanto, el régimen está dirigido principalmente a entidades panameñas utilizadas dentro de estructuras internacionales para la tenencia, administración o control de activos generadores de ingresos pasivos fuera de Panamá. No se trata de un régimen general sobre toda renta extranjera, sino de una normativa específica para determinadas rentas pasivas obtenidas por entidades que, además, formen parte de grupos multinacionales.

La residencia fiscal panameña no deriva automáticamente de la constitución

Otro elemento que debe resaltarse es que la constitución de una entidad en Panamá no implica, por sí sola, que dicha entidad sea residente fiscal panameña. Las sociedades y fundaciones panameñas no son consideradas automáticamente residentes fiscales en Panamá únicamente por haber sido constituidas en el país; para ello, deben haber obtenido un Certificado de Residencia Fiscal emitido por la Dirección General de Ingresos de Panamá, tras cumplir con los requisitos aplicables.

Esta distinción tiene especial importancia en estructuras internacionales, pues la determinación de si existe o no un grupo multinacional depende, entre otros factores, de la residencia fiscal de las entidades involucradas en distintas jurisdicciones.

Nuestra opinión y criterio en base a éste punto se basa en la normativa y legislación aplicable a la fecha de la presente publicación y por lo tanto, previo a la emisión de la reglamentación oficial que el Gobierno de la República de Panamá vaya a hacer.

Sustancia económica: presencia real, decisiones y recursos en Panamá

Para las entidades comprendidas dentro del régimen, la acreditación de sustancia económica se convierte en el elemento central de cumplimiento. La ley exige que la entidad disponga de recursos humanos adecuados, debidamente calificados y remunerados, dedicados a las actividades principales relacionadas con la generación, administración, dirección o control de los activos que producen rentas de fuente extranjera.

Asimismo, la entidad debe contar con instalaciones adecuadas en Panamá para el desarrollo de dichas actividades, adoptar desde el territorio panameño las decisiones estratégicas necesarias para sus operaciones y soportar los riesgos correspondientes en Panamá. Además, debe incurrir en costos y gastos operativos dentro del territorio panameño, adicionales a los vinculados con personal e instalaciones, en proporción a las actividades desarrolladas.

En otras palabras, el régimen exige que la entidad panameña no sea una mera estructura formal o pasiva desde el punto de vista operativo. La sustancia económica debe reflejar una presencia funcional real en Panamá, con medios, dirección y toma de decisiones alineados con los activos y rentas que pretende mantener bajo el tratamiento fiscal correspondiente.

Tercerización permitida, pero bajo control efectivo

La Ley 526 permite que ciertas actividades principales sean tercerizadas a proveedores en Panamá, siempre que dichas actividades se ejecuten efectivamente dentro del territorio nacional y bajo la supervisión y control directo de la entidad contratante, sin que exista una superposición de horas hombre por cada entidad individual.

Este punto ofrece flexibilidad práctica para grupos multinacionales que deseen cumplir con el régimen sin necesariamente internalizar todas las funciones operativas. Sin embargo, la responsabilidad última no se transfiere al proveedor externo: la entidad panameña debe conservar control, supervisión y responsabilidad sobre las actividades tercerizadas.

Entidades excluidas del régimen

La ley también establece exclusiones expresas. Entre las entidades que quedan fuera del régimen, sujetas a las condiciones previstas en la propia norma, se encuentran las entidades bancarias y financieras reguladas, aseguradoras y reaseguradoras, intermediarios del mercado de valores, administradores de fondos de inversión y pensiones, así como entidades dedicadas a la explotación comercial de naves o buques de registro panameño, incluyendo armadores, operadores y administradores de naves.

Estas exclusiones reflejan que ciertos sectores regulados o con marcos especiales de supervisión no quedan sometidos al régimen general de sustancia económica previsto para entidades integrantes de grupos multinacionales que reciben rentas pasivas de fuente extranjera.

