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22 July 2026

Налогообложение электронных услуг в Молдове

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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Как правило, это услуги, оказываемые автоматически через интернет при минимальном у
Moldova Tax
Igor Popa
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1) Что считается услугами в электронной форме для целей налогообложения? Установлен ли перечень таких услуг?

Как правило, это услуги, оказываемые автоматически через интернет при минимальном участии человека: SaaS, приложения, стриминг, цифровые загрузки, хостинг, онлайн-реклама. Обычно в НК или разъяснениях есть открытый перечень.

2) Обязана ли иностранная компания, оказывающая услуги в электронной форме, регистрироваться для целей уплаты НДС (VAT)?

Обычно да, если услуги оказываются местным потребителям и местом реализации считается страна покупателя. Во многих странах предусмотрена регистрация нерезидента по НДС или упрощенный режим.

3) Как определяется место оказания услуг в электронной форме?

Обычно по месту нахождения/проживания покупателя, на основании адреса выставления счета, IP-адреса, страны карты, данных SIM-карты и т.п.

4) Какие ставки НДС применяются к услугам в электронной форме?

Как правило, применяется стандартная ставка НДС соответствующей страны, если законом не предусмотрена льгота или пониженная ставка.

5) Существуют ли пороговые значения (thresholds) для обязательной постановки на налоговый учет?

Иногда да, но для нерезидентов, оказывающих электронные услуги, во многих странах порог отсутствует.

6) Какие обязанности по отчетности и подаче налоговых деклараций возникают у поставщиков электронных услуг?

Обычно регистрация по НДС, подача периодических деклараций, уплата НДС и хранение подтверждений местонахождения покупателя. Иногда предусмотрена упрощенная онлайн-отчетность.

7) Как облагаются налогом услуги, предоставляемые через маркетплейсы и платформы?

Часто платформа признается условным поставщиком для целей НДС — в зависимости от модели и местных правил. Обязанность по НДС может переходить с фактического продавца на платформу.

8) Какие риски и штрафы возникают при несоблюдении налоговых требований?

Риски: доначисление НДС, штрафы, пеня, возможное ограничение деятельности на рынке и репутационные потери.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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