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22 July 2026

Налогообложение электронных услуг в Кыргызстане

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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Такими услугами признается предпринимательская деятельность, осуществляемая пос&
Kyrgyzstan Tax
Aisanat Safarbek kyzy and Akzyinat Tashieva
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1) Что считается услугами в электронной форме для целей налогообложения? Установлен ли перечень таких услуг?

Такими услугами признается предпринимательская деятельность, осуществляемая посредством информационно-коммуникационных сетей, включая Интернет. Перечень таких услуг установлен законодательством и включает, в частности, предоставление программного обеспечения, цифрового контента, онлайн-рекламы, услуг маркетплейсов, хостинга, облачных сервисов, хранения и обработки данных. При этом консультационные услуги по электронной связи, доступ к Интернету и реализация ПО на материальных носителях к таким услугам не относятся.

*Налоговый кодекс Кыргызской Республики от 18 января 2022 года № 3, ст. 32

2) Обязана ли иностранная компания, оказывающая услуги в электронной форме, регистрироваться для целей уплаты НДС (VAT)?

По общему правилу, лица, осуществляющие облагаемую деятельность в Кыргызской Республике, могут быть обязаны пройти налоговую регистрацию. В частности, иностранный субъект, оказывающий электронные услуги физическим лицам - резидентам Кыргызской Республики, может признаваться плательщиком НДС, если местом оказания услуг признается территория Кыргызской Республики. В таком случае у иностранного поставщика может возникнуть обязанность по регистрации для целей НДС и исполнению соответствующих обязательств.

*Налоговый кодекс Кыргызской Республики, ст. 110, пп. 3 ч. 1 ст. 253, ст. 255; ч. 6-7 ст. 263

3) Как определяется место оказания услуг в электронной форме?

В соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики обязательства по НДС у иностранного поставщика возникают, если местом оказания услуг признается территория Кыргызской Республики. При оказании услуг юридическим лицам и предпринимателям место поставки определяется по месту регистрации или деятельности получателя. При оказании услуг физическим лицам (не являющимся ИП) местом поставки признается территория КР, если, в частности, местом жительства покупателя является КР, либо банк покупателя, его сетевой адрес или телефонный код страны соответствуют КР.

*Налоговый кодекс Кыргызской Республики, ч. 6-7 ст. 263

4) Какие ставки НДС применяются к услугам в электронной форме?

Как общее правило, услуги в электронной форме, оказываемые на территории Кыргызской Республики, облагаются НДС по стандартной ставке 12 процентов.

*Налоговый кодекс Кыргызской Республики, ч. 1 ст. 254

5) Существуют ли пороговые значения (thresholds) для обязательной постановки на налоговый учет?

Налоговый кодекс Кыргызской Республики устанавливает случаи, при которых налогоплательщики подлежат регистрации в качестве плательщиков НДС. Вместе с тем, пороговых значений для регистрации законодательством Кыргызской Республики не установлено.

*Налоговый кодекс Кыргызской Республики, ст. 253, 255

6) Какие обязанности по отчетности и подаче налоговых деклараций возникают у поставщиков электронных услуг?

Иностранные поставщики электронных услуг, признаваемые плательщиками НДС в Кыргызской Республике, могут быть обязаны представлять отчетность по НДС в налоговые органы не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. НДС подлежит уплате не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.

*Налоговый кодекс Кыргызской Республики, ч. 1-2 ст. 319

7) Как облагаются налогом услуги, предоставляемые через маркетплейсы и платформы?

В соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики услуги, предоставляемые через цифровые маркетплейсы и платформы, могут признаваться услугами в электронной форме, если они оказываются посредством информационно-коммуникационных сетей, включая Интернет. Соответственно, такие услуги могут облагаться НДС в Кыргызской Республике, если местом оказания услуг признается территория Кыргызской Республики.

*Налоговый кодекс Кыргызской Республики, ст. 32; пп. 3 ч. 1 ст. 253

8) Какие риски и штрафы возникают при несоблюдении налоговых требований?

Несоблюдение требований налогового законодательства Кыргызской Республики может повлечь налоговую ответственность, штрафы и иные санкции. В частности, непредставление налоговой отчетности в установленные сроки может повлечь наложение налоговой санкции в размере 70 расчетных показателей для организаций. Занижение суммы налога на 10-50% от подлежащей уплате суммы влечет санкцию в размере 50% от суммы занижения; занижение свыше 50% - санкцию в размере 100% от суммы занижения. Непредставление отчетности за налоговый период полностью влечет санкцию в размере 100% от выявленной суммы налогового обязательства.

*Налоговый кодекс Кыргызской Республики, ч. 1, ч. 1-1, ч. 2 ст. 163

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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