Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – Vietnam verschärft seine Verrechnungspreisregeln: Was jeder ausländische Investor und jedes multinationale Unternehmen über Dekret Nr. 255/2026/ND-CP wissen sollte

Vietnam hat mit Dekret Nr. 255/2026/ND-CP sein Verrechnungspreissystem grundlegend modernisiert und an internationale OECD- und BEPS-Standards angepasst. Die neuen Regelungen erweitern die Definition verbundener Parteien, verschärfen Dokumentationspflichten und verstärken die Prüfung konzerninterner Finanzierungstransaktionen.

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Internationale Unternehmen, die in Vietnam tätig sind, sollten einem der wichtigsten jüngsten steuerlichen Entwicklungen besondere Aufmerksamkeit schenken.

Am 1. Juli 2026 hat die Regierung das Dekret Nr. 255/2026/ND-CP über die Steuerverwaltung bei verbundenen Transaktionen („Dekret 255“) erlassen, das ab dem Körperschaftsteuerjahr 2026 Anwendung findet.

Das neue Dekret stärkt das vietnamesische Verrechnungspreissystem erheblich, indem es die Definition von verbundenen Beziehungen erweitert, die Dokumentationspflichten verschärft und Vietnam noch enger an die internationalen OECD- und BEPS-Standards anbindet.

Für multinationale Unternehmen („MNEs“), auslandsinvestierte Gesellschaften und deren Berater ist jetzt der richtige Zeitpunkt, bestehende Verrechnungspreisrichtlinien zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle Transaktionen mit verbundenen Parteien ordnungsgemäß dokumentiert sind.

Was ist Verrechnungspreisgestaltung?

Bevor man die neuen Regeln betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, was Verrechnungspreisgestaltung bedeutet.

Verrechnungspreise sind die Preise, die für Transaktionen zwischen Unternehmen innerhalb derselben Unternehmensgruppe berechnet werden.

Beispiele:

1. Eine deutsche Muttergesellschaft verkauft Maschinen an ihre vietnamesische Tochtergesellschaft.

2. Eine regionale Zentrale in Singapur berechnet Managementgebühren an ihre vietnamesische Niederlassung.

3. Eine Muttergesellschaft lizenziert Software oder Markenrechte an ein anderes Unternehmen innerhalb der Gruppe.

4. Ein Konzernunternehmen gewährt einem anderen Konzernunternehmen ein Darlehen.

Da diese Unternehmen miteinander verbunden sind, können sie grundsätzlich frei entscheiden, welche Preise sie einander berechnen.

Diese Preise beeinflussen jedoch direkt, wo Gewinne erzielt und wo Steuern gezahlt werden. Aus diesem Grund prüfen Steuerbehörden weltweit Verrechnungspreisgestaltungen sehr genau.

Der internationale Standard ist das Fremdvergleichsprinzip, das besagt: Verbundene Unternehmen müssen miteinander zu denselben Bedingungen handeln, wie sie unabhängige Unternehmen unter vergleichbaren Umständen vereinbart hätten.

Was sind Transaktionen mit verbundenen Parteien?

Ein weiterer wichtiger Begriff ist die Transaktion mit verbundenen Parteien („RPT“).

Eine Transaktion mit verbundenen Parteien ist jede geschäftliche Transaktion zwischen Unternehmen oder Personen, die eine besondere Beziehung zueinander haben.

Typische verbundene Parteien sind:

1. Muttergesellschaften;

2. Tochtergesellschaften;

3. Schwestergesellschaften;

4. Unternehmen unter gemeinsamer Eigentümerschaft;

5. Joint-Venture-Partner;

6. bedeutende Anteilseigner; und

7. andere Unternehmen, die die gesetzlichen Kriterien nach vietnamesischem Recht erfüllen.

Transaktionen mit verbundenen Parteien sind vollkommen legitim und Teil des normalen Geschäftsbetriebs multinationaler Konzerne.

Die zentrale Anforderung ist, dass diese Transaktionen echte wirtschaftliche Bedingungen widerspiegeln und durch geeignete Dokumentation belegt werden.

Was hat sich unter Dekret Nr. 255/2026/ND-CP geändert?

Das Dekret 255 führt mehrere wichtige Änderungen ein, die Unternehmen verstehen sollten.

1. Erweiterte Definition verbundener Parteien

Das neue Dekret erweitert die Umstände, unter denen Unternehmen als verbundene Parteien gelten können. Ein Unternehmen kann nun eine verbundene Beziehung begründen, wenn während eines Steuerzeitraums Transaktionen stattfinden, die Folgendes betreffen:

1. Übertragungen oder Erhalt von Kapitalbeiträgen, die mindestens 25 % des eingebrachten Kapitals des Eigentümers darstellen; oder

2. Kreditaufnahme, Kreditvergabe, Überlassung oder Entleihung von Vermögenswerten, die die im Dekret festgelegten Kriterien erfüllen.