Consecuencias del incumplimiento

Cuando una entidad panameña sujeta al régimen no logra acreditar sustancia económica, será clasificada como “entidad no calificada”. En tal supuesto, sus rentas pasivas de fuente extranjera quedarán sujetas a una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable correspondiente al período fiscal aplicable.

Adicionalmente, el incumplimiento puede generar multas, recargos e intereses conforme al Código Fiscal de Panamá. La consecuencia económica, por tanto, no se limita al impuesto del 15%, sino que puede incluir otras cargas accesorias derivadas del incumplimiento tributario.

Cláusula antiabuso y estructuras artificiales

La Ley 526 también incorpora una cláusula antiabuso que faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a desconocer estructuras o mecanismos cuyo propósito principal sea obtener ventajas tributarias incompatibles con el objeto de la ley.

Esta disposición resulta particularmente relevante en el contexto de estructuras internacionales con sociedades o fundaciones panameñas, pues permite a la autoridad fiscal mirar más allá de la forma jurídica y analizar si la estructura responde a una realidad económica sustantiva o si, por el contrario, constituye un mecanismo puramente formal diseñado para acceder indebidamente a beneficios fiscales.

Nueva obligación de declaración anual

Además de cumplir con los requisitos de sustancia económica, las entidades panameñas integrantes de grupos multinacionales que obtengan rentas de fuente panameña y rentas pasivas de fuente extranjera, así como aquellas que obtengan única y exclusivamente rentas pasivas de fuente extranjera, deberán presentar anualmente la declaración jurada de impuesto sobre la renta dentro de los plazos establecidos por la ley.

La presentación de dicha declaración anual será necesaria para acreditar el cumplimiento de las condiciones de sustancia económica. Esta obligación introduce una carga formal adicional para las entidades comprendidas dentro del régimen, aun cuando sus ingresos provengan únicamente de rentas pasivas de fuente extranjera.

Entrada en vigencia y reglamentación

La Ley 526 entrará en vigencia a partir del período fiscal 2027. Asimismo, el Órgano Ejecutivo cuenta con un plazo máximo de 90 días calendario, contados desde la promulgación de la ley, para emitir la reglamentación correspondiente. La ley fue promulgada el 28 de mayo de 2026 y a la fecha del presente artículo, dicha reglamentación no ha sido emitida aun.

La reglamentación será particularmente importante para precisar aspectos operativos del régimen, incluyendo la forma de acreditar sustancia económica, los parámetros de suficiencia aplicables a recursos humanos, instalaciones, costos y gastos, así como los mecanismos de fiscalización y documentación que deberán observar las entidades sujetas al régimen.

Comentario final

La Ley 526 de 2026 marca un paso relevante en la evolución del sistema fiscal panameño frente a estándares internacionales de transparencia, sustancia y coherencia tributaria. No obstante, su alcance debe interpretarse con precisión: no se trata de una ley aplicable a toda entidad panameña con activos o rentas extranjeras, sino de un régimen específico para entidades panameñas integrantes de grupos multinacionales que obtienen rentas pasivas de fuente extranjera.

Para los grupos internacionales con presencia en Panamá, la nueva normativa exige una revisión cuidadosa de sus estructuras, funciones, toma de decisiones, documentación y nivel real de actividad en el país. Para estructuras patrimoniales privadas o entidades panameñas independientes, el análisis inicial deberá concentrarse en determinar si existe o no un grupo multinacional bajo los criterios de la ley, antes de evaluar cualquier obligación sustantiva o formal bajo el nuevo régimen. En definitiva, la Ley 526 no elimina el principio de territorialidad panameño, pero sí condiciona su aplicación, en determinados supuestos, a la existencia de sustancia económica real. Su correcta interpretación será esencial para evitar conclusiones excesivamente amplias y para distinguir entre estructuras verdaderamente sujetas al nuevo régimen y aquellas que permanecen fuera de su ámbito de aplicación.

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