Налогообложение электронных услуг в Туркменистане

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1) Что считается услугами в электронной форме для целей налогообложения? Установлен ли перечень таких услуг?

Согласно налоговому законодательству Туркменистана, «электронные услуги» не выделяются в отдельную правовую категорию, а подпадают под общее понятие услуг в соответствии со статьей 97 Налогового кодекса, которое широко охватывает деятельность, результаты которой потребляются в процессе её оказания. Налоговый кодекс не содержит исчерпывающего перечня электронных услуг. Вместо этого статья 99 устанавливает категории услуг (например, консультационные, рекламные, IT-услуги и телекоммуникационные услуги), которые могут предоставляться как в физической, так и в электронной форме.

Понятие электронных услуг уточняется Законом Туркменистана «Об электронных документах, электронном документообороте и цифровых услугах», согласно которому цифровые услуги определяются как услуги, оказываемые с использованием электронных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей. Соответственно, электронные услуги следует рассматривать как способ оказания услуг, а не как самостоятельный вид услуг.

2) Обязана ли иностранная компания, оказывающая услуги в электронной форме, регистрироваться для целей уплаты НДС (VAT)?

Согласно статье 24 Налогового Кодекса Туркменистана, иностранная компания обязана зарегистрироваться в качестве налогоплательщика в Туркменистане, если она имеет филиал, представительство или образует постоянное представительство. Кроме того, даже при отсутствии постоянного представительства регистрация требуется в случаях, предусмотренных законом, включая статьи 108(2) и 144(2).

Согласно статье 108(2), если иностранная компания оказывает налогооблагаемые услуги (включая электронные услуги) на территории Туркменистана и не зарегистрирована, налог на добавленную стоимость (НДС), как правило, исчисляется и уплачивается покупателем, выступающим в качестве налогового агента. Однако, если удержание НДС невозможно или налоговый агент отсутствует, иностранная компания обязана зарегистрироваться и самостоятельно исполнять свои налоговые обязательства.

Таким образом, иностранная компания, предоставляющая электронные услуги, не всегда обязана регистрироваться для целей НДС, однако она обязана зарегистрироваться, если НДС не может быть удержан налоговым агентом или если применяются иные условия, предусмотренные законодательством.

3) Как определяется место оказания услуг в электронной форме?

Статья 99 Налогового Кодекса определяет, что, место оказания услуг определяется в зависимости от характера услуги. В качестве общего правила место оказания услуг признаётся местом, где находится поставщик услуги, а для индивидуального предпринимателя — местом его проживания или постоянного осуществления деятельности.

Однако статья 99 устанавливает специальные правила для отдельных категорий услуг. В частности, для таких услуг, как рекламные, консультационные, юридические, бухгалтерские, услуги по обработке и предоставлению информации, разработка программного обеспечения, а также телекоммуникационные услуги, место оказания определяется по месту нахождения клиента. Это означает, что услуга считается оказанной там, где находится или проживает её получатель.

Поскольку многие электронные услуги подпадают под эти категории, их место оказания, как правило, определяется по месту нахождения клиента.

4) Какие ставки НДС применяются к услугам в электронной форме?

В соответствии со статьёй 103 Налогового Кодекса, стандартная ставка НДС составляет 15% и применяется ко всем налогооблагаемым услугам, включая электронные услуги.

Однако законодательством предусмотрены исключения. Статья 105 устанавливает ставку НДС 0% для отдельных операций (в основном связанных с экспортом и некоторыми международными услугами), а статья 106 определяет услуги и виды деятельности, которые освобождаются от НДС.

В целом электронные услуги облагаются НДС по ставке 15%. Однако если электронная услуга подпадает под категории, указанные в статье 105, или соответствует освобождениям, предусмотренным статьёй 106 (например, некоторые образовательные или медицинские услуги), она может облагаться по ставке 0% или освобождаться от НДС.

5) Существуют ли пороговые значения (thresholds) для обязательной постановки на налоговый учет?

Налоговый кодекс Туркменистана не устанавливает каких-либо явных порогов оборота для обязательной налоговой регистрации. Обязанность регистрации вместо этого связана с правовым статусом и осуществляемой деятельностью (например, проведением налогооблагаемых операций, наличием постоянного представительства), а не с достижением определённого уровня дохода или оборота.

6) Какие обязанности по отчетности и подаче налоговых деклараций возникают у поставщиков электронных услуг?

