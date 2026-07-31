ベトナム、移転価格税制を厳格化：政令第255/2026/ND-CP号について外国人投資家および多国籍企業が知っておくべきこと

ベトナムで事業を展開する多国籍企業は、2026年7月1日に施行される政令第255/2026/ND-CP号による移転価格税制の大幅な強化に備える必要があります。関連

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ベトナムで事業を展開する国際企業は、同国における最近の最も重要な税務上の動向の１つに細心の注意を払う必要があります。

2026年7月1日、政府は「関連者間取引の税務管理に関する政令第255/2026/ND-CP号（以下『政令255号』）」を公布しました。本政令は、2026事業年度の法人所得税（CIT）から適用されます。

新たな政令は、関連者の定義を拡大し、文書化の要件を強化するとともに、ベトナムの税制をOECDおよびBEPSの国際基準により近づけることで、同国の移転価格税制を大幅に強化するものです。

多国籍企業（MNEs）、外資系企業、およびそのアドバイザーにとって、今こそ既存の移転価格方針を見直し、すべての関連者間取引が適切に文書化されていることを確認する好機と言えます。

移転価格とは何か？

新しい規則を確認する前に、移転価格の本来の意味を理解することが重要です。

移転価格とは、同一の企業グループに属する会社間の取引に適用される価格を指します。

例：

ドイツの親会社がベトナムの子会社に機械を販売する場合。

シンガポールの地域統括会社がベトナムの関連会社に経営指導料（マネジメントフィー）を請求する場合。

親会社がグループ内の他社にソフトウェアや商標をライセンス供与する場合。

あるグループ会社が他のグループ会社に貸付を行う場合。

これらの会社は関連関係にあるため、一般的に相互の取引価格を自由に決定することができます。

しかし、これらの価格は、どこで利益が計上され、どこで税金が支払われるかに直接影響を及ぼします。そのため、世界中の税務当局が移転価格設定を厳格に調査しています。

国際基準は「独立企業間原則（Arm’s Length Principle）」であり、これは次のようなシンプルな意味を持ちます：

関連会社は、独立した企業同士が同様の状況下で合意したであろう商業的条件と同一の条件で互いに取引を行わなければならない。

関連者間取引とは何か？

もうひとつの重要な概念は、「関連者間取引（RPT: Related Party Transaction）」です。

関連者間取引とは、特別な関係を有する企業または個人の間で行われるあらゆる商取引を指します。

一般的な関連者には以下が含まれます：

親会社

子会社

兄弟会社

共通の所有権下にある企業

合弁事業（JV）のパートナー

主要株主

その他、ベトナム法における法的基準を満たす企業

関連者間取引自体は完全に適法であり、多国籍グループの通常の事業運営の一部をなすものです。

重要な要件は、これらの取引が真の商業的条件を反映しており、適切な文書によって裏付けられていることです。

政令第255/2026/ND-CP号における主な変更点

政令255号では、企業が理解しておくべきいくつかの重要な変更が導入されています。

1. 関連者（関連会社）の定義の拡大

新政令では、企業が関連者とみなされる状況が拡大されました。

課税期間中、以下の取引がある場合、企業は関連関係を成立させたとみなされる可能性があります：

所有者の拠出資本の25%以上に相当する出資の譲渡または受領に関する取引。

本政令で定める基準を満たす、資産の借入れ、貸付け、資産の借用または貸与に関する取引。

その結果、従来の枠組みに比べ、より多くの取引がベトナムの移転価格税制の対象となる可能性があります。

2. グループ内金融取引に対する監視の強化

実務上の最も大きな変更点のひとつは、金融取引に関するものです。

ベトナム税務当局は、以下の取引に対してより注視することが予想されます：

グループ内貸付

株主ローン

保証

資金調達アレンジメント

関連会社間で提供されるその他の財務支援

したがって、企業は、金利、返済条件、商業的合理性、および経済的実態が十分に文書化され、信頼できる独立企業間価格の証拠によって裏付けられていることを確認する必要があります。

3. 税務調査期間の延長

政令255号に基づき、移転価格に関する税務調査の期間は最長40日まで延長される可能がなりました。

これにより、税務当局は文書を精査し、複雑な移転価格構造を分析するための追加的な時間を得ることになります。

そのため、企業は税務調査が開始される前に、すべての文書が完備され、迅速に提示できるようにしておく必要があります。

4. 国別報告事項（CbCR）

ベトナムは、国別報告書（CbCレポート）について、国際的に認められたOECD BEPSの基準である「グループ連結売上高7億5,000万ユーロ」の基準を採用しました。

この基準を超えるグループは、すべての届出、提出、および報告義務が適切に調整されていることを確保しなければなりません。

5. 文書化要件の強化

新政令は、包括的な移転価格文書を作成・保管する納税者の責任を強化しています。

これには以下が含まれます：

関連者関係の開示

関連者間取引の申告

ローカルファイル

マスターファイル

国別報告書（該当する場合）

適切な文書化は、多くの場合、税務調査における最も強力な防御策となります。

外国人投資家にとっての意味

外資系企業および多国籍グループは、政令255号を単なるコンプライアンス（法令遵守）手続きの追加と捉えるべきではありません。

むしろ、これは既存の移転価格設定を見直し、税務上の紛争に発展する前に潜在的なリスクを特定するための機会として捉えるべきです。

特に、企業は以下の事項を検討することが推奨されます：

すべてのグループ内金融取引の見直し

移転価格ポリシーの更新

企業間契約が実際のビジネス慣行を反映していることの確認

ローカルファイルおよびマスターファイルのレビュー

国別報告義務の遵守状況の確認

ベンチマーク調査の更新

価格分析で選択された比較対象企業が、改定された規則の下でも適切であることの確認

外部の比較対象データに依存している企業は、政令によって導入された新しいヒエラルキー（優先順位）に基づき、なぜその比較対象が最も信頼できるのかを説明する準備も整えておく必要があります。

結びとして

政令第255/2026/ND-CP号は、税制の近代化と国際基準への合致を目指すベトナムの継続的な取り組みにおける、もうひとつの重要なマイルストーンを表しています。

ベトナムが引き続き増加する外国直接投資（FDI）を誘致する中で、移転価格コンプライアンスは依然として税務当局の重点分野であり続けるでしょう。

早期に移転価格ポリシーを見直し、確固たる文書化を維持し、すべての関連者間取引が真の商業的条件を反映していることを保証する企業は、将来の税務監査や調査において優位な立場に立つことができます。

今日の積極的なコンプライアンスへの対応は、将来的な時間、コスト、および不確実性の大幅な削減につながる見込みです。

政令第255/2026/ND-CP号、移転価格、関連者間取引、またはベトナム税法全般に関する詳細情報につきましては、ご遠慮なく執筆者であるDr. オリバー・マスマン（Dr. Oliver Massmann：omassmann@duanemorris.com）までお問い合わせください。Dr. オリバー・マスマンは、Duane Morris Vietnam LLCのゼネラルディレクターです。

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.

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