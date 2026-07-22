Налогообложение электронных услуг в Малайзии

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Yusrizal bin Zainol Abidin’s articles from GRATA International are most popular: within Tax topic(s)

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in Asia GRATA International are most popular: within Transport, Consumer Protection and Real Estate and Construction topic(s)

1) Что считается услугами в электронной форме для целей налогообложения? Установлен ли перечень таких услуг?

В Малайзии электронные услуги регулируются законодательством в рамках режима налогообложения налогом на услуги в отношении цифровых услуг (Service Tax on Digital Services, SToDS). Для целей налогообложения цифровая или электронная услуга признается таковой при условии, что она предоставляется или оформляется по подписке через сеть Интернет либо электронную сеть, не может быть получена без использования информационных технологий, а процесс предоставления является по существу автоматизированным и осуществляется с минимальным вмешательством человека либо без такового.

Королевский департамент таможни Малайзии в своих официальных отраслевых разъяснениях приводит неисчерпывающий перечень категорий, относимых к облагаемым цифровым услугам:

1. Программное обеспечение, приложения и видеоигры: онлайн-лицензирование программного обеспечения, обновления, фильтры веб-сайтов, межсетевые экраны (firewalls), мобильные приложения, а также онлайн-игры и игры, доступные для скачивания.

2. Музыка, электронные книги и фильмы: стриминговые сервисы, медиа-сервисы на основе подписки, цифровая загрузка фильмов, аудиоматериалов, изображений или текстов (например, Netflix, Spotify).

3. Реклама и онлайн-платформы: платформы бронирования, онлайн-маркетплейсы и платформы, предоставляющие рекламные площади в сети Интернет.

4. Поисковые системы и социальные сети: специализированные инструменты поисковых систем и платформы социальных сетей.

5. Услуги баз данных и хостинга: облачное хранение данных, хостинг веб-сайтов, платформы обмена файлами и онлайн-хранилища данных.

6. Интернет-телекоммуникации: облачные АТС (Cloud-PABX) и услуги телефонной связи по протоколу VoIP (Voice over Internet Protocol).

7. Онлайн-обучение и электронное обучение: дистанционное обучение, онлайн-курсы, автоматизированные вебинары и порталы электронного обучения.

8. Подписные медиа и контент: цифровые газеты, онлайн-журналы, автоматизированные потоки данных и услуги по обработке платежей.

2) Обязана ли иностранная компания, оказывающая услуги в электронной форме, регистрироваться для целей уплаты НДС (VAT)?

Да, иностранная компания, оказывающая электронные (цифровые) услуги в Малайзии, обязана зарегистрироваться для целей налогообложения, однако в Малайзии применяется система налога с продаж и налога на услуги (Sales and Service Tax, SST), а не традиционная система налога на добавленную стоимость (VAT).

3) Как определяется место оказания услуг в электронной форме?

В Малайзии место оказания электронных или цифровых услуг определяется в соответствии с принципом страны назначения, согласно которому услуга подлежит налогообложению в месте ее потребления.

Для целей применения налога на услуги в отношении цифровых услуг (Service Tax on Digital Services, SToDS) цифровая услуга юридически считается оказанной в Малайзии, если она предоставляется иностранным поставщиком услуг потребителю, находящемуся в Малайзии.

Согласно нормативным актам Королевского департамента таможни Малайзии (Royal Malaysian Customs Department, RMCD), покупатель официально признается потребителем в Малайзии при соблюдении любых двух из следующих критериев:

Способ оплаты: пользователь осуществляет оплату цифровых услуг с использованием кредитной карты, дебетовой карты либо платежного инструмента, предоставленного финансовым учреждением или компанией, расположенными в Малайзии.

Идентификация устройства (IP-адрес/телефон): пользователь приобретает цифровые услуги с использованием IP-адреса, зарегистрированного в Малайзии, либо посредством международного телефонного кода страны, присвоенного Малайзии (+60).

Резидентство: пользователь проживает или является резидентом Малайзии.

4) Какие ставки НДС применяются к услугам в электронной форме?

Стандартная ставка налога в отношении иностранных цифровых услуг составляет 8%.

5) Существуют ли пороговые значения (thresholds) для обязательной постановки на налоговый учет?

Порог обязательной налоговой регистрации возникает в случае, если совокупная стоимость цифровых услуг, оказанных потребителям в Малайзии, превышает 500 000 малайзийских ринггитов (RM) в течение любого 12-месячного периода. Указанный порог рассчитывается на основе ретроспективного либо прогнозного скользящего 12-месячного периода.

Иностранный поставщик услуг (Foreign Service Provider, FSP) или оператор электронной платформы обязан зарегистрироваться в Королевском департаменте таможни Малайзии (Royal Malaysian Customs Department, RMCD) при соблюдении следующих критериев.

6) Какие обязанности по отчетности и подаче налоговых деклараций возникают у поставщиков электронных услуг?