Dadurch können nun mehr Transaktionen unter die vietnamesischen Verrechnungspreisregeln fallen als im bisherigen Rahmen.

2. Stärkerer Fokus auf konzerninterne Finanzierung

Eine der bedeutendsten praktischen Änderungen betrifft Finanzierungstransaktionen. Die vietnamesischen Steuerbehörden werden künftig wesentlich genauer prüfen:

1. konzerninterne Darlehen;

2. Gesellschafterdarlehen;

3. Garantien;

4. Finanzierungsvereinbarungen; und

5. sonstige finanzielle Unterstützungen zwischen verbundenen Unternehmen.

Unternehmen sollten daher sicherstellen, dass Zinssätze, Rückzahlungsbedingungen, wirtschaftliche Begründung und Substanz vollständig dokumentiert und durch verlässliche Fremdvergleichsnachweise gestützt sind.

3. Längere Steuerprüfungen

Nach Dekret 255 können Verrechnungspreisprüfungen nun auf bis zu 40 Tage verlängert werden. Dies gibt den Steuerbehörden zusätzliche Zeit, Dokumentationen zu prüfen und komplexe Verrechnungspreisstrukturen zu analysieren. Unternehmen sollten daher sicherstellen, dass alle Unterlagen vollständig und vor Beginn einer Steuerprüfung verfügbar sind.

4. Country-by-Country Reporting

Vietnam hat die international anerkannten OECD-BEPS-Schwellenwerte übernommen: 750 Mio. EUR konsolidierter Gruppenumsatz für das Country-by-Country („CbC“) Reporting. Gruppen, die diesen Schwellenwert überschreiten, müssen sicherstellen, dass alle Melde-, Einreichungs- und Berichtspflichten ordnungsgemäß koordiniert werden.

5. Erweiterte Dokumentationspflichten

Das neue Dekret verstärkt die Verantwortung der Steuerpflichtigen, umfassende Verrechnungspreisdokumentationen zu erstellen und zu pflegen. Dies umfasst:

1. Offenlegung verbundener Beziehungen;

2. Erklärungen zu Transaktionen mit verbundenen Parteien;

3. das Local File;

4. das Master File; und

5. den Country-by-Country Report, soweit anwendbar.

Eine ordnungsgemäße Dokumentation ist oft die stärkste Verteidigung während einer Steuerprüfung.

Was bedeutet das für ausländische Investoren?

Auslandsinvestierte Unternehmen und multinationale Gruppen sollten Dekret 255 nicht lediglich als weitere Compliance-Pflicht betrachten. Vielmehr sollte es als Gelegenheit dienen, bestehende Verrechnungspreisgestaltungen zu überprüfen und potenzielle Risiken zu identifizieren, bevor daraus Steuerstreitigkeiten entstehen.

Insbesondere sollten Unternehmen:

1. alle konzerninternen Finanzierungsvereinbarungen überprüfen;

2. Verrechnungspreisrichtlinien aktualisieren;

3. sicherstellen, dass Intercompany-Vereinbarungen die tatsächlichen Geschäftspraktiken widerspiegeln;

4. Local Files und Master Files überprüfen;

5. die Einhaltung der Country-by-Country Reporting-Pflichten bestätigen;

6. Benchmarking-Studien aktualisieren; und

7. sicherstellen, dass die für Preisanalysen ausgewählten Vergleichsunternehmen unter den neuen Regeln weiterhin geeignet sind.

Unternehmen, die auf externe Vergleichsunternehmen zurückgreifen, sollten zudem darauf vorbereitet sein zu erklären, warum diese unter der neuen Hierarchie des Dekrets die verlässlichsten sind.

Schlussgedanken

Dekret Nr. 255/2026/ND-CP stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in den kontinuierlichen Bemühungen Vietnams dar, sein Steuersystem zu modernisieren und an internationale Standards anzupassen.

Da Vietnam weiterhin steigende ausländische Direktinvestitionen anzieht, wird die Einhaltung der Verrechnungspreisregeln ein zentraler Schwerpunkt der Steuerbehörden bleiben.

Unternehmen, die ihre Verrechnungspreisrichtlinien frühzeitig überprüfen, robuste Dokumentationen pflegen und sicherstellen, dass alle Transaktionen mit verbundenen Parteien echte wirtschaftliche Bedingungen widerspiegeln, sind bei künftigen Steuerprüfungen und Inspektionen deutlich besser aufgestellt.

Proaktive Compliance heute wird voraussichtlich erhebliche Zeit, Kosten und Unsicherheit morgen einsparen.

Für weitere Informationen zu Dekret Nr. 255/2026/ND-CP, Verrechnungspreisen, Transaktionen mit verbundenen Parteien oder zum vietnamesischen Steuerrecht allgemein wenden Sie sich bitte an den Autor Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.