Налогообложение электронных услуг в Кыргызстане

1) Что считается услугами в электронной форме для целей налогообложения? Установлен ли перечень таких услуг?

Такими услугами признается предпринимательская деятельность, осуществляемая посредством информационно-коммуникационных сетей, включая Интернет. Перечень таких услуг установлен законодательством и включает, в частности, предоставление программного обеспечения, цифрового контента, онлайн-рекламы, услуг маркетплейсов, хостинга, облачных сервисов, хранения и обработки данных. При этом консультационные услуги по электронной связи, доступ к Интернету и реализация ПО на материальных носителях к таким услугам не относятся.

*Налоговый кодекс Кыргызской Республики от 18 января 2022 года № 3, ст. 32

2) Обязана ли иностранная компания, оказывающая услуги в электронной форме, регистрироваться для целей уплаты НДС (VAT)?

По общему правилу, лица, осуществляющие облагаемую деятельность в Кыргызской Республике, могут быть обязаны пройти налоговую регистрацию. В частности, иностранный субъект, оказывающий электронные услуги физическим лицам - резидентам Кыргызской Республики, может признаваться плательщиком НДС, если местом оказания услуг признается территория Кыргызской Республики. В таком случае у иностранного поставщика может возникнуть обязанность по регистрации для целей НДС и исполнению соответствующих обязательств.

*Налоговый кодекс Кыргызской Республики, ст. 110, пп. 3 ч. 1 ст. 253, ст. 255; ч. 6-7 ст. 263

3) Как определяется место оказания услуг в электронной форме?

В соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики обязательства по НДС у иностранного поставщика возникают, если местом оказания услуг признается территория Кыргызской Республики. При оказании услуг юридическим лицам и предпринимателям место поставки определяется по месту регистрации или деятельности получателя. При оказании услуг физическим лицам (не являющимся ИП) местом поставки признается территория КР, если, в частности, местом жительства покупателя является КР, либо банк покупателя, его сетевой адрес или телефонный код страны соответствуют КР.

*Налоговый кодекс Кыргызской Республики, ч. 6-7 ст. 263

4) Какие ставки НДС применяются к услугам в электронной форме?

Как общее правило, услуги в электронной форме, оказываемые на территории Кыргызской Республики, облагаются НДС по стандартной ставке 12 процентов.

*Налоговый кодекс Кыргызской Республики, ч. 1 ст. 254

5) Существуют ли пороговые значения (thresholds) для обязательной постановки на налоговый учет?

Налоговый кодекс Кыргызской Республики устанавливает случаи, при которых налогоплательщики подлежат регистрации в качестве плательщиков НДС. Вместе с тем, пороговых значений для регистрации законодательством Кыргызской Республики не установлено.

*Налоговый кодекс Кыргызской Республики, ст. 253, 255

6) Какие обязанности по отчетности и подаче налоговых деклараций возникают у поставщиков электронных услуг?

Иностранные поставщики электронных услуг, признаваемые плательщиками НДС в Кыргызской Республике, могут быть обязаны представлять отчетность по НДС в налоговые органы не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. НДС подлежит уплате не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.

*Налоговый кодекс Кыргызской Республики, ч. 1-2 ст. 319

7) Как облагаются налогом услуги, предоставляемые через маркетплейсы и платформы?

В соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики услуги, предоставляемые через цифровые маркетплейсы и платформы, могут признаваться услугами в электронной форме, если они оказываются посредством информационно-коммуникационных сетей, включая Интернет. Соответственно, такие услуги могут облагаться НДС в Кыргызской Республике, если местом оказания услуг признается территория Кыргызской Республики.

*Налоговый кодекс Кыргызской Республики, ст. 32; пп. 3 ч. 1 ст. 253

8) Какие риски и штрафы возникают при несоблюдении налоговых требований?

Несоблюдение требований налогового законодательства Кыргызской Республики может повлечь налоговую ответственность, штрафы и иные санкции. В частности, непредставление налоговой отчетности в установленные сроки может повлечь наложение налоговой санкции в размере 70 расчетных показателей для организаций. Занижение суммы налога на 10-50% от подлежащей уплате суммы влечет санкцию в размере 50% от суммы занижения; занижение свыше 50% - санкцию в размере 100% от суммы занижения. Непредставление отчетности за налоговый период полностью влечет санкцию в размере 100% от выявленной суммы налогового обязательства.

*Налоговый кодекс Кыргызской Республики, ч. 1, ч. 1-1, ч. 2 ст. 163