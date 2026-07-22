Налогообложение Электронных Услуг В Монголии

Для электронных услуг специальные квалифицирующие критерии не установлены; при этом доход...

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1) Что считается услугами в электронной форме для целей налогообложения? Установлен ли перечень таких услуг?

Для электронных услуг специальные квалифицирующие критерии не установлены; при этом доход, полученный нерезидентом от услуг, оказываемых непосредственно либо в электронной форме резиденту Монголии или постоянному представительству, признаётся доходом из источника в Монголии в соответствии с пунктом 4.1.7(a) Закона Монголии о корпоративном подоходном налоге (далее — «Закон о КПН»).

Кроме того, согласно статье 20.1 Закона о КПН, налогооблагаемый доход в размере от 0 до 6 миллиардов тугриков за соответствующий налоговый год облагается налогом по ставке 10 процентов. Налогооблагаемый доход, превышающий 6 миллиардов тугриков за соответствующий налоговый год, облагается налогом в размере 600 миллионов тугриков плюс 25 процентов от суммы налогооблагаемого дохода, превышающей 6 миллиардов тугриков, в соответствии со статьями 18.2, 18.3, 18.4 и 18.5 Закона о КПН.

Дополнительно к охватываемым услугам относятся лицензирование программного обеспечения, предоставление доступа к базам данных, а также технические или консультационные услуги, оказываемые дистанционно. При этом льготная ставка в размере 5 процентов, предусмотренная статьёй 20.2.9 Закона о КПН, применяется в ограниченном объёме исключительно к лицензионным платежам за программное обеспечение и доходам от аренды серверов, выплачиваемым нерезиденту монгольским юридическим лицом, основным зарегистрированным видом деятельности которого является разработка программного обеспечения.

2) Обязана ли иностранная компания, оказывающая услуги в электронной форме, регистрироваться для целей уплаты НДС (VAT)?

Согласно действующему законодательству, иностранная компания, оказывающая услуги в электронной форме, как правило, не обязана напрямую регистрироваться в качестве плательщика НДС в Монголии, поскольку обязанность по уплате НДС возлагается на монгольского получателя услуг посредством механизма обратного начисления налога (reverse-charge mechanism).

В соответствии со статьёй 11.1 Закона о НДС услуги и работы, полученные от нерезидента, независимо от места их оказания, подлежат обложению НДС по процедуре обратного начисления, что означает, что обязанность по регистрации и перечислению налога несёт монгольский покупатель-резидент, а не иностранный поставщик.

Согласно статье 5.2 Закона о НДС обязательная регистрация в качестве плательщика НДС применяется к юридическому лицу, выручка которого от предпринимательской деятельности достигла 50 миллионов монгольских тугриков, при условии, что такая выручка получена от реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг на территории Монголии. Указанный порог и территориальный критерий, как правило, не распространяются на иностранного поставщика электронных услуг, не имеющего присутствия на территории Монголии.

3) Как определяется место оказания услуг в электронной форме?

В соответствии со статьёй 3 Закона о НДС, НДС применяется ко всем работам, выполняемым и услугам, оказываемым на территории Монголии, при этом местонахождение получателя на территории Монголии является основным критерием определения налогооблагаемости. Ключевым принципом является привязка места поставки к местонахождению монгольского получателя, а не к местонахождению иностранного поставщика.

4) Какие ставки НДС применяются к услугам в электронной форме?

Следующие субъекты, объём продаж которых достиг 50 миллионов тугриков или более и которые несут ответственность за удержание налога на добавленную стоимость и его уплату в государственный бюджет, признаются налогоплательщиками, обязанными удерживать НДС:

1. лица, реализующие товары, работы и услуги на территории Монголии;

2. лица, импортирующие товары, работы и услуги;

3. лица, экспортирующие товары, работы и услуги.

В случае если объем продаж товаров, работ и услуг, реализованных на территории Монголии, достигает 50 миллионов тугриков или более у филиала иностранного хозяйствующего субъекта, как предусмотрено Законом о налоге на доходы юридических лиц, применяется НДС.

Если электронные услуги реализуются на территории Монголии либо импортируются в Монголию, применяется ставка НДС 10 %.

В случае экспорта электронных услуг применяется ставка НДС 0 %.

5) Существуют ли пороговые значения (thresholds) для обязательной постановки на налоговый учет?