Порядок регистрации и соблюдения требований налогового законодательства, применимый к поставщикам электронных услуг в Малайзии:

1. Онлайн-регистрация: иностранным компаниям не требуется создавать местное дочернее предприятие или назначать местного налогового представителя. Регистрация должна осуществляться в онлайн-формате через портал MySToDS.

2. Выставление счетов: после регистрации в качестве иностранного зарегистрированного лица (Foreign Registered Person, FRP) необходимо выставлять упрощенные счета, содержащие регистрационный номер, описание услуг и отдельно выделенную сумму налога по ставке 8%.

3. Периодичность подачи отчетности: налоговые декларации (форма DST-02) должны подаваться в электронном виде каждые 3 месяца (ежеквартально). Подача деклараций и уплата налога должны быть осуществлены не позднее последнего дня месяца, следующего за окончанием соответствующего налогового квартала.

7) Как облагаются налогом услуги, предоставляемые через маркетплейсы и платформы?

Услуги, оказываемые через маркетплейсы и онлайн-платформы в Малайзии, облагаются налогом преимущественно в рамках системы налога с продаж и налога на услуги (Sales and Service Tax, SST), с применением специальных правил, установленных режимом налогообложения цифровых услуг (Service Tax on Digital Services, SToDS) и нормативными требованиями к операторам платформ.

Согласно руководящим разъяснениям Королевского департамента таможни Малайзии (Royal Malaysian Customs Department, RMCD), деятельность операторов онлайн-маркетплейсов и платформ подлежит существенному регулированию:

Консолидация налоговой ответственности: если онлайн-платформа выступает посредником при осуществлении транзакций, обработке платежей или выставлении счетов от имени сторонних поставщиков услуг, оператор платформы признается поставщиком услуг.

Обязанность по взиманию налога: оператор маркетплейса обязан взимать налог на услуги по ставке 8% с конечного пользователя и перечислять его непосредственно в RMCD.

Местные и иностранные операторы: указанные требования распространяются как на местные малайзийские субъекты электронной коммерции, так и на иностранных поставщиков услуг (Foreign Service Providers, FSP), осуществляющих деятельность через цифровые интерфейсы из-за пределов Малайзии.

В отличие от налога на добавленную стоимость (VAT) или налога на товары и услуги (GST), налог на услуги в Малайзии применяется без механизма зачета входящего налога. Такой налог представляет собой окончательную стоимость, включаемую в цену приобретения.

Налог применяется единообразно независимо от того, реализует ли платформа услуги физическим лицам (B2C) или юридическим лицам (B2B).

8) Какие риски и штрафы возникают при несоблюдении налоговых требований?

Несоблюдение требований в сфере налогообложения электронных услуг в Малайзии, в частности обязательных требований по электронному выставлению счетов (e-invoicing), регулируемых Налоговым управлением Малайзии (Inland Revenue Board of Malaysia, LHDN), влечет строгие меры ответственности, включая значительные штрафы и лишение свободы.

Согласно разделу 120(1)(d) и разделу 82C Закона о подоходном налоге 1967 года (Income Tax Act 1967, ITA), невыставление, ненадлежащее ведение или непредставление электронных счетов-фактур квалифицируется как уголовное правонарушение.

LHDN применяет строгие меры ответственности за каждый случай несоблюдения требований:

Штрафы за каждую транзакцию: судебный штраф в размере от 200 до 20 000 малайзийских ринггитов (RM) налагается за каждый случай нарушения. Поскольку штрафы применяются в отношении каждой отдельной транзакции, отсутствие нескольких электронных счетов-фактур может привести к существенным финансовым обязательствам.

Лишение свободы: физические лица или руководители компаний, ответственные за нарушение, могут быть подвергнуты наказанию в виде лишения свободы на срок до 6 месяцев либо одновременно штрафу и лишению свободы.

Сфера применения санкций: указанный диапазон штрафов от 200 до 20 000 RM применяется в следующих случаях: невыставление стандартного подтвержденного электронного счета-фактуры; невыставление обязательных самостоятельно оформляемых электронных счетов-фактур (например, при приобретении цифровых услуг у иностранных поставщиков либо выплате комиссионного вознаграждения местным агентам); непредставление либо ненадлежащее оформление консолидированного электронного счета-фактуры.

Сроки выставления счетов в рамках SST: в соответствии с правилами налога с продаж и налога на услуги (Sales and Service Tax, SST), невыставление надлежащих налоговых счетов-фактур может дополнительно повлечь применение отдельных таможенных санкций в размере до 30 000 RM либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Налог на цифровые услуги (иностранные поставщики): иностранные поставщики цифровых услуг, нарушающие требования режима налогообложения цифровых услуг (Service Tax on Digital Services, SToDS), могут быть подвергнуты отдельным санкциям в размере до 50 000 RM либо лишению свободы на срок до 3 лет.

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