Налогообложение Электронных Услуг На Филиппинах

В соответствии с Законом Республики № 12023, известным как «Закон о НДС на цифровые услуги» (VAT on Digital Services Act), электронные...

Article Insights

Krisanto Karlo Nicolas’s articles from GRATA International are most popular: in Asia

in Asia

in Asia

in Asia

in Asia GRATA International are most popular: within Transport, Consumer Protection and Real Estate and Construction topic(s)

1) Что считается услугами в электронной форме для целей налогообложения? Установлен ли перечень таких услуг?

В соответствии с Законом Республики № 12023, известным как «Закон о НДС на цифровые услуги» (VAT on Digital Services Act), электронные или цифровые услуги представляют собой услуги, предоставляемые через интернет или иные электронные сети с использованием информационных технологий, при которых оказание услуги носит по существу автоматизированный характер. Термин включает, помимо прочего, поисковые системы, онлайн-маркетплейсы или электронные торговые площадки, облачные сервисы, онлайн-медиа и рекламу, онлайн-платформы и цифровые товары.

Цифровые услуги также включают облачные и IT-услуги, платформы электронной коммерции и платежные системы, услуги цифрового маркетинга и аналитики, инструменты коммуникации и совместной работы, платформы электронного обучения, услуги искусственного интеллекта и анализа данных, услуги кибербезопасности, техническое сопровождение систем, онлайн-консультации через цифровые платформы, а также интерактивные медиа, такие как онлайн-игры и AR/VR-опыт.

Вместе с тем действующие разъяснения Бюро внутренних доходов (Bureau of Internal Revenue) уточняют, что не все онлайн-услуги подлежат налогообложению, поскольку отдельные категории остаются освобожденными от НДС в соответствии с действующим законодательством. К таким освобожденным услугам относятся образовательные услуги, оказываемые аккредитованными учреждениями, а также определенные финансовые услуги, освобожденные от НДС.

2) Обязана ли иностранная компания, оказывающая услуги в электронной форме, регистрироваться для целей уплаты НДС (VAT)?

Да. Иностранные компании, предоставляющие услуги в электронной форме на территории Филиппин, рассматриваются как нерезидентные поставщики цифровых услуг (Digital Service Providers, DSPs) и обязаны зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС, если их валовой объем продаж превышает 3 миллиона филиппинских песо (₱3,000,000) за последние двенадцать (12) месяцев либо ожидается, что он превысит указанный порог в течение следующих двенадцати (12) месяцев.

В рамках B2C (business-to-consumer) операций, когда услуги предоставляются непосредственно физическим лицам, не зарегистрированным как плательщики НДС в Филиппинах, нерезидентный DSP обязан зарегистрироваться в Бюро внутренних доходов (Bureau of Internal Revenue), начислять НДС по ставке 12% и перечислять его непосредственно в бюджет.

В рамках B2B (business-to-business) операций, когда получателем услуг является зарегистрированное в качестве плательщика НДС юридическое лицо, обязанность по исчислению и уплате НДС, как правило, возлагается на местного налогоплательщика в соответствии с применимыми правилами (включая механизмы удержания налога или обратного начисления).

Нормативные акты Бюро внутренних доходов подтверждают данные требования и распространяют их также на иностранных DSP, не имеющих физического присутствия на территории Филиппин, обязывая их соблюдать правила регистрации и отчетности по НДС.

3) Как определяется место оказания услуг в электронной форме?

Место оказания электронных или цифровых услуг определяется исходя из места потребления или использования услуги, а не места нахождения поставщика.

Цифровая услуга считается выполненной, оказанной, предоставленной или поставленной на территории Филиппин, если она получена, использована или потреблена заказчиком в пределах страны в ходе коммерческой деятельности, независимо от того, является ли поставщик резидентом или нерезидентом. Закон также использует такие критерии, как адрес выставления счета клиента, IP-адрес, страна SIM-карты или платежная информация для определения места потребления.

Это означает, что даже если иностранный поставщик цифровых услуг не имеет физического присутствия на территории Филиппин, такие услуги все равно подлежат обложению филиппинским НДС, если они фактически используются клиентом в Филиппинах.

4) Какие ставки НДС применяются к услугам в электронной форме?

Электронные или цифровые услуги, потребляемые на территории Филиппин, подлежат обложению стандартной ставкой налога на добавленную стоимость (Value-Added Tax, VAT) в размере 12%. Указанная ставка применяется независимо от того, является ли поставщик резидентным или нерезидентным поставщиком цифровых услуг (Digital Service Provider, DSP), при условии, что услуги используются или потребляются на территории Филиппин и не подпадают под предусмотренные законом налоговые освобождения по НДС.