В Туркменистане поставщики электронных услуг подлежат общим требованиям по отчётности и подаче деклараций, установленным налоговым законодательством, поскольку специальных правил именно для электронных услуг не предусмотрено.

После регистрации в качестве налогоплательщиков они обязаны представлять налоговые декларации за каждый отчетный период. Для юридических лиц отчётный период является ежемесячным, и декларация должна быть подана не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. Для индивидуальных предпринимателей налоговый период является годовым, при этом отчетность делится на два полугодия.

В отдельных случаях иностранные поставщики электронных услуг не обязаны подавать налоговые декларации, если их налоговые обязательства исполняются через налогового агента. В таких ситуациях обязанность по представлению отчетности и информации в налоговые органы возлагается на лицо, осуществляющее выплаты иностранному поставщику.

7) Как облагаются налогом услуги, предоставляемые через маркетплейсы и платформы?

Законодательство Туркменистана не содержит специальных налоговых правил для услуг, предоставляемых через маркетплейсы и цифровые платформы. Поэтому применяются общие налоговые нормы.

Ответственность за налогообложение зависит от правовой роли сторон. Непосредственный поставщик услуги признается налогоплательщиком и обязан исполнять налоговые обязательства, если он зарегистрирован или подлежит регистрации.

Если иностранный поставщик оказывает услуги через платформу, может применяться механизм налогового агента, при котором лицо, осуществляющее платеж (покупатель или посредник), обязано исчислить и уплатить налог.

Сами цифровые платформы в законодательстве прямо не признаются налогоплательщиками или «условными поставщиками». Как правило, они рассматриваются как посредники, если не действуют от собственного имени.

8) Какие риски и штрафы возникают при несоблюдении налоговых требований?

В Туркменистане за нарушение налогового законодательства предусмотрена налоговая, административная, а в крупных размерах — и уголовная ответственность.

1. Налоговая ответственность.

a) В случае нарушения налогоплательщиком (налоговым агентом) установленного срока уплаты налога на него налагаются пени (статья 70 Налогового кодекса Туркменистана).

b) Виновное противоправное деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и их представителей, а также учреждений банков признается налоговым правонарушением, за которое Налоговым кодексом Туркменистана установлены финансовые санкции (статья 88 Налогового кодекса Туркменистана).

c) Если налогоплательщик уклоняется от исполнения налоговых требований, предусмотренных Налоговым кодексом Туркменистана, применяются механизмы принудительного исполнения налоговых обязательств перед бюджетом:

Принятие постановления о наложении запрета на право налогоплательщика (налогового агента) распоряжаться имуществом;

Составление акта описи имущества;

Принудительная реализация имущества через Государственную товарно-сырьевую биржу Туркменистана или предприятия розничной торговли для покрытия долгов перед бюджетом.

Подача искового заявления в суд об обращении взыскания на имущество налогоплательщика (налогового агента).

2. Административная ответственность.

Административная ответственность возникает за такие нарушения, как непредоставление или несвоевременная подача требуемой налоговой информации, некорректная отчетность или несоблюдение обязательств, связанных с расчетом и уплатой налогов. В частности, могут быть наложены штрафы за:

непредоставление точной информации для налоговой регистрации (статья 286 Кодекса об административных правонарушениях),

невыполнение обязательств по расчету и своевременной уплате налогов и других обязательных платежей (статья 288),

нарушение сроков подачи налоговых деклараций и отчетов (статья 300), и

непредоставление информации, необходимой для налогового контроля, или предоставление неполной или искаженной информации (статья 301).

3. Уголовная ответственность.

Уголовная ответственность применяется в случаях умышленного уклонения от уплаты налогов, особенно если оно совершено в крупных или особо крупных масштабах.

Для физических лиц умышленное сокрытие или занижение доходов или других налогооблагаемых объектов, а также включение заведомо ложной информации в налоговые декларации, приводящее к крупномасштабной неуплате налогов, наказывается штрафами или исправительными работами (статья 284 Уголовного кодекса Туркменистана), при этом за повторные правонарушения или особо крупные нарушения предусмотрены более строгие меры наказания, включая лишение свободы.

Для юридических лиц аналогичные действия, такие как фальсификация или уничтожение финансовых документов, приводящие к уклонению от уплаты налогов, влекут за собой штрафы, лишение права на осуществление определенных видов деятельности, исправительные работы или лишение свободы (статья 285 Уголовного кодекса Туркменистана), при этом за отягчающие обстоятельства предусмотрены более суровые наказания.

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