В соответствии со статьями 25 и 26.1 Закона о всеобщем налогообложении, все юридические лица, обязанные уплачивать налоги либо удерживать налоги, подлежат регистрации в качестве налогоплательщиков в течение 7 дней в интегрированной информационной базе налоговой регистрации, а Генеральное управление по налогам регистрирует все вновь созданные юридические лица в Государственном реестре в качестве налогоплательщиков, независимо от наличия у них непосредственной налоговой обязанности, с выдачей идентификационного номера налогоплательщика и соответствующего сертификата.

Данная общая обязанность по регистрации не предусматривает порогового значения по доходу и применяется автоматически с момента образования юридического лица.

6) Какие обязанности по отчетности и подаче налоговых деклараций возникают у поставщиков электронных услуг?

Как указано выше, доход, полученный нерезидентом от услуг, оказываемых непосредственно либо в электронной форме резиденту или налогоплательщику в Монголии, признаётся доходом из источника в Монголии. Соответственно, для поставщиков электронных услуг обязанности по подаче отчетности и декларированию в целом являются общими, при этом если налогооблагаемый годовой доход за предыдущий год составляет 6 миллиардов тугриков или более, налогоплательщик обязан представить в налоговый орган квартальные налоговые декларации за соответствующий налоговый год не позднее 20-го числа первого месяца следующего квартала, а также годовой налоговый отчет не позднее 10 февраля следующего года в соответствии со статьей 26.1 Закона о корпоративном подоходном налоге.

7) Как облагаются налогом услуги, предоставляемые через маркетплейсы и платформы?

См. ответ 1.

8) Какие риски и штрафы возникают при несоблюдении налоговых требований?

В соответствии с правовой системой Монголии нарушение налогового законодательства является серьезным правонарушением и может повлечь значительные последствия.

Согласно Закону Монголии «О нарушениях» (2017):

1) В случае неуплаты налога в срок, установленный законом, на физическое или юридическое лицо налагается штраф в размере 0,1 % от суммы неуплаченного налога за каждый день просрочки.

2) Лицо или юридическое лицо, обязанное уплачивать налоги, обязано:

2.1. зарегистрироваться в качестве налогоплательщика, если оно юридически обязано уплачивать или удерживать налог;

2.2. открыть личное дело в налоговом органе;

2.3. подавать налоговую декларацию в налоговый орган в сроки, установленные законом;

2.4. владелец или держатель налогооблагаемого имущества, отличного от дохода, обязан уведомить налоговый орган в установленный законом срок после начала владения или пользования таким имуществом, открыть личное дело и внести изменения в личное дело;

2.5. вести бухгалтерскую и финансовую отчётность в соответствии с процедурами, установленными Общим налоговым законом;

2.6. использовать контрольно-кассовые аппараты, печатное оборудование, краску для печати, чековую ленту и POS-терминалы, соответствующие требованиям монгольских стандартов;

2.7. лицо, не исполнившее обязанность по направлению платежных чеков в Единый налоговый фонд, подлежит штрафу в размере 150 000 тугриков (примерно 41,92 долл. США), а юридическое лицо — штрафу в размере 1 500 000 тугриков (примерно 419,25 долл. США).

3) Налогоплательщики и юридические лица обязаны:

3.2. уведомлять налоговый орган в установленный законом срок об изменении информации о юридическом лице или данных личного дела и вносить соответствующие изменения в регистрацию и личное дело;

3.3. непредставление регистрационного номера, выданного налоговым органом, в отчетности, информации, таможенных декларациях, платёжных документах или иных необходимых документах, предусмотренных налоговым законодательством, влечет штраф в размере 100 000 тугриков для физических лиц и 1 000 000 тугриков для юридических лиц.

4) Налогоплательщики подлежат ответственности за:

4.1. неправильное указание адреса постоянного или временного проживания либо места ведения деятельности;

4.2. неявку без уважительных причин по вызову налогового органа;

4.3. уклонение от уплаты налогов, штрафов и пеней путем непредставления сведений о месте проживания, если суд не признает налогоплательщика безвестно отсутствующим;

4.4. несвоевременное представление справок, копий документов и банковских выписок, необходимых для налоговой проверки;

4.5. воспрепятствование описи имущества в целях взыскания налоговой задолженности — штраф в размере 400 000 тугриков для физического лица и 4 000 000 тугриков для юридического лица.

5) Налогоплательщик несет ответственность за:

5.1. непредставление требуемых бухгалтерских регистров, балансов, налоговой информации и связанных документов;

5.2. не допуск должностных лиц в помещения или склады;

5.3. непроведение инвентаризации;

5.4. воспрепятствование фотофиксации, проверке, аресту или изъятию имущества — штраф 100 000 тугриков для физического лица и 500 000 тугриков для юридического лица.

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