Не все электронные услуги подлежат налогообложению. Освобождению от НДС подлежат образовательные услуги и онлайн-курсы, предоставляемые аккредитованными образовательными учреждениями, услуги по онлайн-подписке, предоставляемые признанным образовательным учреждениям, а также услуги, оказываемые банками и небанковскими финансовыми посредниками через цифровые платформы, в соответствии с действующими положениями об освобождении от НДС.

5) Существуют ли пороговые значения (thresholds) для обязательной постановки на налоговый учет?

Установлен порог валового объема продаж в размере трех миллионов песо (Php 3,000,000) для обязательной регистрации в качестве плательщика НДС.

Лицо (включая нерезидентного поставщика цифровых услуг) обязано зарегистрироваться в качестве плательщика НДС, если его валовой объем продаж налогооблагаемых товаров или услуг на территории Филиппин превышает Php 3,000,000 за последние 12 месяцев либо имеются разумные основания полагать, что такой объем превысит Php 3,000,000 в течение следующих 12 месяцев.

После достижения либо ожидаемого достижения указанного порогового значения регистрация в качестве плательщика НДС становится обязательной, а налогоплательщик обязан соблюдать требования по подаче отчетности и уплате НДС в отношении цифровых услуг, потребляемых на территории Филиппин.

6) Какие обязанности по отчетности и подаче налоговых деклараций возникают у поставщиков электронных услуг?

Поставщики электронных или цифровых услуг обязаны соблюдать требования по регистрации в качестве плательщиков НДС, а также требования по отчетности и подаче налоговых деклараций после достижения установленного порога регистрации либо при наличии иных оснований для обязательной регистрации.

В общем порядке зарегистрированные поставщики цифровых услуг обязаны подавать декларации по НДС, отражать налогооблагаемые цифровые услуги, оказанные клиентам на территории Филиппин, и перечислять соответствующий НДС по ставке 12% в Бюро внутренних доходов (Bureau of Internal Revenue) в установленные сроки.

Нерезидентные поставщики также обязаны пройти регистрацию и могут использовать упрощенную или автоматизированную систему для выполнения требований. Для целей исполнения налоговых обязательств допускается использование портала VAT on Digital Services (VDS), посредством которого осуществляется ввод данных, подача соответствующих налоговых деклараций и форм, а также уплата начисленного налога.

7) Как облагаются налогом услуги, предоставляемые через маркетплейсы и платформы?

Услуги, предоставляемые через онлайн-маркетплейсы и цифровые платформы, как правило, облагаются НДС по ставке 12%, если они потребляются на территории Филиппин.

В случае, если платформа или маркетплейс содействует продаже цифровых услуг или товаров, налоговый режим зависит от роли платформы. Если платформа рассматривается как поставщик либо действует в качестве принципала по сделке, она обязана зарегистрироваться в качестве поставщика цифровых услуг (Digital Service Provider) и собирать, а также перечислять НДС. Если платформа действует исключительно как посредник, налоговые обязательства могут возникать как у самой платформы, так и у фактического поставщика услуг в зависимости от распределения их ролей.

Во всех случаях НДС в конечном итоге применяется к цифровой услуге в момент её использования или потребления клиентом, находящимся на территории Филиппин.

8) Какие риски и штрафы возникают при несоблюдении налоговых требований?

Несоблюдение обязательств по уплате НДС в отношении цифровых услуг может повлечь начисление надбавок, процентов на неуплаченные суммы налога, а также компромиссных штрафов за несвоевременную или неправильную уплату.

Иностранные либо нерезидентные поставщики цифровых услуг (Digital Service Providers), которые не зарегистрировались или не перечислили НДС, могут быть дополнительно привлечены к уплате неуплаченных налогов, а также соответствующих штрафов и процентов. Продолжительное несоблюдение требований может привести к мерам принудительного взыскания со стороны Бюро внутренних доходов (Bureau of Internal Revenue), включая приостановление деятельности на территории Филиппин в соответствии с имплементационными правилами, а также блокировку цифровых услуг, предоставляемых или оказываемых на территории Филиппин, при координации с Министерством информационных и коммуникационных технологий и Национальной комиссией по телекоммуникациям.

Кроме того, несвоевременная подача отчетности или уплата налога влечет применение соответствующего налога, надбавок, процентов и штрафов в соответствии с Налоговым кодексом и связанными нормативными актами.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.